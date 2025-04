Kreisplakette: Immenbeck III und Hedendorf III ziehen ins Finale ein

In den Halbfinalspielen um die Kreisplakette Stade haben sich der TSV Eintracht Immenbeck III und die VSV Hedendorf/Neukloster III jeweils gegen klassentiefere Gegner durchgesetzt und das Finale erreicht. Die VSV erhält damit die Chance, ihren Titel aus der vergangenen Saison zu verteidigen.

Estebrügge hielt mit viel Einsatz dagegen und hatte kurz vor der Pause Pech, als ein Freistoß nur an die Latte klatschte – ein Weckruf für die Eintracht. Nach der Pause hatte der ASC eine große Chance zum Anschluss, doch Torwart Dirk Ahlfeld parierte glänzend.

Die Partie begann nervös, beide Teams bemühten sich zunächst um Struktur. Doch die Gäste fanden schneller ihren Rhythmus und übernahmen die Spielkontrolle. Otis Mürmann brachte seine Farben mit einem sehenswerten Treffer in Führung (25.) und legte kurz vor der Pause nach (43.).

Niklas Damen sorgte in der 73. Minute mit dem 3:0 für die Vorentscheidung aus Sicht der Gäste. Der späte Ehrentreffer durch Rik von Ahn (90.) änderte nichts mehr.

Da es in der 2. Kreisklasse derzeit für den TSV nicht ganz rund läuft, freut sich König um so mehr über den Einzug ins Finale: „Wir sind froh, endlich mal wieder einen Sieg zu verbuchen. Den Schwung wollen wir mit in den Ligaalltag nehmen.“





Mit einer eindrucksvollen Leistung hat die VSV Hedendorf/Neukloster III das Finale der Kreisplakette Stade erreicht. Der Titelverteidiger ließ dem Gastgeber, den eine Klasse tiefer spielenden SSV Hagen II, keine Chance und siegte auch in der Höhe verdient mit 7:0.

Trotz Dauerregens war der Platz in Hagen gut bespielbar. VSV-Trainer Frank Dorenz zeigte sich zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Hagen agiert fast nur mit langen Bällen, aber wir konnten die Situationen im Strafraum gut verteidigen.“

Bereits in der 5. Minute eröffnete Mika Haßelmann den Torreigen, ehe Lio Winkel (22.) und Yannick Quadt (28.) auf 3:0 erhöhten. „Danach war der Knoten geplatzt und das Spiel wurde einseitig“, analysierte Dorenz nach dem Spiel. Paul Günter stellte kurz vor der Pause auf 4:0 und legte im zweiten Durchgang seinen zweiten Treffer nach (55.).

Auch danach blieb Hedendorf spielbestimmend. Fabian Blank (69.) und Noah Behnke (81.) sorgten für den klaren Endstand. Zwei späte Gelb-Rote Karten für Hagen trübten aus Sicht der Gastgeber einen ohnehin gebrauchten Nachmittag. „Es war dennoch kein unfaires Spiel“, so Dorenz abschließend.





