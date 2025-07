Kreisoberligist freut sich auf "Ausnahmespieler mit allen Fähigkeiten"

Schon im Herbst 2020 im Alter von zarten 17 Jahren hinterließ Bennet Mingramm bleibenden Eindruck. In nur drei Salzlandliga-Partien für die Herren des SC Seeland erzielte der Offensivspieler damals stolze sechs Treffer. Sein Weg führte danach bis hin zu einigen Minuten in der Regionalliga. Nun ist Mingramm zurück bei seinem Heimatverein.

Auf seinen Social-Media-Kanälen vermeldete der SC Seeland den "echten Kracher". Der Rückkehrer "ist wahrscheinlich jedem Fussballfan im Seeland und darüber hinaus bekannt", heißt es weiter. Nach dem Corona-Abbruch der Saison 2020/21 hatte Mingramm den SCS verlassen, um für den VfB Germania Halberstadt noch ein Jahr in der U19 zu spielen. In dieser empfahl sich der Offensivspieler mit 28 Scorerpunkten in nur zehn Partien für die erste Mannschaft, für die er fünfmal in der Regionalliga ran durfte. Zum Spielerprofil:

