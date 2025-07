Kreisoberligist zieht sich vom Spielbetrieb zurück: "Ende einer Ära"

Im vergangenen Sommer durften beim TSV Holleben noch die Korken knallen. Als Meister der Kreisliga, Staffel 1, sicherte sich der Club den Aufstieg in die Kreisoberliga des KFV Saalekreis. Ein Jahr später sieht die Gemütslage in Holleben ganz anders aus. Nach Rang sechs in der abgelaufenen Saison zieht sich der TSV gänzlich aus dem Spielbetrieb zurück.