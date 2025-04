Du wirst automatisch weitergeleitet...

Chirom Buhl (Mitte) vom SSV Sechshelden in einem Kopfballduell - in dieser Szene aus dem Oktober 2024 geht es gegen Daniel Krekel (l.) und Fatih Yilmaz vom TSV Bicken zur Sache. In einer ähnlichen Szene verletzte Buhl sich am 23. März im Spiel gegen den FSV Braunfels schwer. Archivfoto: Lorenz Pietzsch © Lorenz Pietzsch

Kreisoberliga: Wie geht es Chirom Buhl? Teaser KOL WEST: +++ Der Spieler des Fußball-Kreisoberligisten SSV Sechshelden schildert nach seiner schlimmen Fußverletzung im Spiel gegen den FSV Braunfels was passiert ist und wie es weitergeht +++ Verlinkte Inhalte KOL West Sechshelden Chirom Buhl Haiger. Wie geht es eigentlich Chirom Buhl? Der Defensivspieler des Fußball-Kreisoberligisten SSV Sechshelden hat vor etwas mehr als einer Woche im Heimspiel gegen den FSV Braunfels eine schlimme Fußverletzung erlitten. Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.