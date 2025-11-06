Kreisoberligist SSV Sechshelden wechselt den Trainer

Haiger. Fußball-Kreisoberligist SSV Sechshelden hat sein Trainerteam neu aufgestellt. Beim Kreispokalspiel in Langenaubach, das Sechshelden mit 6:1 (1:1) gewann, saß erstmals Frank Buhl auf der Bank. Er hatte die Mannschaft in der Saison 2024/2025 zur Vizemeisterschaft und in die Relegationsrunde um einen Platz in der Gruppenliga geführt. Seit Beginn der Saison 2025/2026 fungierte er als Spielausschussmitglied.