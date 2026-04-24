Kreisoberligen in Brandenburg: Das sind die Top-Torjäger

Den Blick auf die Torschützen der Kreisoberligen in Brandenburg gibt es hier. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr euch gerne per E-Mail bei uns unter brandenburg@fupa.net melden.
Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.
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31 Tore in 19 Spielen - Gracjan Arkuszewski (LSV Neustadt/Spree)
28 Tore in 19 Spielen - Christian Rinza (SpG Briesen/Dissen)
19 Tore in 21 Spielen - Severin Falk (1. FC Guben II)
17 Tore in 13 Spielen - Lennox Jay Schurmann (LSV Neustadt/Spree)
15 Tore in 19 Spielen - Stephan Faber (SpG Drebkau/Kausche)
15 Tore in 18 Spielen - Manuel Rehn (SpG Drebkau/Kausche)
15 Tore in 15 Spielen - Ronny Kreher (LSV Neustadt/Spree)
14 Tore in 15 Spielen - Lennart Seidler (SV Eiche Branitz)
13 Tore in 18 Spielen - Nico Adomeit (SpG Kahren/Laubsdorf)
12 Tore in 20 Spielen - Lars Marten Arlt (FSV Viktoria 1897 Cottbus)
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