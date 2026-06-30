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Kreisoberligist SSV Frohnhausen begrüßt neue Spieler
Teaser KOL WEST: +++ Fußball-Kreisoberligist SSV Frohnhausen will auch in der Saison 2026/2027 vorn angreifen. Ein Trio soll viel Routine in den Kader bringen +++
Dillenburg. Fußball-Kreisoberligist SSV Frohnhausen, zweiterfolgreichste Mannschaft der Rückrunde 2025/2026, hat seinen Kader für die Spielzeit 2026/2027 zusammen. Trainer Carsten Grundmann und Co-Trainer Ralf Krämer werden mit 30 Spielern versuchen, erneut eine sehr gute Rolle zu spielen. Der bestehende Stamm wurde um drei Routiniers ergänzt.