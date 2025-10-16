 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligavorschau
Kreisoberliga West: Einige Serien stehen auf dem Prüfstand

Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga West wollen Teams wie der TSV Bicken, der SSV Allendorf und der SSV Frohnhausen ihre aktuelle Form bestätigen, andere wollen zurück in die Erfolgsspur +++

Dillenburg. Zwei formstarke Teams treffen in der Fußball-Kreisoberliga West beim Duell TSV Bicken gegen SSV Allendorf aufeinander, auch der SSV Frohnhausen will daheim gegen Topteam Braunfels weiter an der eigenen Serie basteln. Vor Auswärtsspielen stehen der SSC Burg II (bei Burgsolms II), SG Seelbach/Scheld (bei Amendspor), SSV Sechshelden (in Büblingshausen) und TuSpo Beilstein (bei Heuchelheim II).

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

