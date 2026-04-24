Kreisoberligen in Brandenburg: Das sind die Top-Torjäger

Dahme/Fläming-Liga

21 Tore in 15 Spielen - Dominik Engelage (SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen)

19 Tore in 15 Spielen - Florian Kase (SV Siethen 1977)

17 Tore in 7 Spielen - Kaloyan Atanasov (Ludwigsfelder FC II)

16 Tore in 11 Spielen - Michell Steinbuch (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II)

12 Tore in 11 Spielen - Anton Richter (Heideseer Sportverein)

12 Tore in 11 Spielen - Mike Gaedicke (Heideseer Sportverein)

11 Tore in 4 Spielen - Tobias Wellnitz (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II)

11 Tore in 12 Spielen - Clemens Lindinger (SV Siethen 1977)

10 Tore in 11 Spielen - Martin Pingel (RSV Waltersdorf 1909)

10 Tore in 13 Spielen - Patrick Kowalski (Ludwigsfelder FC II)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

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Kreisoberliga Havelland

28 Tore in 21 Spielen - Florian Thamm (SV Dallgow 47)

16 Tore in 19 Spielen - Bennet Kluge (SV Dallgow 47)

15 Tore in 7 Spielen - Emran Ramadani (Bredower SV 47)

12 Tore in 12 Spielen - Tim Hamann (SV Dallgow 47)

11 Tore in 18 Spielen - Daniel Cikin (SV Germania 90 Berge)

11 Tore in 18 Spielen - Florian Janka (SV Ziesar 31)

10 Tore in 16 Spielen - Devin Krenzlin (FSV 95 Ketzin/Falkenrehde)

10 Tore in 12 Spielen - Leonard Koppe (BSG Stahl Brandenburg II)

9 Tore in 9 Spielen - Giso Koschembahr (RSV Eintracht 1949 II)

8 Tore in 19 Spielen - Jannis Stenzel (SV Dallgow 47)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

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Kreisoberliga Niederlausitz

31 Tore in 19 Spielen - Gracjan Arkuszewski (LSV Neustadt/Spree)

28 Tore in 19 Spielen - Christian Rinza (SpG Briesen/Dissen)

19 Tore in 21 Spielen - Severin Falk (1. FC Guben II)

17 Tore in 13 Spielen - Lennox Jay Schurmann (LSV Neustadt/Spree)

15 Tore in 19 Spielen - Stephan Faber (SpG Drebkau/Kausche)

15 Tore in 18 Spielen - Manuel Rehn (SpG Drebkau/Kausche)

15 Tore in 15 Spielen - Ronny Kreher (LSV Neustadt/Spree)

14 Tore in 15 Spielen - Lennart Seidler (SV Eiche Branitz)

13 Tore in 18 Spielen - Nico Adomeit (SpG Kahren/Laubsdorf)

12 Tore in 20 Spielen - Lars Marten Arlt (FSV Viktoria 1897 Cottbus)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

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Kreisoberliga Oberhavel/Barnim

30 Tore in 21 Spielen - Patrick Breyer (FC Kremmen 1920)

22 Tore in 19 Spielen - Max Schläwicke (FC Falkenthaler Füchse 1994)

17 Tore in 16 Spielen - Laurence Lattner (FSV Bernau II)

16 Tore in 17 Spielen - William Pranga (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III)

15 Tore in 15 Spielen - Nick Lange (SpG Lichterfelde/Finow)

14 Tore in 21 Spielen - Mamoudou Camara (FSV Basdorf)

13 Tore in 19 Spielen - Sascha Hergst (FC Kremmen 1920)

12 Tore in 13 Spielen - Abdülkerim Akkoyunlu (SG Grün-Weiß Bärenklau)

12 Tore in 18 Spielen - Robert Reimann (FC Falkenthaler Füchse 1994)

11 Tore in 17 Spielen - Lukas Kraeft (FC Kremmen 1920)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

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