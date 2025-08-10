Kreisoberliga West: SSV Sechshelden schnürt Fünferpack

Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga West hat der SSV Sechshelden am Sonntag ein 45-minütiges Schützenfest gefeiert. Als Gast der SG Ehringshausen/Dillheim gewann die Mannschaft von Trainer Matthias Daum mit 5:0 (0:0). Der Tuspo Nassau Beilstein und der TSV Bicken trennten sich 2:2, Oberbiel musste sich Burgsolms II mit 0:1 geschlagen geben. Der FC Amedspor Wetzlar sicherte sich mit einem Last-Minute-Treffer drei Punkte beim SC Münchholzhausen/Dutenhofen und die Tabellenführung nach zwei Spieltagen.