Kreisoberligist Gladenbach bastelt an Balance und Teamgeist

Hinterland. Der Gladenbacher SC spielte in rein sportlicher Hinsicht eine durchwachsene vergangene Runde in der Fußball-Kreisoberliga Nord. Um in der Spitzengruppe mitzuspielen, reichte es zwar nicht. Andererseits war die Elf von Trainer Nils Waldschmidt zu keiner Zeit vom Abstieg gefährdet. Bei genauerer Betrachtung fallen Gründe auf, weswegen die abgelaufene Saison besser war, als es der erste Anschein vermuten lässt.