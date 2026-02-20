Kreisoberligen in Brandenburg: Das sind die Top-Torjäger

Den Blick auf die Torschützen der Kreisoberligen in Brandenburg gibt es hier. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr euch gerne per E-Mail bei uns unter brandenburg@fupa.net melden.
---
---
26 Tore Gracjan Arkuszewski (LSV Neustadt/Spree)
20 Tore Christian Rinza (SpG Briesen/Dissen)
17 Tore Lennox Jay Schurmann (LSV Neustadt/Spree)
14 Tore Severin Falk (1. FC Guben II)
14 Tore Lennart Seidler (SV Eiche Branitz)
13 Tore Ronny Kreher (LSV Neustadt/Spree)
10 Tore Lars Marten Arlt (FSV Viktoria 1897 Cottbus)
10 Tore Stephan Faber (SpG Drebkau/Kausche)
10 Tore Kevin Karow (FSV Viktoria 1897 Cottbus)
10 Tore Stephan Klengel (SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
---
---
---
---