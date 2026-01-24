Kreisoberligist SSV Frohnhausen bindet Trainerteam

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Dillenburg. Fußball-Kreisoberligist SSV Frohnhausen setzt auf Kontinuität: Der Verein hat die Verträge mit Cheftrainer Carsten Grundmann und Co-Trainer Ralf Krämer vorzeitig verlängert. Das Trainerduo bleibt damit mindestens bis Sommer 2027 im Oranier-Park.