Kreisoberligist SSV Sechshelden wechselt den Trainer

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Haiger. Fußball-Kreisoberligist SSV Sechshelden hat sein Trainerteam neu aufgestellt. Beim Kreispokalspiel in Langenaubach, das Sechshelden mit 6:1 (1:1) gewann, saß erstmals Frank Buhl auf der Bank. Er hatte die Mannschaft in der Saison 2024/2025 zur Vizemeisterschaft und in die Relegationsrunde um einen Platz in der Gruppenliga geführt. Seit Beginn der Saison 2025/2026 fungierte er als Spielausschussmitglied.