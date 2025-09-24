 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
Schafft der VfB die Überraschung?
Schafft der VfB die Überraschung? – Foto: Michael Locke

Kreispokal - 1. Runde beendet: Uerdingen wirft Tönisberg raus

Kreispokal Kempen-Krefeld: Zum Abschluss der 1. Runde wirft der VfB Uerdingen den VfL Tönisberg raus. Der Hülser SV feiert einen klaren Sieg gegen die DJK/VfL Willich.

Die 1. Runde im Kreispokal Kempen-Krefeld läuft, allerdings nicht mit allen gemeldeten Mannschaften. Während der VfR Krefeld zurückgezogen hat und so den SC Niederkrüchten kampflos in die 2. Runde schickt, verzichtet Concordia Lötsch auf den Vergleich mit dem Bezirksliga-Tabellenführer TuRa Brüggen.

Die Runde ist komplett absolviert und hat vielerorts für reichlich Spannung gesorgt. Mehr im Nachgang.

Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 10. September

Mi., 10.09.2025, 19:30 Uhr
BSV Leutherheide
BSV LeutherheideLeutherheide
TSV Boisheim
TSV BoisheimBoisheim
9
0
Abpfiff

Der BSV Leutherheide hat im Pokalspiel gegen den TSV Boisheim ein wahres Torfestival gefeiert. Schon nach zehn Minuten traf Lorenz Terporten zur Führung, ehe er in der 36. Minute nachlegte. Kurz darauf erhöhte Berat Deniz (39.) auf 3:0. Nach der Pause schraubten Jan Sanders (55.), Matthias Terporten (58.) und Alexander Schrörs (60., 68.) das Ergebnis in die Höhe. Auch Stephen Osei Boahen verwandelte einen Elfmeter (65.), bevor Matthias Terporten (76.) den Endstand besorgte.

Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 11. September

Do., 11.09.2025, 19:30 Uhr
Adler Nierst
Adler NierstNierst
KTSV Preussen Krefeld
KTSV Preussen KrefeldKTSV 1855
1
4

Früh brachte Alexander Bobis den KTSV Preussen Krefeld in Führung (11.), und nur wenig später erhöhte Roberto Caraman (26.). Kurz vor der Pause legte Thore Bergmann das 3:0 nach, womit die Partie vorentschieden war. Zwar verkürzte der eingewechselte Pascal Otten direkt nach Wiederanpfiff (56.), doch Stefan Ulbrich stellte den alten Abstand in der 76. Minute wieder her.

Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 16. September

Di., 16.09.2025, 19:30 Uhr
VfR Krefeld 1920
VfR Krefeld 1920VfR Krefeld
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
0
2
§ Urteil
SC Niederkrüchten kommt wegen des Rückzugs des VfR Krefeld kampflos weiter.

Di., 16.09.2025, 19:30 Uhr
SuS Krefeld
SuS KrefeldSuS Krefeld
TVAS Viersen
TVAS ViersenTVAS Viersen
7
1
Abpfiff
Deutlich setzte sich der SuS Krefeld gegen den TVAS Viersen durch, wobei sich gleich mehrere Spieler in die Torschützenliste eintragen konnten. Markus Galenko legte mit einem Doppelpack (10., 34.) vor, ehe Georgio-Marcelino Wackers vor und nach der Pause zweimal traf (43., 52.). Zwar gelang Yusuf Panta zwischenzeitlich das 4:1 (58.), doch Berk Celik (68.), Justin Sela Aydin (84.) und Said Agcellerie (89.) bauten das Ergebnis noch deutlich aus.

Di., 16.09.2025, 19:30 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
3
6
Abpfiff
Ein torreiches Duell lieferten sich der CSV Marathon Krefeld und der OSV Meerbusch. Zunächst brachte Dario Krezic die Hausherren zweimal in Führung (12., 37., per Elfmeter), die Gäste glichen jedoch durch Philip Schmelzer (20.) und Ben Israil (46.) jeweils aus. Nach einer Stunde drehte der OSV auf: Lars Stieger (62., 74.) und erneut Schmelzer (67., 80.) entschieden die Partie. Der späte Treffer von Ilay Baris (82.) war nur noch Ergebniskosmetik.

Di., 16.09.2025, 19:30 Uhr
DJK Oberkrüchten
DJK OberkrüchtenOberkrüchten
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
1
9
Abpfiff
Der FC Hellas Krefeld dominierte bei der DJK Oberkrüchten nach Belieben, auch weil die Gastgeber gleich drei Eigentore kassierten. Schon nach zwei Minuten landete der Ball unglücklich im eigenen Netz, und bis zur Pause hatten die Gäste durch Treffer von Damir Kajevic (12., 31.), Louka Bjalava (16.) sowie zwei weitere Eigentore einen komfortablen 6:0-Vorsprung herausgeschossen. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Oliver Consoir (49.), doch Alhassan Alabboud (76.), David Toboko (80.) und Salem Boutarba (85., Foulelfmeter) sorgten für den deutlichen 9:1-Erfolg.

Di., 16.09.2025, 20:00 Uhr
SV Oppum
SV OppumSV Oppum
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
1
2
Abpfiff
Spannung bis zur letzten Minute bot das Pokalspiel zwischen dem SV Oppum und dem SSV Strümp. Nach einer knappen halben Stunde brachte Nick Groll die Gäste in Führung (38.), allerdings steckten die Gastgeber nicht auf und kamen durch Dennis Stienen in der 75. Minute zum Ausgleich. Als sich Vieles bereits auf eine Verlängerung einstellte, erzielte der eingewechselte Hugo Wagner kurz vor dem Abpfiff den entscheidenden Treffer (90.), mit dem der SSV den Einzug in die nächste Runde sicherstellte.

Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 17. September

Mi., 17.09.2025, 19:30 Uhr
Concordia Lötsch
Concordia LötschLötsch
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
0
2
§ Urteil
TuRa Brüggen kommt wegen Verzicht von Concordia Lötsch kampflos weiter.

Mi., 17.09.2025, 19:30 Uhr
TIV Nettetal
TIV NettetalTIV Nettetal
Linner SV
Linner SVLinner SV
8
0
Abpfiff
TIV Nettetal – Linner SV 8:0
TIV Nettetal: Merlin Janz, Eray Özcan, Enrico Mohr, Dogukan Kumlu (43. Ilyas Oktay), Jeremy Wilmsmeyer (41. Tolga Yusuf Arslan), Emre Sariküp, Salih Keskin, Idris Oktay (46. Georgios Stylianos Karapavlidis), Joanis Parigoridis, Veli Keskin, Demirhan Kumlu - Trainer: Sezai Özcan
Linner SV: Lucas Dawidowicz, Leon Zimmermann (17. Janik Andreas Kops), Samer Jaafaou, Michael-Hans Stotz (40. Marvin Gall), Taha Akarslan, Burak Yesilcardar (46. Mohamed Doumbouya), Vladimir Albrandt, Eryk Bartkowiak (46. José Manuel Marquez Simpson), Halil Ibrahim Kader, Amadou Diallo, Özer Sahillioglu - Trainer: Frank Krüll
Schiedsrichter: Witold Lademann - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Joanis Parigoridis (20.), 2:0 Demirhan Kumlu (22.), 3:0 Salih Keskin (24.), 4:0 Joanis Parigoridis (35.), 5:0 Demirhan Kumlu (36.), 6:0 Joanis Parigoridis (60.), 7:0 Demirhan Kumlu (62.), 8:0 Joanis Parigoridis (88.)

Mi., 17.09.2025, 19:30 Uhr
KSV Pascha Spor
KSV Pascha SporPascha Spor
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
0
11
Abpfiff
KSV Pascha Spor – VSF Amern 0:11
KSV Pascha Spor: Kevin Aussem, Andreas Huppertz, Can Yalcin (30. Kaan Kasikci), Dennis Aussem, Dawid Wasilewski, Wisal Ahmad Nouri, Ali Ismail (63. Alen Jasarevski), Leon Klinkenberg - Trainer: Wisal Ahmad Nouri
VSF Amern: Jannik Scholz, Denis Vamara Diabate, Louis Uhling, Shogo Taniguchi, Kouki Ozawa (62. Nick-Tijan Kleine), Oliver Lehnen, Jonathan Herting-Lopez, Johannes Hamacher (46. Niklas Thobrock), Lamin Fuchs (46. Malte Knop), Adam El Edghiri, Toya Okada - Trainer: Willi Kehrberg - Trainer: Dennis Homann - Trainer: Dominik Kleinen
Schiedsrichter: Francois Saoro - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Dennis Aussem (4. Eigentor), 0:2 Lamin Fuchs (19.), 0:3 Adam El Edghiri (21.), 0:4 Johannes Hamacher (24. Foulelfmeter), 0:5 Toya Okada (31.), 0:6 Jonathan Herting-Lopez (40.), 0:7 Toya Okada (42.), 0:8 Adam El Edghiri (55.), 0:9 Kouki Ozawa (62.), 0:10 Adam El Edghiri (82.), 0:11 Toya Okada (87.)

Mi., 17.09.2025, 19:30 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
1
0
Abpfiff
DJK Fortuna Dilkrath – Thomasstadt Kempen 1:0
DJK Fortuna Dilkrath: Simon Joereßen, Malte Laumen, Louis Claser, Justus Nauen, Mats Zechlin, Torben Esser, Simon Viethen, Tacettin Muslubas, Luk Zechlin (90. Jannick Gries), Ceyhun Doganer (82. Danny Thönes), Moritz Münten - Trainer: Björn Feldberg
Thomasstadt Kempen: Niclas Roosen, Patrick Beenen, Jan Keens, Leon Justin Maas, Marius Elfering (46. Ayyoub Hachlouf), Paul Schäfer (70. Dominique Strathe), Dustin Meyer, Denis Gaas, Simon Elfering, Eric Scheuren (70. Lukas Inderhees), Lucas Matteo Klaaßen (70. Alya Keita) - Trainer: Pascal Tepaß - Trainer: Andre Meier
Schiedsrichter: Jason Smit - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Leon Justin Maas (60. Eigentor)

Mi., 17.09.2025, 19:30 Uhr
Dülkener FC
Dülkener FCDülkener FC
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
8
n.V.
6
Abpfiff
Dülkener FC – TuS Gellep 8:6 n.V.
Dülkener FC: Christian Hellendahl, Hussain Aba-Zaid (106. Steffen Berger), Marvin Graeven, Noel Ehlen (79. Marvin Joerissen), Lukas Bender (46. Nico Lehmann), Amir Aba-Zaid, Patrick Bohnen, Dustin Hoffmann, Maher Aba-Zaid (46. Jakob Beeck), Ibo Cobanoglu (62. Duncan Marius Baudendistel), Phil Lukas Ruschke - Trainer: Michael Holthausen
TuS Gellep: Paul Naab, Marvin Schnauber (83. Savas Korkmaz), Felix Schnauber, Gazmend Smajli, Berdan Deniz (112. Tobias Versteegen), Ahmad Ibrahim (35. Nils Niederberger), Moritz Slomka, Domenic Hamacher, Timothy Spence, Roland Wistel, Pascal Lucas - Trainer: Pascal Lucas
Schiedsrichter: Thomas Kempkes (Grefrath) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Timothy Spence (4.), 1:1 Maher Aba-Zaid (11.), 2:1 Ibo Cobanoglu (12.), 3:1 Ibo Cobanoglu (33.), 3:2 Moritz Slomka (37. Foulelfmeter), 4:2 Nico Lehmann (66.), 4:3 Moritz Slomka (78. Foulelfmeter), 4:4 Moritz Slomka (86.), 5:4 Marvin Joerissen (92. Foulelfmeter), 6:4 Amir Aba-Zaid (94.), 7:4 Jakob Beeck (109.), 7:5 Gazmend Smajli (113.), 8:5 Dustin Hoffmann (117.), 8:6 Savas Korkmaz (11

Mi., 17.09.2025, 19:30 Uhr
Sportfreunde Leuth
Sportfreunde LeuthSF Leuth
Niersia Neersen
Niersia NeersenNiersia
2
4
Abpfiff
Sportfreunde Leuth – Niersia Neersen 2:4
Sportfreunde Leuth: Marcel van Dongen, Nick Huth (74. Alexander Zimmermann), Christian Kamperdicks, Neamn Bereket (74. Max Mooren), Oliver Koll, Martin Müller (63. Hendrik Meertz), Steve Rommelrath (68. Jan Reese), Martin Heks (53. Lukas Paul Mackes), Ricki Nöhles, Jonathan Krahn, Damien Fels - Trainer: Pascal Sötje
Niersia Neersen: Mattia Corte, Deniz Sahin, Miguel da Silva, Michael Fabeck (78. Max Balder), Can Hoffmann, Kelly Matton, Nils Wangler, Elia Enrico Corte (53. Marcel Zischewski) (68. Aaron Lüngen), Lennox Strohmaier, Bastian Kästner (78. Jonah Krüger), Tobias Schulze (85. Tobias Voss) - Trainer: Konstantin Waniek
Schiedsrichter: Hermann Göbbels (Brüggen) - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Damien Fels (15.), 2:0 Damien Fels (24.), 2:1 Kelly Matton (42.), 2:2 Kelly Matton (45.+4), 2:3 Lennox Strohmaier (74.), 2:4 Lennox Strohmaier (90.+6)
Rot: Tobias Voss (90./Niersia Neersen/Tätlichkeit)

Mi., 17.09.2025, 19:30 Uhr
SC Viktoria 09 Krefeld
SC Viktoria 09 KrefeldVik. Krefeld
TSF Bracht
TSF BrachtTSF Bracht
10
n.E.
8
Abpfiff
SC Viktoria 09 Krefeld – TSF Bracht 10:8 n.E.
SC Viktoria 09 Krefeld: Fábio Rodrigues Teixeira, Julian Leuchtenberger, Emanuel Gurdial, Domenico Hildebrandt (95. Nikolai Thommeßen), Vittorio Manzo, Philipp Janssen (46. Burak Yalcin), Massimo Figone (46. Jannik Thomaßen), Marlon Drevet-Pappas (51. Pascal Domenic Leenen), Lorenzo Pinto, Giuseppe Calabro, Georgio Jimenez Hösten (71. Tiago Teixeira) - Trainer: Dominik Fernandes - Trainer: Marcus Felix
TSF Bracht: Dennis Preuschoff, Sascha Plücken, Marius Neumann, Mike Hauer (21. Jan Heckmann), Max Lappen, Paul Lappen, Marius-Campino Pötter (71. Simon Volker Rölkes), Brandon Turner, Jonas Klaps, Marvin Burgartz (83. Justin Nduwayezu), Fedde Victor Hermans - Trainer: Marvin Kurz - Trainer: Oliver Schmäl
Schiedsrichter: Justin Schlicht - Zuschauer: 48
Tore: 0:1 Fedde Victor Hermans (8. Foulelfmeter), 0:2 Marius-Campino Pötter (35.), 1:2 Georgio Jimenez Hösten (40.), 1:3 Marius-Campino Pötter (47.), 2:3 Georgio Jimenez Hösten (65.), 2:4 Marius Neumann (77.), 3:4 Pascal Domenic Leenen (81.), 3:5 Simon Volker Rölkes (88.), 4:5 Emanuel Gurdial (90.+1), 5:5 Vittorio Manzo (90.+6), 8:7 Brandon Turner (120. i.E.), 6:6 Sascha Plücken (120. i.E.), 9:8 Marius Neumann (120. i.E.), 10:8 Pascal Domenic Leenen (120. i.E.), 9:7 Julian Leuchtenberger (120. i.E.), 8:6 Burak Yalcin (120. i.E.), 7:6 Nikolai Thommeßen (120. i.E.), 6:5 Emanuel Gurdial (120. i.E.)

Mi., 17.09.2025, 19:30 Uhr
FC Traar
FC TraarFC Traar
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
4
1
Abpfiff
FC Traar – SC Rhenania Hinsbeck 4:1
FC Traar: Tom Sauels, Dominik Lichtenberg (64. Sercan Sözügecen), Paul Blech, Tobias Blum (79. Patrick Schneider), Sascha Rath, Francesco Schroers (82. Paul Luis Kothe), Marcel Schmellenkamp, Mehmet Külhan, Nils Zimmermann (61. Tarkan Demircapa), Leon Kirchholtes, Lars Drescher (82. Moritz Maximilian Stefan Maus) - Trainer: Halil Özbulat
SC Rhenania Hinsbeck: Yannic Krämer, Maurice Hemkens, Luiz Gelsz, Daniel Heuhsen, Fabian Preißel (75. Moritz Kuhlen), Lukas Raddatz (46. Lukas Bohnen), Vinzenz Hüpkes, Jesper Gelsz, Linus Kunze, Marius Wenzel, Jonas Hermann - Trainer: Sebastian Steinhauer
Schiedsrichter: Rüdiger Behrend - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Linus Kunze (5.), 1:1 Marcel Schmellenkamp (22.), 2:1 Leon Kirchholtes (32.), 3:1 Nils Zimmermann (40.), 4:1 Francesco Schroers (78.)

Mi., 17.09.2025, 20:00 Uhr
Borussia Oedt
Borussia OedtBor. Oedt
SV Vorst
SV VorstSV Vorst
5
0
Abpfiff
Borussia Oedt – SV Vorst 5:0
Borussia Oedt: Luca Greven (77. Julian Stahn), Thomas Grunau, Jacob Bauten (81. Niklas Rath), Justus Claassen, Mohammad El Osman, Armend Cerkini, Kevin Esser, Nico Snellen (46. Leon Müller), Andreas Giese, Julian Neuhoven, Homdi Al-Jamous - Trainer: Sven Feller - Trainer: Olaf Dickhoff
SV Vorst: Moritz Hoch, Roger Claessen, Tom Hendric Schmidt, Julian Heins, Gian Luca Bäumer, Leonard Severin Hinskes, Nick Scheiber, Stephan Dohrenbusch (62. Johannes Kamalam), Sven Ernst, Timo Kannenberg (77. Markus Loyen), Daniel Weyers (80. Jonas Püllen) - Trainer: Oliver Franken - Trainer: Marcel Fischbach
Schiedsrichter: Thorsten Kipar - Zuschauer: 53
Tore: 1:0 Nico Snellen (34.), 2:0 Nico Snellen (38.), 3:0 Julian Neuhoven (47.), 4:0 Julian Neuhoven (79.), 5:0 Justus Claassen (87.)

Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 18. September

Do., 18.09.2025, 19:30 Uhr
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
10
n.E.
9
Abpfiff
SC Viktoria 07 Anrath – SC Waldniel 10:9 n.E.
SC Viktoria 07 Anrath: Tim Hildebrandt, Finn Zischewski, Tobias Engels, Leonard Stauber (106. Tom Beckers), Arlind Gashi (88. Colin De Blaer), Kevin Müllers, Moritz Stiepert, Benedikt Bergk (75. Sven Schmitz), Frederik Dominas (25. Manuel Zander), Tobias Deutsch, Julius Weinhold (63. Marvin Müller) - Trainer: Daniel Steinmetz - Trainer: Sven Schmitz
SC Waldniel: Philipp Küppers, Timo Götz, Timm Diego Lambertz, Michel Ditges, Philipp Last, Alexander Stricker, Daniel Schmidt (10. Felix Bommes), Jonas Deske, Elias Thoenes, Paul Wilms, Maximilian Matthias Last (109. Noah Mundfortz) - Trainer: Thorsten Saleh - Trainer: Sven Wölfel - Trainer: Klaus Ernst
Schiedsrichter: Mathäus Kobylanski (Willich) - Zuschauer: 45
Tore: 1:0 Julius Weinhold (50.), 1:1 Maximilian Matthias Last (72.), 1:2 Felix Bommes (77.), 2:2 Marvin Müller (84. Foulelfmeter), 2:3 Maximilian Matthias Last (93.), 2:4 Philipp Last (95.), 3:4 Sven Schmitz (117.), 4:4 Tobias Deutsch (120.), 10:9 Sven Schmitz (121. i.E.), 9:9 Marvin Müller (121. i.E.), 8:9 Timo Götz (121. i.E.), 8:8 Tim Hildebrandt (121. i.E.), 7:8 Felix Bommes (121. i.E.), 7:7 Colin De Blaer (121. i.E.), 6:7 Jonas Deske (121. i.E.), 6:6 Manuel Zander (121. i.E.), 5:6 Timm Diego Lambertz (121. i.E.), 5:5 Tobias Engels (121. i.E.), 4:5 Alexander Stricker (121. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Paul Wilms (SC Waldniel) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).

Do., 18.09.2025, 19:30 Uhr
TV Lobberich
TV LobberichTV Lobberich
SG Dülken
SG DülkenSG Dülken
2
0
Abpfiff
TV Lobberich – SG Dülken 2:0
TV Lobberich: Patrick Sprenger, Alexander Drabben, Elias Minnich, Abdoulaye Conté, Enes Memedov, Fabrice Fabian Baumann, Georgios Doulgerakis, Rafael Halle, Maik Minnich, Marvin Lennartz, Pascal Bierstekers - Trainer: Erwin Kraus - Trainer: Tobias Pollmer
SG Dülken: - Trainer: Mete-Kaan Kurt - Trainer: Paul Irskens - Trainer: Moritz Fey - Trainer: Mustafa Kurt
Schiedsrichter: Marcus Dollen (Viersen)
Tore: 1:0 Maik Minnich (38.), 2:0 Hamza Acan (90.)

Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 23. September

Gestern, 19:30 Uhr
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
4
1
Abpfiff
Das Duell der beiden A-Ligisten Hülser SV und DJK/VfL Willich endete klar mit 4:1 für die Hausherren, dabei vergaben die Gäste ihrerseits gute Gelegenheiten und verpassten so einen anderen Spielverlauf. Mike Königshausen lässt sich mit seinem Doppelpack hervorheben, Willich erzielte durch Max Gillrath lediglich den Treffer zur Ergebniskosmetik.

Hülser SV – DJK VfL Willich 4:1
Hülser SV: Bastian Lommel, Leon Stirken, Hendrik Johannes Tauber, Finn Decku, Kevin Czompel, Mike Königshausen, Jakob Dohmen, Tomek Geerkens, Nicolas von Aschwege, Arved Lütz, Dennis Hackler - Trainer: Dirk Ronneburg - Trainer: Marcel Fimmers - Trainer: André Wienes
DJK VfL Willich: Dominik Czichon, Mike Tofel (58. Omran Nabizada), Sam Bickel, Mohammad Reza Zareeian, Sean-Angus Cedric Schramm, Kai Tenberken (57. Malte Stamm) (80. Peter Joel Meyer), Jonas Theisen, Marco Hellwig, Maximilian Otis Gillrath, Kai Kleba, Tim Bruns - Trainer: Stefan Poetters - Trainer: Mert Palaz
Schiedsrichter: Yannik Schoppmann - Zuschauer: 77
Tore: 1:0 Jakob Dohmen (10.), 2:0 Mike Königshausen (54.), 3:0 Mike Königshausen (71.), 4:0 Marcus Jochum (83.), 4:1 Maximilian Otis Gillrath (83.)

Gestern, 20:00 Uhr
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
2
1
Abpfiff
Die Misere des VfL Tönisberg geht im Kreispokal weiter! Nach Führung beim Bezirksliga-Absteiger VfB Uerdingen drehten die Gastgeber im zweiten Abschnitt auf und feierten mit einem 2:1-Erfolg einen Pokalcoup. Erhan Mutlu (52.) und Dogukan Bayrak (74.) sorgten für einen am Ende sogar verdienten Sieg in der 1. Runde, die damit abgeschlossen ist. Das Aus von Tönisberg, das den Aufstieg in die Landesliga erst in der Relegation verpasste, ist die größte Überraschung der gesamten Runde.

VfB Uerdingen – VfL Tönisberg 2:1
VfB Uerdingen: Finn Thorben Pötters, Alexander Haybach, Qlirimtar Avdiu, Jonas Kremer, Lars Lindmüller (50. Dogukan Bayrak), Emre Temel, Jan-Lucca Stumm, Dimitris Almasidis (64. Michele-Vincenzo Pernice), Rene Marsch, Erhan Mutlu (84. Antonio De Luca), Burhan Sahin - Trainer: Stefan G. Rex - Trainer: Lars Lindmüller
VfL Tönisberg: - Trainer: David Machnik - Trainer: Justin Müller
Zuschauer: 85
Tore: 0:1 (25.), 1:1 Erhan Mutlu (52.), 2:1 Dogukan Bayrak (74.)

Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

