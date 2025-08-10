 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligabericht
Nur eine Halbzeit lang ein Duell auf Augenhöhe: Gökdeniz Karadeniz (r.) und der SSV Sechshelden setzen sich mit 5:0 gegen Justin Eiselt und die SG Ehringshausen/Dillheim durch. © Isabel Althof
Kreisoberliga West: SSV Sechshelden schnürt Fünferpack

Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga West landet Sechshelden einen deutlichen Erfolg bei der SG Ehringshausen/Dillheim. Aufsteiger FC Amedspor Wetzlar ist derweil das späte Tor-Glück hold +++

Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga West hat der SSV Sechshelden am Sonntag ein 45-minütiges Schützenfest gefeiert. Als Gast der SG Ehringshausen/Dillheim gewann die Mannschaft von Trainer Matthias Daum mit 5:0 (0:0). Der Tuspo Nassau Beilstein und der TSV Bicken trennten sich 2:2, Oberbiel musste sich Burgsolms II mit 0:1 geschlagen geben. Der FC Amedspor Wetzlar sicherte sich mit einem Last-Minute-Treffer drei Punkte beim SC Münchholzhausen/Dutenhofen und die Tabellenführung nach zwei Spieltagen.

