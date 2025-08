Kreispokal: 1. Runde bietet spannende Duelle

Am morgigen Sonntag nimmt der Kreispokal an Fahrt auf. Insgesamt finden 14 Begegnungen statt, darunter das brisante Derby zwischen dem Vorjahresfinalist Sahlenburg und dem Duhner SC.

Das zweite reine Kreisliga-Duell ist zugleich die letzte noch durchzuführende Paarung aus der Qualifikationsrunde. Aus unterschiedlichen Gründen musste das Aufeinandertreffen zwischen dem TSV Otterndorf und FC Land Wursten gleich zweimal verlegt werden. Der Sieger trifft im Übrigen auf den bereits bestens aufgelegten TSV Geversdorf, der sein erstes Pokalspiel mit 6:1 gegen Hagen/Uthlede II gewann.

Der Duhner SC könnte im Saisonverlauf zu den größten Geversdorfer Konkurrenten zählen. Er wird in seinem Auftaktmatch bei den ebenfalls ambitionierten Sportfreunden Sahlenburg direkt kräftig gefordert werden. Angesichts der Nähe beider Vereine dürfte mit einem ansprechenden Zuschauerzuspruch zu rechnen sein. Ein weiteres Nachbarschaftsduell steigt in Hechthausen, wo TuRa den SC Hemmoor vor Probleme stellen will.