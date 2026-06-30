 2026-06-30T12:00:28.390Z

Transfers

Kreisoberligist SSV Frohnhausen begrüßt neue Spieler

Teaser KOL WEST: +++ Fußball-Kreisoberligist SSV Frohnhausen will auch in der Saison 2026/2027 vorn angreifen. Ein Trio soll viel Routine in den Kader bringen +++

von Redaktion · Heute, 15:03 Uhr · 0 Leser
Offizielle und Zugänge beim SSV Frohnhausen, v. l. Carsten Grundmann, Thorsten Bastian, die neuen Spieler Kevin Immel und Stefan Kamm sowie Ludwig Sauer und Thimo Hees. © Ludwig Sauer/SSV Frohnhausen
Offizielle und Zugänge beim SSV Frohnhausen, v. l. Carsten Grundmann, Thorsten Bastian, die neuen Spieler Kevin Immel und Stefan Kamm sowie Ludwig Sauer und Thimo Hees. © Ludwig Sauer/SSV Frohnhausen

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KOL West
Frohnhausen

Dillenburg. Fußball-Kreisoberligist SSV Frohnhausen, zweiterfolgreichste Mannschaft der Rückrunde 2025/2026, hat seinen Kader für die Spielzeit 2026/2027 zusammen. Trainer Carsten Grundmann und Co-Trainer Ralf Krämer werden mit 30 Spielern versuchen, erneut eine sehr gute Rolle zu spielen. Der bestehende Stamm wurde um drei Routiniers ergänzt.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.