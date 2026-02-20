 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Kreisoberligen in Brandenburg: Das sind die Top-Torjäger

Hier gibt es einen Überblick auf die Torjägerlisten der Kreisoberligen in Brandenburg.

von red · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Den Blick auf die Torschützen der Kreisoberligen in Brandenburg gibt es hier. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr euch gerne per E-Mail bei uns unter brandenburg@fupa.net melden.

Dahme/Fläming-Liga

17 Tore Kaloyan Atanasov (Ludwigsfelder FC II)
17 Tore Florian Kase (SV Siethen 1977)
15 Tore Dominik Engelage (SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen)
13 Tore Michell Steinbuch (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II)
11 Tore Clemens Lindinger (SV Siethen 1977)
9 Tore Mike Gaedicke (Heideseer Sportverein)
9 Tore Patrick Kowalski (Ludwigsfelder FC II)
9 Tore Marvin Pietschmann (SG Großziethen II)
9 Tore Marvin Soost (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II)
9 Tore Joschua Zierdt (Ludwigsfelder FC II)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

---

Kreisoberliga Havelland

20 Tore Florian Thamm (SV Dallgow 47)
12 Tore Tim Hamann (SV Dallgow 47)
11 Tore Bennet Kluge (SV Dallgow 47)
10 Tore Devin Krenzlin (FSV 95 Ketzin/Falkenrehde)
9 Tore Leonard Koppe (BSG Stahl Brandenburg II)
7 Tore Daniel Cikin (SV Germania 90 Berge)
7 Tore Florian Janka (SV Ziesar 31)
7 Tore Elian Mario Nobis (FSV 95 Ketzin/Falkenrehde)
6 Tore Aaron Hagen Dix (FSV Babelsberg 74 II)
6 Tore Robin Hink (SG Eintracht Friesack)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

---

Kreisoberliga Niederlausitz

26 Tore Gracjan Arkuszewski (LSV Neustadt/Spree)
20 Tore Christian Rinza (SpG Briesen/Dissen)
17 Tore Lennox Jay Schurmann (LSV Neustadt/Spree)
14 Tore Severin Falk (1. FC Guben II)
14 Tore Lennart Seidler (SV Eiche Branitz)
13 Tore Ronny Kreher (LSV Neustadt/Spree)
10 Tore Lars Marten Arlt (FSV Viktoria 1897 Cottbus)
10 Tore Stephan Faber (SpG Drebkau/Kausche)
10 Tore Kevin Karow (FSV Viktoria 1897 Cottbus)
10 Tore Stephan Klengel (SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

__________________________________________________________________________________________________

Kreisoberliga Oberhavel/Barnim

22 Tore Patrick Breyer (FC Kremmen 1920)
14 Tore Max Schläwicke (FC Falkenthaler Füchse 1994)
12 Tore Abdülkerim Akkoyunlu (SG Grün-Weiß Bärenklau)
12 Tore Mamoudou Camara (FSV Basdorf)
12 Tore Laurence Lattner (FSV Bernau II)
11 Tore Sascha Hergst (FC Kremmen 1920)
11 Tore William Pranga (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III)
10 Tore Tammes Ole Wolter (SpG Lichterfelde/Finow)
8 Tore Aurel Hameister (SV Glienicke/Nordbahn)
8 Tore Tim Maasch (Löwenberger SV)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

---

Ostbrandenburgliga

17 Tore Tom Viehrig (SV 1919 Woltersdorf)
13 Tore Devrig Hemberger (SG 47 Bruchmühle)
13 Tore Arsalan Mohamadi (SV Rot-Weiß Reitwein)
13 Tore Riccardo Pathe (Storkower SC)
12 Tore Tobias Lorenz (FC Neuenhagen 1913)
12 Tore Eric Strehl (VfB Steinhöfel)
11 Tore Nico Schorisch (Storkower SC)
10 Tore Kevin Borowski (MTV 1860 Altlandsberg)
10 Tore Tim Liske (SpG Tauche/Ahrensdorf)
8 Tore Dennis Wagura Njoroge (FC Union Frankfurt)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

---

Kreisoberliga Prignitz/Ruppin

16 Tore Domenic Dean Biemann (TSV Wustrau)
11 Tore Erik Gürtel (TSV Wustrau)
8 Tore Hugo Erdmann (SV Eiche 05 Weisen)
8 Tore Valeri Marasov (SV Blumenthal-Grabow)
8 Tore Tom Stolz (SV Eiche 05 Weisen)
7 Tore Philip Awe (FSV Veritas Wittenberge/Breese II)
7 Tore Markus Filarski (SV Union Neuruppin 1990)
6 Tore Niklas Grimmoni (SV 90 Fehrbellin)
6 Tore Alec Kögler (MSV 1919 Neuruppin II)
6 Tore Gordon Lahno (FSV Veritas Wittenberge/Breese II)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

---

Südbrandenburgliga

19 Tore Ricardo Kindler (TSG Lübbenau 63)
17 Tore Justin Gewiss (SV Blau-Weiß Lindenau)
14 Tore Etienne Pfeiffer (SV Blau-Weiß Lindenau)
9 Tore Niklas Neumann (SV Grün-Weiß Annahütte)
8 Tore Tommi Lee Nolte (SV Askania Schipkau)
7 Tore Dennis Köhler (SV Wacker 21 Schönwalde)
7 Tore Robert Köppchen (SV Wacker 21 Schönwalde)
6 Tore Magnus Bock (SpVgg Finsterwalde)
6 Tore Bodo Bönigk (FC Sängerstadt Finsterwalde)
6 Tore Bohdan Chukrii (SV Askania Schipkau)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

---

Uckermarkliga

13 Tore Maciej Piotr Czyzewski (SpG Vierraden/Gartz)
9 Tore Stephan Bethke (SV 1926 Lübbenow)
8 Tore Johannes Collin (SC Victoria 1914 Templin II)
8 Tore Martin Oertel (SpG Schwedt/Criewen II)
8 Tore Jakob Schulz (SpG Parmen/Fürstenwerder)
7 Tore Kristof Konitzer (SV 90 Pinnow)
7 Tore Moritz Muchow (LSV Zichow)
7 Tore Dawid Sac (FC Husaria Schwedt)
6 Tore Maciej Adrian Hofmann (SV 1926 Lübbenow)
6 Tore Chris Schmeling (SV Eintracht Göritz)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.