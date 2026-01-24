 2026-01-20T07:14:11.657Z

Ligabericht
Trainer Carsten Grundmann hat beim Fußball-Kreisoberligisten SSV Frohnhausen vorzeitig verlängert. © SSV Frohnhausen
Kreisoberligist SSV Frohnhausen bindet Trainerteam

Teaser KOL WEST: +++ Weichenstellung im Oranier-Park: Fußball-Kreisoberligist SSV Frohnhausen setzt weiter auf sein Trainerduo. Auch der Großteil der Mannschaft hat seine Zusage bis 2027 gegeben +++

Dillenburg. Fußball-Kreisoberligist SSV Frohnhausen setzt auf Kontinuität: Der Verein hat die Verträge mit Cheftrainer Carsten Grundmann und Co-Trainer Ralf Krämer vorzeitig verlängert. Das Trainerduo bleibt damit mindestens bis Sommer 2027 im Oranier-Park.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

