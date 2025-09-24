Kreispokal - 1. Runde beendet: Uerdingen wirft Tönisberg raus

Die Runde ist komplett absolviert und hat vielerorts für reichlich Spannung gesorgt. Mehr im Nachgang.

Die 1. Runde im Kreispokal Kempen-Krefeld läuft, allerdings nicht mit allen gemeldeten Mannschaften. Während der VfR Krefeld zurückgezogen hat und so den SC Niederkrüchten kampflos in die 2. Runde schickt, verzichtet Concordia Lötsch auf den Vergleich mit dem Bezirksliga-Tabellenführer TuRa Brüggen.

>>> Zum Kreispokal Essen Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 10. September

Der BSV Leutherheide hat im Pokalspiel gegen den TSV Boisheim ein wahres Torfestival gefeiert. Schon nach zehn Minuten traf Lorenz Terporten zur Führung, ehe er in der 36. Minute nachlegte. Kurz darauf erhöhte Berat Deniz (39.) auf 3:0. Nach der Pause schraubten Jan Sanders (55.), Matthias Terporten (58.) und Alexander Schrörs (60., 68.) das Ergebnis in die Höhe. Auch Stephen Osei Boahen verwandelte einen Elfmeter (65.), bevor Matthias Terporten (76.) den Endstand besorgte. _____ Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 11. September

Früh brachte Alexander Bobis den KTSV Preussen Krefeld in Führung (11.), und nur wenig später erhöhte Roberto Caraman (26.). Kurz vor der Pause legte Thore Bergmann das 3:0 nach, womit die Partie vorentschieden war. Zwar verkürzte der eingewechselte Pascal Otten direkt nach Wiederanpfiff (56.), doch Stefan Ulbrich stellte den alten Abstand in der 76. Minute wieder her. _____ Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 16. September

SC Niederkrüchten kommt wegen des Rückzugs des VfR Krefeld kampflos weiter.

Deutlich setzte sich der SuS Krefeld gegen den TVAS Viersen durch, wobei sich gleich mehrere Spieler in die Torschützenliste eintragen konnten. Markus Galenko legte mit einem Doppelpack (10., 34.) vor, ehe Georgio-Marcelino Wackers vor und nach der Pause zweimal traf (43., 52.). Zwar gelang Yusuf Panta zwischenzeitlich das 4:1 (58.), doch Berk Celik (68.), Justin Sela Aydin (84.) und Said Agcellerie (89.) bauten das Ergebnis noch deutlich aus.

Ein torreiches Duell lieferten sich der CSV Marathon Krefeld und der OSV Meerbusch. Zunächst brachte Dario Krezic die Hausherren zweimal in Führung (12., 37., per Elfmeter), die Gäste glichen jedoch durch Philip Schmelzer (20.) und Ben Israil (46.) jeweils aus. Nach einer Stunde drehte der OSV auf: Lars Stieger (62., 74.) und erneut Schmelzer (67., 80.) entschieden die Partie. Der späte Treffer von Ilay Baris (82.) war nur noch Ergebniskosmetik.

Der FC Hellas Krefeld dominierte bei der DJK Oberkrüchten nach Belieben, auch weil die Gastgeber gleich drei Eigentore kassierten. Schon nach zwei Minuten landete der Ball unglücklich im eigenen Netz, und bis zur Pause hatten die Gäste durch Treffer von Damir Kajevic (12., 31.), Louka Bjalava (16.) sowie zwei weitere Eigentore einen komfortablen 6:0-Vorsprung herausgeschossen. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Oliver Consoir (49.), doch Alhassan Alabboud (76.), David Toboko (80.) und Salem Boutarba (85., Foulelfmeter) sorgten für den deutlichen 9:1-Erfolg.