Ligabericht
Matthias Daum (Mitte), hier als Spieler des B-Ligisten FSV Manderbach in einer Szene mit den Bickenern Leon Wocke (l.) und Farhan Muhidin Mahamud, ist seit Dienstag nicht mehr Trainer des SSV Sechshelden. (Archivfoto) © Lorenz Pietzsch
Kreisoberligist SSV Sechshelden wechselt den Trainer

Teaser KOL WEST: +++ Fußball-Kreisoberligist SSV Sechshelden hat sein Trainerteam in dieser Woche neu aufgestellt. Der bisherige Chefcoach ist nicht mehr dabei. Wie der Verein nun plant +++

Haiger. Fußball-Kreisoberligist SSV Sechshelden hat sein Trainerteam neu aufgestellt. Beim Kreispokalspiel in Langenaubach, das Sechshelden mit 6:1 (1:1) gewann, saß erstmals Frank Buhl auf der Bank. Er hatte die Mannschaft in der Saison 2024/2025 zur Vizemeisterschaft und in die Relegationsrunde um einen Platz in der Gruppenliga geführt. Seit Beginn der Saison 2025/2026 fungierte er als Spielausschussmitglied.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

