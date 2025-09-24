Kreispokal - 1. Runde beendet: Uerdingen wirft Tönisberg raus

TuRa Brüggen kommt wegen Verzicht von Concordia Lötsch kampflos weiter. Mi., 17.09.2025, 19:30 Uhr
TIV Nettetal – Linner SV 8:0
TIV Nettetal: Merlin Janz, Eray Özcan, Enrico Mohr, Dogukan Kumlu (43. Ilyas Oktay), Jeremy Wilmsmeyer (41. Tolga Yusuf Arslan), Emre Sariküp, Salih Keskin, Idris Oktay (46. Georgios Stylianos Karapavlidis), Joanis Parigoridis, Veli Keskin, Demirhan Kumlu - Trainer: Sezai Özcan
Linner SV: Lucas Dawidowicz, Leon Zimmermann (17. Janik Andreas Kops), Samer Jaafaou, Michael-Hans Stotz (40. Marvin Gall), Taha Akarslan, Burak Yesilcardar (46. Mohamed Doumbouya), Vladimir Albrandt, Eryk Bartkowiak (46. José Manuel Marquez Simpson), Halil Ibrahim Kader, Amadou Diallo, Özer Sahillioglu - Trainer: Frank Krüll
Schiedsrichter: Witold Lademann - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Joanis Parigoridis (20.), 2:0 Demirhan Kumlu (22.), 3:0 Salih Keskin (24.), 4:0 Joanis Parigoridis (35.), 5:0 Demirhan Kumlu (36.), 6:0 Joanis Parigoridis (60.), 7:0 Demirhan Kumlu (62.), 8:0 Joanis Parigoridis (88.)
Mi., 17.09.2025, 19:30 Uhr
KSV Pascha Spor – VSF Amern 0:11
KSV Pascha Spor: Kevin Aussem, Andreas Huppertz, Can Yalcin (30. Kaan Kasikci), Dennis Aussem, Dawid Wasilewski, Wisal Ahmad Nouri, Ali Ismail (63. Alen Jasarevski), Leon Klinkenberg - Trainer: Wisal Ahmad Nouri
VSF Amern: Jannik Scholz, Denis Vamara Diabate, Louis Uhling, Shogo Taniguchi, Kouki Ozawa (62. Nick-Tijan Kleine), Oliver Lehnen, Jonathan Herting-Lopez, Johannes Hamacher (46. Niklas Thobrock), Lamin Fuchs (46. Malte Knop), Adam El Edghiri, Toya Okada - Trainer: Willi Kehrberg - Trainer: Dennis Homann - Trainer: Dominik Kleinen
Schiedsrichter: Francois Saoro - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Dennis Aussem (4. Eigentor), 0:2 Lamin Fuchs (19.), 0:3 Adam El Edghiri (21.), 0:4 Johannes Hamacher (24. Foulelfmeter), 0:5 Toya Okada (31.), 0:6 Jonathan Herting-Lopez (40.), 0:7 Toya Okada (42.), 0:8 Adam El Edghiri (55.), 0:9 Kouki Ozawa (62.), 0:10 Adam El Edghiri (82.), 0:11 Toya Okada (87.)
Mi., 17.09.2025, 19:30 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath – Thomasstadt Kempen 1:0
DJK Fortuna Dilkrath: Simon Joereßen, Malte Laumen, Louis Claser, Justus Nauen, Mats Zechlin, Torben Esser, Simon Viethen, Tacettin Muslubas, Luk Zechlin (90. Jannick Gries), Ceyhun Doganer (82. Danny Thönes), Moritz Münten - Trainer: Björn Feldberg
Thomasstadt Kempen: Niclas Roosen, Patrick Beenen, Jan Keens, Leon Justin Maas, Marius Elfering (46. Ayyoub Hachlouf), Paul Schäfer (70. Dominique Strathe), Dustin Meyer, Denis Gaas, Simon Elfering, Eric Scheuren (70. Lukas Inderhees), Lucas Matteo Klaaßen (70. Alya Keita) - Trainer: Pascal Tepaß - Trainer: Andre Meier
Schiedsrichter: Jason Smit - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Leon Justin Maas (60. Eigentor)
Mi., 17.09.2025, 19:30 Uhr
Dülkener FC – TuS Gellep 8:6 n.V.
Dülkener FC: Christian Hellendahl, Hussain Aba-Zaid (106. Steffen Berger), Marvin Graeven, Noel Ehlen (79. Marvin Joerissen), Lukas Bender (46. Nico Lehmann), Amir Aba-Zaid, Patrick Bohnen, Dustin Hoffmann, Maher Aba-Zaid (46. Jakob Beeck), Ibo Cobanoglu (62. Duncan Marius Baudendistel), Phil Lukas Ruschke - Trainer: Michael Holthausen
TuS Gellep: Paul Naab, Marvin Schnauber (83. Savas Korkmaz), Felix Schnauber, Gazmend Smajli, Berdan Deniz (112. Tobias Versteegen), Ahmad Ibrahim (35. Nils Niederberger), Moritz Slomka, Domenic Hamacher, Timothy Spence, Roland Wistel, Pascal Lucas - Trainer: Pascal Lucas
Schiedsrichter: Thomas Kempkes (Grefrath) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Timothy Spence (4.), 1:1 Maher Aba-Zaid (11.), 2:1 Ibo Cobanoglu (12.), 3:1 Ibo Cobanoglu (33.), 3:2 Moritz Slomka (37. Foulelfmeter), 4:2 Nico Lehmann (66.), 4:3 Moritz Slomka (78. Foulelfmeter), 4:4 Moritz Slomka (86.), 5:4 Marvin Joerissen (92. Foulelfmeter), 6:4 Amir Aba-Zaid (94.), 7:4 Jakob Beeck (109.), 7:5 Gazmend Smajli (113.), 8:5 Dustin Hoffmann (117.), 8:6 Savas Korkmaz (11
Mi., 17.09.2025, 19:30 Uhr
Sportfreunde Leuth – Niersia Neersen 2:4
Sportfreunde Leuth: Marcel van Dongen, Nick Huth (74. Alexander Zimmermann), Christian Kamperdicks, Neamn Bereket (74. Max Mooren), Oliver Koll, Martin Müller (63. Hendrik Meertz), Steve Rommelrath (68. Jan Reese), Martin Heks (53. Lukas Paul Mackes), Ricki Nöhles, Jonathan Krahn, Damien Fels - Trainer: Pascal Sötje
Niersia Neersen: Mattia Corte, Deniz Sahin, Miguel da Silva, Michael Fabeck (78. Max Balder), Can Hoffmann, Kelly Matton, Nils Wangler, Elia Enrico Corte (53. Marcel Zischewski) (68. Aaron Lüngen), Lennox Strohmaier, Bastian Kästner (78. Jonah Krüger), Tobias Schulze (85. Tobias Voss) - Trainer: Konstantin Waniek
Schiedsrichter: Hermann Göbbels (Brüggen) - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Damien Fels (15.), 2:0 Damien Fels (24.), 2:1 Kelly Matton (42.), 2:2 Kelly Matton (45.+4), 2:3 Lennox Strohmaier (74.), 2:4 Lennox Strohmaier (90.+6)
Rot: Tobias Voss (90./Niersia Neersen/Tätlichkeit)
Mi., 17.09.2025, 19:30 Uhr
SC Viktoria 09 Krefeld – TSF Bracht 10:8 n.E.
SC Viktoria 09 Krefeld: Fábio Rodrigues Teixeira, Julian Leuchtenberger, Emanuel Gurdial, Domenico Hildebrandt (95. Nikolai Thommeßen), Vittorio Manzo, Philipp Janssen (46. Burak Yalcin), Massimo Figone (46. Jannik Thomaßen), Marlon Drevet-Pappas (51. Pascal Domenic Leenen), Lorenzo Pinto, Giuseppe Calabro, Georgio Jimenez Hösten (71. Tiago Teixeira) - Trainer: Dominik Fernandes - Trainer: Marcus Felix
TSF Bracht: Dennis Preuschoff, Sascha Plücken, Marius Neumann, Mike Hauer (21. Jan Heckmann), Max Lappen, Paul Lappen, Marius-Campino Pötter (71. Simon Volker Rölkes), Brandon Turner, Jonas Klaps, Marvin Burgartz (83. Justin Nduwayezu), Fedde Victor Hermans - Trainer: Marvin Kurz - Trainer: Oliver Schmäl
Schiedsrichter: Justin Schlicht - Zuschauer: 48
Tore: 0:1 Fedde Victor Hermans (8. Foulelfmeter), 0:2 Marius-Campino Pötter (35.), 1:2 Georgio Jimenez Hösten (40.), 1:3 Marius-Campino Pötter (47.), 2:3 Georgio Jimenez Hösten (65.), 2:4 Marius Neumann (77.), 3:4 Pascal Domenic Leenen (81.), 3:5 Simon Volker Rölkes (88.), 4:5 Emanuel Gurdial (90.+1), 5:5 Vittorio Manzo (90.+6), 8:7 Brandon Turner (120. i.E.), 6:6 Sascha Plücken (120. i.E.), 9:8 Marius Neumann (120. i.E.), 10:8 Pascal Domenic Leenen (120. i.E.), 9:7 Julian Leuchtenberger (120. i.E.), 8:6 Burak Yalcin (120. i.E.), 7:6 Nikolai Thommeßen (120. i.E.), 6:5 Emanuel Gurdial (120. i.E.)
Mi., 17.09.2025, 19:30 Uhr
FC Traar – SC Rhenania Hinsbeck 4:1
FC Traar: Tom Sauels, Dominik Lichtenberg (64. Sercan Sözügecen), Paul Blech, Tobias Blum (79. Patrick Schneider), Sascha Rath, Francesco Schroers (82. Paul Luis Kothe), Marcel Schmellenkamp, Mehmet Külhan, Nils Zimmermann (61. Tarkan Demircapa), Leon Kirchholtes, Lars Drescher (82. Moritz Maximilian Stefan Maus) - Trainer: Halil Özbulat
SC Rhenania Hinsbeck: Yannic Krämer, Maurice Hemkens, Luiz Gelsz, Daniel Heuhsen, Fabian Preißel (75. Moritz Kuhlen), Lukas Raddatz (46. Lukas Bohnen), Vinzenz Hüpkes, Jesper Gelsz, Linus Kunze, Marius Wenzel, Jonas Hermann - Trainer: Sebastian Steinhauer
Schiedsrichter: Rüdiger Behrend - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Linus Kunze (5.), 1:1 Marcel Schmellenkamp (22.), 2:1 Leon Kirchholtes (32.), 3:1 Nils Zimmermann (40.), 4:1 Francesco Schroers (78.)
Mi., 17.09.2025, 20:00 Uhr
Borussia Oedt – SV Vorst 5:0
Borussia Oedt: Luca Greven (77. Julian Stahn), Thomas Grunau, Jacob Bauten (81. Niklas Rath), Justus Claassen, Mohammad El Osman, Armend Cerkini, Kevin Esser, Nico Snellen (46. Leon Müller), Andreas Giese, Julian Neuhoven, Homdi Al-Jamous - Trainer: Sven Feller - Trainer: Olaf Dickhoff
SV Vorst: Moritz Hoch, Roger Claessen, Tom Hendric Schmidt, Julian Heins, Gian Luca Bäumer, Leonard Severin Hinskes, Nick Scheiber, Stephan Dohrenbusch (62. Johannes Kamalam), Sven Ernst, Timo Kannenberg (77. Markus Loyen), Daniel Weyers (80. Jonas Püllen) - Trainer: Oliver Franken - Trainer: Marcel Fischbach
Schiedsrichter: Thorsten Kipar - Zuschauer: 53
Tore: 1:0 Nico Snellen (34.), 2:0 Nico Snellen (38.), 3:0 Julian Neuhoven (47.), 4:0 Julian Neuhoven (79.), 5:0 Justus Claassen (87.)
Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 18. September
Do., 18.09.2025, 19:30 Uhr
SC Viktoria 07 Anrath – SC Waldniel 10:9 n.E.
SC Viktoria 07 Anrath: Tim Hildebrandt, Finn Zischewski, Tobias Engels, Leonard Stauber (106. Tom Beckers), Arlind Gashi (88. Colin De Blaer), Kevin Müllers, Moritz Stiepert, Benedikt Bergk (75. Sven Schmitz), Frederik Dominas (25. Manuel Zander), Tobias Deutsch, Julius Weinhold (63. Marvin Müller) - Trainer: Daniel Steinmetz - Trainer: Sven Schmitz
SC Waldniel: Philipp Küppers, Timo Götz, Timm Diego Lambertz, Michel Ditges, Philipp Last, Alexander Stricker, Daniel Schmidt (10. Felix Bommes), Jonas Deske, Elias Thoenes, Paul Wilms, Maximilian Matthias Last (109. Noah Mundfortz) - Trainer: Thorsten Saleh - Trainer: Sven Wölfel - Trainer: Klaus Ernst
Schiedsrichter: Mathäus Kobylanski (Willich) - Zuschauer: 45
Tore: 1:0 Julius Weinhold (50.), 1:1 Maximilian Matthias Last (72.), 1:2 Felix Bommes (77.), 2:2 Marvin Müller (84. Foulelfmeter), 2:3 Maximilian Matthias Last (93.), 2:4 Philipp Last (95.), 3:4 Sven Schmitz (117.), 4:4 Tobias Deutsch (120.), 10:9 Sven Schmitz (121. i.E.), 9:9 Marvin Müller (121. i.E.), 8:9 Timo Götz (121. i.E.), 8:8 Tim Hildebrandt (121. i.E.), 7:8 Felix Bommes (121. i.E.), 7:7 Colin De Blaer (121. i.E.), 6:7 Jonas Deske (121. i.E.), 6:6 Manuel Zander (121. i.E.), 5:6 Timm Diego Lambertz (121. i.E.), 5:5 Tobias Engels (121. i.E.), 4:5 Alexander Stricker (121. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Paul Wilms (SC Waldniel) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).
Do., 18.09.2025, 19:30 Uhr
TV Lobberich – SG Dülken 2:0
TV Lobberich: Patrick Sprenger, Alexander Drabben, Elias Minnich, Abdoulaye Conté, Enes Memedov, Fabrice Fabian Baumann, Georgios Doulgerakis, Rafael Halle, Maik Minnich, Marvin Lennartz, Pascal Bierstekers - Trainer: Erwin Kraus - Trainer: Tobias Pollmer
SG Dülken: - Trainer: Mete-Kaan Kurt - Trainer: Paul Irskens - Trainer: Moritz Fey - Trainer: Mustafa Kurt
Schiedsrichter: Marcus Dollen (Viersen)
Tore: 1:0 Maik Minnich (38.), 2:0 Hamza Acan (90.)
Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 23. September
Das Duell der beiden A-Ligisten Hülser SV
und DJK/VfL Willich
endete klar mit 4:1 für die Hausherren, dabei vergaben die Gäste ihrerseits gute Gelegenheiten und verpassten so einen anderen Spielverlauf. Mike Königshausen
lässt sich mit seinem Doppelpack hervorheben, Willich erzielte durch Max Gillrath
lediglich den Treffer zur Ergebniskosmetik.
Hülser SV – DJK VfL Willich 4:1
Hülser SV: Bastian Lommel, Leon Stirken, Hendrik Johannes Tauber, Finn Decku, Kevin Czompel, Mike Königshausen, Jakob Dohmen, Tomek Geerkens, Nicolas von Aschwege, Arved Lütz, Dennis Hackler - Trainer: Dirk Ronneburg - Trainer: Marcel Fimmers - Trainer: André Wienes
DJK VfL Willich: Dominik Czichon, Mike Tofel (58. Omran Nabizada), Sam Bickel, Mohammad Reza Zareeian, Sean-Angus Cedric Schramm, Kai Tenberken (57. Malte Stamm) (80. Peter Joel Meyer), Jonas Theisen, Marco Hellwig, Maximilian Otis Gillrath, Kai Kleba, Tim Bruns - Trainer: Stefan Poetters - Trainer: Mert Palaz
Schiedsrichter: Yannik Schoppmann - Zuschauer: 77
Tore: 1:0 Jakob Dohmen (10.), 2:0 Mike Königshausen (54.), 3:0 Mike Königshausen (71.), 4:0 Marcus Jochum (83.), 4:1 Maximilian Otis Gillrath (83.)
Die Misere des VfL Tönisberg
geht im Kreispokal weiter! Nach Führung beim Bezirksliga-Absteiger VfB Uerdingen
drehten die Gastgeber im zweiten Abschnitt auf und feierten mit einem 2:1-Erfolg einen Pokalcoup. Erhan Mutlu
(52.) und Dogukan Bayrak
(74.) sorgten für einen am Ende sogar verdienten Sieg in der 1. Runde, die damit abgeschlossen ist. Das Aus von Tönisberg, das den Aufstieg in die Landesliga
erst in der Relegation verpasste, ist die größte Überraschung der gesamten Runde.
VfB Uerdingen – VfL Tönisberg 2:1
VfB Uerdingen: Finn Thorben Pötters, Alexander Haybach, Qlirimtar Avdiu, Jonas Kremer, Lars Lindmüller (50. Dogukan Bayrak), Emre Temel, Jan-Lucca Stumm, Dimitris Almasidis (64. Michele-Vincenzo Pernice), Rene Marsch, Erhan Mutlu (84. Antonio De Luca), Burhan Sahin - Trainer: Stefan G. Rex - Trainer: Lars Lindmüller
VfL Tönisberg: - Trainer: David Machnik - Trainer: Justin Müller
Zuschauer: 85
Tore: 0:1 (25.), 1:1 Erhan Mutlu (52.), 2:1 Dogukan Bayrak (74.)
_____
