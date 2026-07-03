Kreisoberliga Vorpommern-Greifswald: Der Spielplan ist online Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick. von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

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Der Spielplan der Kreisoberliga Vorpommern-Greifswald für die Saison 2026/2027 steht fest. Dieser ist bei FuPa online.

1. Spieltag

Fr., 28.08.26 19:00 Uhr FC Insel Usedom - VFC Anklam II

Fr., 28.08.26 19:00 Uhr SV Eintracht Zinnowitz - Greifswalder SV Puls 1970

Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SV Ducherow - SV Ostseebad Ückeritz 1952

Sa., 29.08.26 14:00 Uhr FC Einheit Strasburg - FV Rot-Weiß Ahlbeck 05

Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SV Sturmvogel Lubmin - VfB Pommern Löcknitz

Sa., 29.08.26 14:00 Uhr VSV Lassan - SV Motor Eggesin

So., 30.08.26 14:00 Uhr SV Rollwitz 68 - SV Blankensee 49



2. Spieltag

Fr., 04.09.26 19:00 Uhr SV Ostseebad Ückeritz 1952 - SV Eintracht Zinnowitz

Fr., 04.09.26 19:30 Uhr Greifswalder SV Puls 1970 - SV Rollwitz 68

Fr., 04.09.26 20:00 Uhr VFC Anklam II - VSV Lassan

Sa., 05.09.26 14:00 Uhr SV Motor Eggesin - SV Sturmvogel Lubmin

Sa., 05.09.26 14:00 Uhr VfB Pommern Löcknitz - FC Einheit Strasburg

So., 06.09.26 14:00 Uhr FV Rot-Weiß Ahlbeck 05 - SV Ducherow

So., 06.09.26 14:00 Uhr SV Blankensee 49 - FC Insel Usedom





3. Spieltag

Fr., 11.09.26 19:00 Uhr SV Eintracht Zinnowitz - FV Rot-Weiß Ahlbeck 05

Fr., 11.09.26 19:30 Uhr Greifswalder SV Puls 1970 - SV Ostseebad Ückeritz 1952

Sa., 12.09.26 14:00 Uhr SV Ducherow - VfB Pommern Löcknitz

Sa., 12.09.26 14:00 Uhr FC Einheit Strasburg - SV Motor Eggesin

Sa., 12.09.26 14:00 Uhr SV Sturmvogel Lubmin - VFC Anklam II

Sa., 12.09.26 14:00 Uhr VSV Lassan - SV Blankensee 49

So., 13.09.26 14:00 Uhr SV Rollwitz 68 - FC Insel Usedom



4. Spieltag

Fr., 18.09.26 19:00 Uhr SV Ostseebad Ückeritz 1952 - SV Rollwitz 68

Fr., 18.09.26 19:00 Uhr FC Insel Usedom - VSV Lassan

Fr., 18.09.26 20:00 Uhr VFC Anklam II - FC Einheit Strasburg

So., 20.09.26 14:00 Uhr FV Rot-Weiß Ahlbeck 05 - Greifswalder SV Puls 1970

So., 20.09.26 14:00 Uhr SV Blankensee 49 - SV Sturmvogel Lubmin

So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Motor Eggesin - SV Ducherow

So., 20.09.26 15:00 Uhr VfB Pommern Löcknitz - SV Eintracht Zinnowitz





5. Spieltag

Fr., 25.09.26 19:00 Uhr SV Ostseebad Ückeritz 1952 - FV Rot-Weiß Ahlbeck 05

Fr., 25.09.26 19:00 Uhr SV Eintracht Zinnowitz - SV Motor Eggesin

Fr., 25.09.26 19:30 Uhr Greifswalder SV Puls 1970 - VfB Pommern Löcknitz

Sa., 26.09.26 14:00 Uhr SV Ducherow - VFC Anklam II

Sa., 26.09.26 14:00 Uhr FC Einheit Strasburg - SV Blankensee 49

Sa., 26.09.26 14:00 Uhr SV Sturmvogel Lubmin - FC Insel Usedom

So., 27.09.26 14:00 Uhr SV Rollwitz 68 - VSV Lassan



6. Spieltag

Fr., 02.10.26 19:00 Uhr FC Insel Usedom - FC Einheit Strasburg

Fr., 02.10.26 20:00 Uhr VFC Anklam II - SV Eintracht Zinnowitz

Sa., 03.10.26 14:00 Uhr VSV Lassan - SV Sturmvogel Lubmin

So., 04.10.26 14:00 Uhr FV Rot-Weiß Ahlbeck 05 - SV Rollwitz 68

So., 04.10.26 14:00 Uhr SV Blankensee 49 - SV Ducherow

So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Motor Eggesin - Greifswalder SV Puls 1970

So., 04.10.26 15:00 Uhr VfB Pommern Löcknitz - SV Ostseebad Ückeritz 1952



7. Spieltag

Fr., 09.10.26 19:00 Uhr SV Ostseebad Ückeritz 1952 - SV Motor Eggesin

Fr., 09.10.26 19:00 Uhr SV Eintracht Zinnowitz - SV Blankensee 49

Fr., 09.10.26 19:30 Uhr Greifswalder SV Puls 1970 - VFC Anklam II

Sa., 10.10.26 14:00 Uhr SV Ducherow - FC Insel Usedom

Sa., 10.10.26 14:00 Uhr FC Einheit Strasburg - VSV Lassan

So., 11.10.26 14:00 Uhr SV Rollwitz 68 - SV Sturmvogel Lubmin

So., 11.10.26 14:00 Uhr FV Rot-Weiß Ahlbeck 05 - VfB Pommern Löcknitz



8. Spieltag

Fr., 16.10.26 19:00 Uhr FC Insel Usedom - SV Eintracht Zinnowitz

Fr., 16.10.26 20:00 Uhr VFC Anklam II - SV Ostseebad Ückeritz 1952

Sa., 17.10.26 14:00 Uhr SV Motor Eggesin - FV Rot-Weiß Ahlbeck 05

Sa., 17.10.26 14:00 Uhr VfB Pommern Löcknitz - SV Rollwitz 68

Sa., 17.10.26 14:00 Uhr SV Sturmvogel Lubmin - FC Einheit Strasburg

Sa., 17.10.26 14:00 Uhr VSV Lassan - SV Ducherow

So., 18.10.26 14:00 Uhr SV Blankensee 49 - Greifswalder SV Puls 1970



9. Spieltag

Fr., 23.10.26 19:00 Uhr SV Ostseebad Ückeritz 1952 - SV Blankensee 49

Fr., 23.10.26 19:00 Uhr SV Eintracht Zinnowitz - VSV Lassan

Fr., 23.10.26 19:30 Uhr Greifswalder SV Puls 1970 - FC Insel Usedom

Sa., 24.10.26 14:00 Uhr SV Ducherow - SV Sturmvogel Lubmin

Sa., 24.10.26 14:00 Uhr VfB Pommern Löcknitz - SV Motor Eggesin

So., 25.10.26 14:00 Uhr SV Rollwitz 68 - FC Einheit Strasburg

So., 25.10.26 14:00 Uhr FV Rot-Weiß Ahlbeck 05 - VFC Anklam II



10. Spieltag

Fr., 30.10.26 19:00 Uhr FC Insel Usedom - SV Ostseebad Ückeritz 1952

Fr., 30.10.26 20:00 Uhr VFC Anklam II - VfB Pommern Löcknitz

Sa., 31.10.26 14:00 Uhr FC Einheit Strasburg - SV Ducherow

Sa., 31.10.26 14:00 Uhr SV Sturmvogel Lubmin - SV Eintracht Zinnowitz

Sa., 31.10.26 14:00 Uhr VSV Lassan - Greifswalder SV Puls 1970

So., 01.11.26 14:00 Uhr SV Blankensee 49 - FV Rot-Weiß Ahlbeck 05

So., 01.11.26 15:00 Uhr SV Motor Eggesin - SV Rollwitz 68



11. Spieltag

Fr., 06.11.26 19:00 Uhr SV Ostseebad Ückeritz 1952 - VSV Lassan

Fr., 06.11.26 19:00 Uhr SV Eintracht Zinnowitz - FC Einheit Strasburg

Fr., 06.11.26 19:30 Uhr Greifswalder SV Puls 1970 - SV Sturmvogel Lubmin

Sa., 07.11.26 14:00 Uhr SV Motor Eggesin - VFC Anklam II

Sa., 07.11.26 14:00 Uhr VfB Pommern Löcknitz - SV Blankensee 49

So., 08.11.26 14:00 Uhr SV Rollwitz 68 - SV Ducherow

So., 08.11.26 14:00 Uhr FV Rot-Weiß Ahlbeck 05 - FC Insel Usedom



12. Spieltag

Fr., 13.11.26 19:00 Uhr FC Insel Usedom - VfB Pommern Löcknitz

Sa., 14.11.26 14:00 Uhr SV Ducherow - SV Eintracht Zinnowitz

Sa., 14.11.26 14:00 Uhr FC Einheit Strasburg - Greifswalder SV Puls 1970

Sa., 14.11.26 14:00 Uhr SV Sturmvogel Lubmin - SV Ostseebad Ückeritz 1952

Sa., 14.11.26 14:00 Uhr VSV Lassan - FV Rot-Weiß Ahlbeck 05

So., 15.11.26 14:00 Uhr SV Rollwitz 68 - VFC Anklam II

So., 15.11.26 14:00 Uhr SV Blankensee 49 - SV Motor Eggesin



13. Spieltag

Fr., 27.11.26 18:30 Uhr VfB Pommern Löcknitz - VSV Lassan

Fr., 27.11.26 19:00 Uhr SV Ostseebad Ückeritz 1952 - FC Einheit Strasburg

Fr., 27.11.26 19:00 Uhr SV Eintracht Zinnowitz - SV Rollwitz 68

Fr., 27.11.26 19:30 Uhr Greifswalder SV Puls 1970 - SV Ducherow

Fr., 27.11.26 20:00 Uhr VFC Anklam II - SV Blankensee 49

Sa., 28.11.26 14:00 Uhr SV Motor Eggesin - FC Insel Usedom

So., 29.11.26 14:00 Uhr FV Rot-Weiß Ahlbeck 05 - SV Sturmvogel Lubmin



14. Spieltag

Fr., 04.12.26 19:00 Uhr SV Ostseebad Ückeritz 1952 - SV Ducherow

Fr., 04.12.26 19:30 Uhr Greifswalder SV Puls 1970 - SV Eintracht Zinnowitz

Fr., 04.12.26 20:00 Uhr VFC Anklam II - FC Insel Usedom

Sa., 05.12.26 14:00 Uhr VfB Pommern Löcknitz - SV Sturmvogel Lubmin

Sa., 05.12.26 14:00 Uhr SV Motor Eggesin - VSV Lassan

So., 06.12.26 14:00 Uhr SV Blankensee 49 - SV Rollwitz 68

So., 06.12.26 14:00 Uhr FV Rot-Weiß Ahlbeck 05 - FC Einheit Strasburg



15. Spieltag

Fr., 12.03.27 19:00 Uhr SV Eintracht Zinnowitz - SV Ostseebad Ückeritz 1952

Fr., 12.03.27 19:00 Uhr FC Insel Usedom - SV Blankensee 49

Sa., 13.03.27 14:00 Uhr VSV Lassan - VFC Anklam II

Sa., 13.03.27 14:00 Uhr SV Sturmvogel Lubmin - SV Motor Eggesin

Sa., 13.03.27 14:00 Uhr FC Einheit Strasburg - VfB Pommern Löcknitz

Sa., 13.03.27 14:00 Uhr SV Ducherow - FV Rot-Weiß Ahlbeck 05

So., 14.03.27 14:00 Uhr SV Rollwitz 68 - Greifswalder SV Puls 1970



16. Spieltag

Fr., 19.03.27 19:00 Uhr FC Insel Usedom - SV Rollwitz 68

Fr., 19.03.27 19:00 Uhr SV Ostseebad Ückeritz 1952 - Greifswalder SV Puls 1970

Fr., 19.03.27 20:00 Uhr VFC Anklam II - SV Sturmvogel Lubmin

Sa., 20.03.27 14:00 Uhr VfB Pommern Löcknitz - SV Ducherow

Sa., 20.03.27 14:00 Uhr SV Motor Eggesin - FC Einheit Strasburg

So., 21.03.27 14:00 Uhr SV Blankensee 49 - VSV Lassan

So., 21.03.27 14:00 Uhr FV Rot-Weiß Ahlbeck 05 - SV Eintracht Zinnowitz



17. Spieltag

Fr., 02.04.27 19:00 Uhr SV Eintracht Zinnowitz - VfB Pommern Löcknitz

Fr., 02.04.27 19:30 Uhr Greifswalder SV Puls 1970 - FV Rot-Weiß Ahlbeck 05

Sa., 03.04.27 14:00 Uhr FC Einheit Strasburg - VFC Anklam II

Sa., 03.04.27 14:00 Uhr SV Ducherow - SV Motor Eggesin

Sa., 03.04.27 14:00 Uhr VSV Lassan - FC Insel Usedom

Sa., 03.04.27 14:00 Uhr SV Sturmvogel Lubmin - SV Blankensee 49

So., 04.04.27 14:00 Uhr SV Rollwitz 68 - SV Ostseebad Ückeritz 1952



18. Spieltag

Fr., 09.04.27 19:00 Uhr FC Insel Usedom - SV Sturmvogel Lubmin

Fr., 09.04.27 20:00 Uhr VFC Anklam II - SV Ducherow

Sa., 10.04.27 14:00 Uhr VSV Lassan - SV Rollwitz 68

So., 11.04.27 14:00 Uhr SV Blankensee 49 - FC Einheit Strasburg

So., 11.04.27 14:00 Uhr FV Rot-Weiß Ahlbeck 05 - SV Ostseebad Ückeritz 1952

So., 11.04.27 15:00 Uhr VfB Pommern Löcknitz - Greifswalder SV Puls 1970

So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Motor Eggesin - SV Eintracht Zinnowitz



19. Spieltag

Fr., 16.04.27 19:00 Uhr SV Eintracht Zinnowitz - VFC Anklam II

Fr., 16.04.27 19:00 Uhr SV Ostseebad Ückeritz 1952 - VfB Pommern Löcknitz

Fr., 16.04.27 19:30 Uhr Greifswalder SV Puls 1970 - SV Motor Eggesin

Sa., 17.04.27 14:00 Uhr SV Sturmvogel Lubmin - VSV Lassan

Sa., 17.04.27 14:00 Uhr FC Einheit Strasburg - FC Insel Usedom

Sa., 17.04.27 14:00 Uhr SV Ducherow - SV Blankensee 49

So., 18.04.27 14:00 Uhr SV Rollwitz 68 - FV Rot-Weiß Ahlbeck 05



20. Spieltag

Fr., 23.04.27 19:00 Uhr FC Insel Usedom - SV Ducherow

Fr., 23.04.27 20:00 Uhr VFC Anklam II - Greifswalder SV Puls 1970

Sa., 24.04.27 14:00 Uhr SV Sturmvogel Lubmin - SV Rollwitz 68

Sa., 24.04.27 14:00 Uhr VSV Lassan - FC Einheit Strasburg

So., 25.04.27 14:00 Uhr SV Blankensee 49 - SV Eintracht Zinnowitz

So., 25.04.27 15:00 Uhr VfB Pommern Löcknitz - FV Rot-Weiß Ahlbeck 05

So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Motor Eggesin - SV Ostseebad Ückeritz 1952



21. Spieltag

Fr., 30.04.27 19:00 Uhr SV Ostseebad Ückeritz 1952 - VFC Anklam II

Fr., 30.04.27 19:00 Uhr SV Eintracht Zinnowitz - FC Insel Usedom

Fr., 30.04.27 19:30 Uhr Greifswalder SV Puls 1970 - SV Blankensee 49

Sa., 01.05.27 14:00 Uhr FC Einheit Strasburg - SV Sturmvogel Lubmin

Sa., 01.05.27 14:00 Uhr SV Ducherow - VSV Lassan

So., 02.05.27 14:00 Uhr FV Rot-Weiß Ahlbeck 05 - SV Motor Eggesin

So., 02.05.27 14:00 Uhr SV Rollwitz 68 - VfB Pommern Löcknitz



22. Spieltag

Fr., 07.05.27 19:00 Uhr FC Insel Usedom - Greifswalder SV Puls 1970

Fr., 07.05.27 20:00 Uhr VFC Anklam II - FV Rot-Weiß Ahlbeck 05

Sa., 08.05.27 14:00 Uhr FC Einheit Strasburg - SV Rollwitz 68

Sa., 08.05.27 14:00 Uhr SV Sturmvogel Lubmin - SV Ducherow

Sa., 08.05.27 14:00 Uhr VSV Lassan - SV Eintracht Zinnowitz

So., 09.05.27 14:00 Uhr SV Blankensee 49 - SV Ostseebad Ückeritz 1952

So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Motor Eggesin - VfB Pommern Löcknitz



23. Spieltag

Fr., 21.05.27 19:00 Uhr SV Eintracht Zinnowitz - SV Sturmvogel Lubmin

Fr., 21.05.27 19:00 Uhr SV Ostseebad Ückeritz 1952 - FC Insel Usedom

Fr., 21.05.27 19:30 Uhr Greifswalder SV Puls 1970 - VSV Lassan

Sa., 22.05.27 14:00 Uhr VfB Pommern Löcknitz - VFC Anklam II

Sa., 22.05.27 14:00 Uhr SV Ducherow - FC Einheit Strasburg

So., 23.05.27 14:00 Uhr SV Rollwitz 68 - SV Motor Eggesin

So., 23.05.27 14:00 Uhr FV Rot-Weiß Ahlbeck 05 - SV Blankensee 49



24. Spieltag

Fr., 28.05.27 19:00 Uhr FC Insel Usedom - FV Rot-Weiß Ahlbeck 05

Fr., 28.05.27 20:00 Uhr VFC Anklam II - SV Motor Eggesin

Sa., 29.05.27 14:00 Uhr SV Ducherow - SV Rollwitz 68

Sa., 29.05.27 14:00 Uhr VSV Lassan - SV Ostseebad Ückeritz 1952

Sa., 29.05.27 14:00 Uhr SV Sturmvogel Lubmin - Greifswalder SV Puls 1970

Sa., 29.05.27 14:00 Uhr FC Einheit Strasburg - SV Eintracht Zinnowitz

So., 30.05.27 14:00 Uhr SV Blankensee 49 - VfB Pommern Löcknitz



25. Spieltag

Fr., 04.06.27 19:00 Uhr SV Eintracht Zinnowitz - SV Ducherow

Fr., 04.06.27 19:00 Uhr SV Ostseebad Ückeritz 1952 - SV Sturmvogel Lubmin

Fr., 04.06.27 19:30 Uhr Greifswalder SV Puls 1970 - FC Einheit Strasburg

Fr., 04.06.27 20:00 Uhr VFC Anklam II - SV Rollwitz 68

Sa., 05.06.27 14:00 Uhr VfB Pommern Löcknitz - FC Insel Usedom

Sa., 05.06.27 14:00 Uhr SV Motor Eggesin - SV Blankensee 49

So., 06.06.27 14:00 Uhr FV Rot-Weiß Ahlbeck 05 - VSV Lassan



26. Spieltag

Sa., 12.06.27 14:00 Uhr SV Blankensee 49 - VFC Anklam II

Sa., 12.06.27 14:00 Uhr VSV Lassan - VfB Pommern Löcknitz

Sa., 12.06.27 14:00 Uhr SV Sturmvogel Lubmin - FV Rot-Weiß Ahlbeck 05

Sa., 12.06.27 14:00 Uhr FC Einheit Strasburg - SV Ostseebad Ückeritz 1952

Sa., 12.06.27 14:00 Uhr SV Ducherow - Greifswalder SV Puls 1970

Sa., 12.06.27 14:00 Uhr SV Rollwitz 68 - SV Eintracht Zinnowitz

Sa., 12.06.27 19:00 Uhr FC Insel Usedom - SV Motor Eggesin