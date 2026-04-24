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Allgemeines

Kreisoberligen in Brandenburg: Das sind die Top-Torjäger

Hier gibt es einen Überblick auf die Torjägerlisten der Kreisoberligen in Brandenburg.

von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Carolin Rädel

Verlinkte Inhalte

KOL Niederlausitz
Ostbrandenburgliga
KOL Havelland
Dahme/Fläming-Liga
Kreisoberliga Prig./R

Den Blick auf die Torschützen der Kreisoberligen in Brandenburg gibt es hier. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr euch gerne per E-Mail bei uns unter brandenburg@fupa.net melden.

Dahme/Fläming-Liga

21 Tore in 15 Spielen - Dominik Engelage (SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen)
19 Tore in 15 Spielen - Florian Kase (SV Siethen 1977)
17 Tore in 7 Spielen - Kaloyan Atanasov (Ludwigsfelder FC II)
16 Tore in 11 Spielen - Michell Steinbuch (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II)
12 Tore in 11 Spielen - Anton Richter (Heideseer Sportverein)
12 Tore in 11 Spielen - Mike Gaedicke (Heideseer Sportverein)
11 Tore in 4 Spielen - Tobias Wellnitz (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II)
11 Tore in 12 Spielen - Clemens Lindinger (SV Siethen 1977)
10 Tore in 11 Spielen - Martin Pingel (RSV Waltersdorf 1909)
10 Tore in 13 Spielen - Patrick Kowalski (Ludwigsfelder FC II)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

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Kreisoberliga Havelland

28 Tore in 21 Spielen - Florian Thamm (SV Dallgow 47)
16 Tore in 19 Spielen - Bennet Kluge (SV Dallgow 47)
15 Tore in 7 Spielen - Emran Ramadani (Bredower SV 47)
12 Tore in 12 Spielen - Tim Hamann (SV Dallgow 47)
11 Tore in 18 Spielen - Daniel Cikin (SV Germania 90 Berge)
11 Tore in 18 Spielen - Florian Janka (SV Ziesar 31)
10 Tore in 16 Spielen - Devin Krenzlin (FSV 95 Ketzin/Falkenrehde)
10 Tore in 12 Spielen - Leonard Koppe (BSG Stahl Brandenburg II)
9 Tore in 9 Spielen - Giso Koschembahr (RSV Eintracht 1949 II)
8 Tore in 19 Spielen - Jannis Stenzel (SV Dallgow 47)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

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Kreisoberliga Niederlausitz

31 Tore in 19 Spielen - Gracjan Arkuszewski (LSV Neustadt/Spree)
28 Tore in 19 Spielen - Christian Rinza (SpG Briesen/Dissen)
19 Tore in 21 Spielen - Severin Falk (1. FC Guben II)
17 Tore in 13 Spielen - Lennox Jay Schurmann (LSV Neustadt/Spree)
15 Tore in 19 Spielen - Stephan Faber (SpG Drebkau/Kausche)
15 Tore in 18 Spielen - Manuel Rehn (SpG Drebkau/Kausche)
15 Tore in 15 Spielen - Ronny Kreher (LSV Neustadt/Spree)
14 Tore in 15 Spielen - Lennart Seidler (SV Eiche Branitz)
13 Tore in 18 Spielen - Nico Adomeit (SpG Kahren/Laubsdorf)
12 Tore in 20 Spielen - Lars Marten Arlt (FSV Viktoria 1897 Cottbus)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

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Kreisoberliga Oberhavel/Barnim

30 Tore in 21 Spielen - Patrick Breyer (FC Kremmen 1920)
22 Tore in 19 Spielen - Max Schläwicke (FC Falkenthaler Füchse 1994)
17 Tore in 16 Spielen - Laurence Lattner (FSV Bernau II)
16 Tore in 17 Spielen - William Pranga (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III)
15 Tore in 15 Spielen - Nick Lange (SpG Lichterfelde/Finow)
14 Tore in 21 Spielen - Mamoudou Camara (FSV Basdorf)
13 Tore in 19 Spielen - Sascha Hergst (FC Kremmen 1920)
12 Tore in 13 Spielen - Abdülkerim Akkoyunlu (SG Grün-Weiß Bärenklau)
12 Tore in 18 Spielen - Robert Reimann (FC Falkenthaler Füchse 1994)
11 Tore in 17 Spielen - Lukas Kraeft (FC Kremmen 1920)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

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Ostbrandenburgliga

23 Tore in 19 Spielen - Tom Viehrig (SV 1919 Woltersdorf)
19 Tore in 21 Spielen - Arsalan Mohamadi (SV Rot-Weiß Reitwein)
18 Tore in 19 Spielen - Devrig Hemberger (SG 47 Bruchmühle)
16 Tore in 20 Spielen - Kevin Borowski (MTV 1860 Altlandsberg)
15 Tore in 20 Spielen - Riccardo Pathe (Storkower SC)
14 Tore in 15 Spielen - Nico Schorisch (Storkower SC)
14 Tore in 17 Spielen - Tobias Lorenz (FC Neuenhagen 1913)
13 Tore in 14 Spielen - Eric Strehl (VfB Steinhöfel)
12 Tore in 20 Spielen - Kevin Dänhardt (SG 47 Bruchmühle)
11 Tore in 17 Spielen - Christoph Wunder (MTV 1860 Altlandsberg)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

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Kreisoberliga Prignitz/Ruppin

23 Tore in 17 Spielen - Domenic Dean Biemann (TSV Wustrau)
16 Tore in 18 Spielen - Erik Gürtel (TSV Wustrau)
14 Tore in 16 Spielen - Valeri Marasov (SV Blumenthal-Grabow)
10 Tore in 17 Spielen - Hugo Erdmann (SV Eiche 05 Weisen)
9 Tore in 6 Spielen - Bastian Grimmoni (SV 90 Fehrbellin)
9 Tore in 15 Spielen - Chris Markus Fetzko (SV Union Neuruppin 1990)
8 Tore in 17 Spielen - Tom Stolz (SV Eiche 05 Weisen)
8 Tore in 4 Spielen - Alec Kögler (MSV 1919 Neuruppin II)
8 Tore in 12 Spielen - Gordon Lahno (FSV Veritas Wittenberge/Breese II)
8 Tore in 12 Spielen - Philip Awe (FSV Veritas Wittenberge/Breese II)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

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Südbrandenburgliga

26 Tore in 14 Spielen - Ricardo Kindler (TSG Lübbenau 63)
26 Tore in 15 Spielen - Justin Gewiss (SV Blau-Weiß Lindenau)
20 Tore in 17 Spielen - Etienne Pfeiffer (SV Blau-Weiß Lindenau)
12 Tore in 14 Spielen - Tommi Lee Nolte (SV Askania Schipkau)
12 Tore in 15 Spielen - Robert Köppchen (SV Wacker 21 Schönwalde)
12 Tore in 14 Spielen - Niklas Neumann (SV Grün-Weiß Annahütte)
11 Tore in 17 Spielen - Florian Franke (SSV Alemannia Altdöbern)
11 Tore in 16 Spielen - Ron Herrmann (SSV Alemannia Altdöbern)
10 Tore in 16 Spielen - Jens Rösler (SpVgg Finsterwalde)
10 Tore in 15 Spielen - Dennis Köhler (SV Wacker 21 Schönwalde)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

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Uckermarkliga

24 Tore in 14 Spielen - Maciej Piotr Czyzewski (SpG Vierraden/Gartz)
16 Tore in 13 Spielen - Stephan Bethke (SV 1926 Lübbenow)
13 Tore in 13 Spielen - Johannes Collin (SC Victoria 1914 Templin II)
13 Tore in 14 Spielen - Martin Oertel (SpG Schwedt/Criewen II)
13 Tore in 13 Spielen - Kristof Konitzer (SV 90 Pinnow)
13 Tore in 13 Spielen - Jakob Schulz (SpG Parmen/Fürstenwerder)
11 Tore in 12 Spielen - Maciej Adrian Hofmann (SV 1926 Lübbenow)
10 Tore in 11 Spielen - Dawid Sac (FC Husaria Schwedt)
9 Tore in 10 Spielen - Ricardo Küster (SpG Parmen/Fürstenwerder)
8 Tore in 13 Spielen - Tomasz Adam Miksa (SpG Vierraden/Gartz)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.