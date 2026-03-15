 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Kreisoberliga: Weidenhausen entführt Punkt aus Gladenbach

Teaser KOL NORD: +++ Der VfL Weidenhausen ertrotzt ein 1:1 beim Gladenbacher SC und rutscht trotzdem auf einen Abstiegsplatz, weil der SG Nordkreis ein 3:1-Coup bei der SG Silberg/Eisenhausen gelingt +++

von Redaktion · Heute, 21:52 Uhr · 0 Leser
Weidenhausens Kapitän Asmir Ibrovic (rechts) kann den Flankenschlag von Gladenbachs Mittelstürmer Jordan Gries mit einer Grätsche nicht verhindern. © Jens Schmidt
Weidenhausens Kapitän Asmir Ibrovic (rechts) kann den Flankenschlag von Gladenbachs Mittelstürmer Jordan Gries mit einer Grätsche nicht verhindern. © Jens Schmidt

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Hinterland. Der VfL Weidenhausen hat am Samstag in der Fußball-Kreisoberliga Nord seine aufsteigende Form mit einem bestätigt 1:1 im Derby beim Gladenbacher SC unterstrichen. Der Neuling fiel dennoch auf einen Abstiegsplatz zurück, weil Mitaufsteiger SG Nordkreis im eine Dreiviertelstunde zuvor angepfiffenen Spiel bei der SG Silberg/Eisenhausen einen 3:1-Auswärtscoup feierte. Beide Begegnungen litten unter schwierigen äußeren Bedingungen – vor allem in Eisenhausen, wo der Hartplatz schnell an seine Grenzen stieß.

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