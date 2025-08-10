Kreisoberliga West: SSV Sechshelden schnürt Fünferpack

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga West landet Sechshelden einen deutlichen Erfolg bei der SG Ehringshausen/Dillheim. Aufsteiger FC Amedspor Wetzlar ist derweil das späte Tor-Glück hold +++
Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga West hat der SSV Sechshelden am Sonntag ein 45-minütiges Schützenfest gefeiert. Als Gast der SG Ehringshausen/Dillheim gewann die Mannschaft von Trainer Matthias Daum mit 5:0 (0:0). Der Tuspo Nassau Beilstein und der TSV Bicken trennten sich 2:2, Oberbiel musste sich Burgsolms II mit 0:1 geschlagen geben. Der FC Amedspor Wetzlar sicherte sich mit einem Last-Minute-Treffer drei Punkte beim SC Münchholzhausen/Dutenhofen und die Tabellenführung nach zwei Spieltagen.