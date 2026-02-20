Kreisoberligen in Brandenburg: Das sind die Top-Torjäger

Dahme/Fläming-Liga

17 Tore Kaloyan Atanasov (Ludwigsfelder FC II)

17 Tore Florian Kase (SV Siethen 1977)

15 Tore Dominik Engelage (SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen)

13 Tore Michell Steinbuch (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II)

11 Tore Clemens Lindinger (SV Siethen 1977)

9 Tore Mike Gaedicke (Heideseer Sportverein)

9 Tore Patrick Kowalski (Ludwigsfelder FC II)

9 Tore Marvin Pietschmann (SG Großziethen II)

9 Tore Marvin Soost (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II)

9 Tore Joschua Zierdt (Ludwigsfelder FC II)

Kreisoberliga Havelland

20 Tore Florian Thamm (SV Dallgow 47)

12 Tore Tim Hamann (SV Dallgow 47)

11 Tore Bennet Kluge (SV Dallgow 47)

10 Tore Devin Krenzlin (FSV 95 Ketzin/Falkenrehde)

9 Tore Leonard Koppe (BSG Stahl Brandenburg II)

7 Tore Daniel Cikin (SV Germania 90 Berge)

7 Tore Florian Janka (SV Ziesar 31)

7 Tore Elian Mario Nobis (FSV 95 Ketzin/Falkenrehde)

6 Tore Aaron Hagen Dix (FSV Babelsberg 74 II)

6 Tore Robin Hink (SG Eintracht Friesack)

Kreisoberliga Niederlausitz

26 Tore Gracjan Arkuszewski (LSV Neustadt/Spree)

20 Tore Christian Rinza (SpG Briesen/Dissen)

17 Tore Lennox Jay Schurmann (LSV Neustadt/Spree)

14 Tore Severin Falk (1. FC Guben II)

14 Tore Lennart Seidler (SV Eiche Branitz)

13 Tore Ronny Kreher (LSV Neustadt/Spree)

10 Tore Lars Marten Arlt (FSV Viktoria 1897 Cottbus)

10 Tore Stephan Faber (SpG Drebkau/Kausche)

10 Tore Kevin Karow (FSV Viktoria 1897 Cottbus)

10 Tore Stephan Klengel (SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern)

Kreisoberliga Oberhavel/Barnim

22 Tore Patrick Breyer (FC Kremmen 1920)

14 Tore Max Schläwicke (FC Falkenthaler Füchse 1994)

12 Tore Abdülkerim Akkoyunlu (SG Grün-Weiß Bärenklau)

12 Tore Mamoudou Camara (FSV Basdorf)

12 Tore Laurence Lattner (FSV Bernau II)

11 Tore Sascha Hergst (FC Kremmen 1920)

11 Tore William Pranga (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III)

10 Tore Tammes Ole Wolter (SpG Lichterfelde/Finow)

8 Tore Aurel Hameister (SV Glienicke/Nordbahn)

8 Tore Tim Maasch (Löwenberger SV)

