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Kreisoberliga Vorpommern-Greifswald: Der Spielplan ist online
Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick.
von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Der Spielplan der Kreisoberliga Vorpommern-Greifswald für die Saison 2026/2027 steht fest. Dieser ist bei FuPa online.
1. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:00 Uhr FC Insel Usedom - VFC Anklam II
Fr., 28.08.26 19:00 Uhr SV Eintracht Zinnowitz - Greifswalder SV Puls 1970
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SV Ducherow - SV Ostseebad Ückeritz 1952
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr FC Einheit Strasburg - FV Rot-Weiß Ahlbeck 05
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SV Sturmvogel Lubmin - VfB Pommern Löcknitz
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr VSV Lassan - SV Motor Eggesin
So., 30.08.26 14:00 Uhr SV Rollwitz 68 - SV Blankensee 49
2. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:00 Uhr SV Ostseebad Ückeritz 1952 - SV Eintracht Zinnowitz
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr Greifswalder SV Puls 1970 - SV Rollwitz 68
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr VFC Anklam II - VSV Lassan
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr SV Motor Eggesin - SV Sturmvogel Lubmin
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr VfB Pommern Löcknitz - FC Einheit Strasburg
So., 06.09.26 14:00 Uhr FV Rot-Weiß Ahlbeck 05 - SV Ducherow
So., 06.09.26 14:00 Uhr SV Blankensee 49 - FC Insel Usedom
3. Spieltag
Fr., 11.09.26 19:00 Uhr SV Eintracht Zinnowitz - FV Rot-Weiß Ahlbeck 05
Fr., 11.09.26 19:30 Uhr Greifswalder SV Puls 1970 - SV Ostseebad Ückeritz 1952
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr SV Ducherow - VfB Pommern Löcknitz
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr FC Einheit Strasburg - SV Motor Eggesin
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr SV Sturmvogel Lubmin - VFC Anklam II
Sa., 12.09.26 14:00 Uhr VSV Lassan - SV Blankensee 49
So., 13.09.26 14:00 Uhr SV Rollwitz 68 - FC Insel Usedom
4. Spieltag
Fr., 18.09.26 19:00 Uhr SV Ostseebad Ückeritz 1952 - SV Rollwitz 68
Fr., 18.09.26 19:00 Uhr FC Insel Usedom - VSV Lassan
Fr., 18.09.26 20:00 Uhr VFC Anklam II - FC Einheit Strasburg
So., 20.09.26 14:00 Uhr FV Rot-Weiß Ahlbeck 05 - Greifswalder SV Puls 1970
So., 20.09.26 14:00 Uhr SV Blankensee 49 - SV Sturmvogel Lubmin
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Motor Eggesin - SV Ducherow
So., 20.09.26 15:00 Uhr VfB Pommern Löcknitz - SV Eintracht Zinnowitz
5. Spieltag
Fr., 25.09.26 19:00 Uhr SV Ostseebad Ückeritz 1952 - FV Rot-Weiß Ahlbeck 05
Fr., 25.09.26 19:00 Uhr SV Eintracht Zinnowitz - SV Motor Eggesin
Fr., 25.09.26 19:30 Uhr Greifswalder SV Puls 1970 - VfB Pommern Löcknitz
Sa., 26.09.26 14:00 Uhr SV Ducherow - VFC Anklam II
Sa., 26.09.26 14:00 Uhr FC Einheit Strasburg - SV Blankensee 49
Sa., 26.09.26 14:00 Uhr SV Sturmvogel Lubmin - FC Insel Usedom
So., 27.09.26 14:00 Uhr SV Rollwitz 68 - VSV Lassan
6. Spieltag
Fr., 02.10.26 19:00 Uhr FC Insel Usedom - FC Einheit Strasburg
Fr., 02.10.26 20:00 Uhr VFC Anklam II - SV Eintracht Zinnowitz
Sa., 03.10.26 14:00 Uhr VSV Lassan - SV Sturmvogel Lubmin
So., 04.10.26 14:00 Uhr FV Rot-Weiß Ahlbeck 05 - SV Rollwitz 68
So., 04.10.26 14:00 Uhr SV Blankensee 49 - SV Ducherow
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Motor Eggesin - Greifswalder SV Puls 1970
So., 04.10.26 15:00 Uhr VfB Pommern Löcknitz - SV Ostseebad Ückeritz 1952
7. Spieltag
Fr., 09.10.26 19:00 Uhr SV Ostseebad Ückeritz 1952 - SV Motor Eggesin
Fr., 09.10.26 19:00 Uhr SV Eintracht Zinnowitz - SV Blankensee 49
Fr., 09.10.26 19:30 Uhr Greifswalder SV Puls 1970 - VFC Anklam II
Sa., 10.10.26 14:00 Uhr SV Ducherow - FC Insel Usedom
Sa., 10.10.26 14:00 Uhr FC Einheit Strasburg - VSV Lassan
So., 11.10.26 14:00 Uhr SV Rollwitz 68 - SV Sturmvogel Lubmin
So., 11.10.26 14:00 Uhr FV Rot-Weiß Ahlbeck 05 - VfB Pommern Löcknitz
8. Spieltag
Fr., 16.10.26 19:00 Uhr FC Insel Usedom - SV Eintracht Zinnowitz
Fr., 16.10.26 20:00 Uhr VFC Anklam II - SV Ostseebad Ückeritz 1952
Sa., 17.10.26 14:00 Uhr SV Motor Eggesin - FV Rot-Weiß Ahlbeck 05
Sa., 17.10.26 14:00 Uhr VfB Pommern Löcknitz - SV Rollwitz 68
Sa., 17.10.26 14:00 Uhr SV Sturmvogel Lubmin - FC Einheit Strasburg
Sa., 17.10.26 14:00 Uhr VSV Lassan - SV Ducherow
So., 18.10.26 14:00 Uhr SV Blankensee 49 - Greifswalder SV Puls 1970
9. Spieltag
Fr., 23.10.26 19:00 Uhr SV Ostseebad Ückeritz 1952 - SV Blankensee 49
Fr., 23.10.26 19:00 Uhr SV Eintracht Zinnowitz - VSV Lassan
Fr., 23.10.26 19:30 Uhr Greifswalder SV Puls 1970 - FC Insel Usedom
Sa., 24.10.26 14:00 Uhr SV Ducherow - SV Sturmvogel Lubmin
Sa., 24.10.26 14:00 Uhr VfB Pommern Löcknitz - SV Motor Eggesin
So., 25.10.26 14:00 Uhr SV Rollwitz 68 - FC Einheit Strasburg
So., 25.10.26 14:00 Uhr FV Rot-Weiß Ahlbeck 05 - VFC Anklam II
10. Spieltag
Fr., 30.10.26 19:00 Uhr FC Insel Usedom - SV Ostseebad Ückeritz 1952
Fr., 30.10.26 20:00 Uhr VFC Anklam II - VfB Pommern Löcknitz
Sa., 31.10.26 14:00 Uhr FC Einheit Strasburg - SV Ducherow
Sa., 31.10.26 14:00 Uhr SV Sturmvogel Lubmin - SV Eintracht Zinnowitz
Sa., 31.10.26 14:00 Uhr VSV Lassan - Greifswalder SV Puls 1970
So., 01.11.26 14:00 Uhr SV Blankensee 49 - FV Rot-Weiß Ahlbeck 05
So., 01.11.26 15:00 Uhr SV Motor Eggesin - SV Rollwitz 68
11. Spieltag
Fr., 06.11.26 19:00 Uhr SV Ostseebad Ückeritz 1952 - VSV Lassan
Fr., 06.11.26 19:00 Uhr SV Eintracht Zinnowitz - FC Einheit Strasburg
Fr., 06.11.26 19:30 Uhr Greifswalder SV Puls 1970 - SV Sturmvogel Lubmin
Sa., 07.11.26 14:00 Uhr SV Motor Eggesin - VFC Anklam II
Sa., 07.11.26 14:00 Uhr VfB Pommern Löcknitz - SV Blankensee 49
So., 08.11.26 14:00 Uhr SV Rollwitz 68 - SV Ducherow
So., 08.11.26 14:00 Uhr FV Rot-Weiß Ahlbeck 05 - FC Insel Usedom
12. Spieltag
Fr., 13.11.26 19:00 Uhr FC Insel Usedom - VfB Pommern Löcknitz
Sa., 14.11.26 14:00 Uhr SV Ducherow - SV Eintracht Zinnowitz
Sa., 14.11.26 14:00 Uhr FC Einheit Strasburg - Greifswalder SV Puls 1970
Sa., 14.11.26 14:00 Uhr SV Sturmvogel Lubmin - SV Ostseebad Ückeritz 1952
Sa., 14.11.26 14:00 Uhr VSV Lassan - FV Rot-Weiß Ahlbeck 05
So., 15.11.26 14:00 Uhr SV Rollwitz 68 - VFC Anklam II
So., 15.11.26 14:00 Uhr SV Blankensee 49 - SV Motor Eggesin
13. Spieltag
Fr., 27.11.26 18:30 Uhr VfB Pommern Löcknitz - VSV Lassan
Fr., 27.11.26 19:00 Uhr SV Ostseebad Ückeritz 1952 - FC Einheit Strasburg
Fr., 27.11.26 19:00 Uhr SV Eintracht Zinnowitz - SV Rollwitz 68
Fr., 27.11.26 19:30 Uhr Greifswalder SV Puls 1970 - SV Ducherow
Fr., 27.11.26 20:00 Uhr VFC Anklam II - SV Blankensee 49
Sa., 28.11.26 14:00 Uhr SV Motor Eggesin - FC Insel Usedom
So., 29.11.26 14:00 Uhr FV Rot-Weiß Ahlbeck 05 - SV Sturmvogel Lubmin
14. Spieltag
Fr., 04.12.26 19:00 Uhr SV Ostseebad Ückeritz 1952 - SV Ducherow
Fr., 04.12.26 19:30 Uhr Greifswalder SV Puls 1970 - SV Eintracht Zinnowitz
Fr., 04.12.26 20:00 Uhr VFC Anklam II - FC Insel Usedom
Sa., 05.12.26 14:00 Uhr VfB Pommern Löcknitz - SV Sturmvogel Lubmin
Sa., 05.12.26 14:00 Uhr SV Motor Eggesin - VSV Lassan
So., 06.12.26 14:00 Uhr SV Blankensee 49 - SV Rollwitz 68
So., 06.12.26 14:00 Uhr FV Rot-Weiß Ahlbeck 05 - FC Einheit Strasburg
15. Spieltag
Fr., 12.03.27 19:00 Uhr SV Eintracht Zinnowitz - SV Ostseebad Ückeritz 1952
Fr., 12.03.27 19:00 Uhr FC Insel Usedom - SV Blankensee 49
Sa., 13.03.27 14:00 Uhr VSV Lassan - VFC Anklam II
Sa., 13.03.27 14:00 Uhr SV Sturmvogel Lubmin - SV Motor Eggesin
Sa., 13.03.27 14:00 Uhr FC Einheit Strasburg - VfB Pommern Löcknitz
Sa., 13.03.27 14:00 Uhr SV Ducherow - FV Rot-Weiß Ahlbeck 05
So., 14.03.27 14:00 Uhr SV Rollwitz 68 - Greifswalder SV Puls 1970
16. Spieltag
Fr., 19.03.27 19:00 Uhr FC Insel Usedom - SV Rollwitz 68
Fr., 19.03.27 19:00 Uhr SV Ostseebad Ückeritz 1952 - Greifswalder SV Puls 1970
Fr., 19.03.27 20:00 Uhr VFC Anklam II - SV Sturmvogel Lubmin
Sa., 20.03.27 14:00 Uhr VfB Pommern Löcknitz - SV Ducherow
Sa., 20.03.27 14:00 Uhr SV Motor Eggesin - FC Einheit Strasburg
So., 21.03.27 14:00 Uhr SV Blankensee 49 - VSV Lassan
So., 21.03.27 14:00 Uhr FV Rot-Weiß Ahlbeck 05 - SV Eintracht Zinnowitz
17. Spieltag
Fr., 02.04.27 19:00 Uhr SV Eintracht Zinnowitz - VfB Pommern Löcknitz
Fr., 02.04.27 19:30 Uhr Greifswalder SV Puls 1970 - FV Rot-Weiß Ahlbeck 05
Sa., 03.04.27 14:00 Uhr FC Einheit Strasburg - VFC Anklam II
Sa., 03.04.27 14:00 Uhr SV Ducherow - SV Motor Eggesin
Sa., 03.04.27 14:00 Uhr VSV Lassan - FC Insel Usedom
Sa., 03.04.27 14:00 Uhr SV Sturmvogel Lubmin - SV Blankensee 49
So., 04.04.27 14:00 Uhr SV Rollwitz 68 - SV Ostseebad Ückeritz 1952
18. Spieltag
Fr., 09.04.27 19:00 Uhr FC Insel Usedom - SV Sturmvogel Lubmin
Fr., 09.04.27 20:00 Uhr VFC Anklam II - SV Ducherow
Sa., 10.04.27 14:00 Uhr VSV Lassan - SV Rollwitz 68
So., 11.04.27 14:00 Uhr SV Blankensee 49 - FC Einheit Strasburg
So., 11.04.27 14:00 Uhr FV Rot-Weiß Ahlbeck 05 - SV Ostseebad Ückeritz 1952
So., 11.04.27 15:00 Uhr VfB Pommern Löcknitz - Greifswalder SV Puls 1970
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Motor Eggesin - SV Eintracht Zinnowitz
19. Spieltag
Fr., 16.04.27 19:00 Uhr SV Eintracht Zinnowitz - VFC Anklam II
Fr., 16.04.27 19:00 Uhr SV Ostseebad Ückeritz 1952 - VfB Pommern Löcknitz
Fr., 16.04.27 19:30 Uhr Greifswalder SV Puls 1970 - SV Motor Eggesin
Sa., 17.04.27 14:00 Uhr SV Sturmvogel Lubmin - VSV Lassan
Sa., 17.04.27 14:00 Uhr FC Einheit Strasburg - FC Insel Usedom
Sa., 17.04.27 14:00 Uhr SV Ducherow - SV Blankensee 49
So., 18.04.27 14:00 Uhr SV Rollwitz 68 - FV Rot-Weiß Ahlbeck 05
20. Spieltag
Fr., 23.04.27 19:00 Uhr FC Insel Usedom - SV Ducherow
Fr., 23.04.27 20:00 Uhr VFC Anklam II - Greifswalder SV Puls 1970
Sa., 24.04.27 14:00 Uhr SV Sturmvogel Lubmin - SV Rollwitz 68
Sa., 24.04.27 14:00 Uhr VSV Lassan - FC Einheit Strasburg
So., 25.04.27 14:00 Uhr SV Blankensee 49 - SV Eintracht Zinnowitz
So., 25.04.27 15:00 Uhr VfB Pommern Löcknitz - FV Rot-Weiß Ahlbeck 05
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Motor Eggesin - SV Ostseebad Ückeritz 1952
21. Spieltag
Fr., 30.04.27 19:00 Uhr SV Ostseebad Ückeritz 1952 - VFC Anklam II
Fr., 30.04.27 19:00 Uhr SV Eintracht Zinnowitz - FC Insel Usedom
Fr., 30.04.27 19:30 Uhr Greifswalder SV Puls 1970 - SV Blankensee 49
Sa., 01.05.27 14:00 Uhr FC Einheit Strasburg - SV Sturmvogel Lubmin
Sa., 01.05.27 14:00 Uhr SV Ducherow - VSV Lassan
So., 02.05.27 14:00 Uhr FV Rot-Weiß Ahlbeck 05 - SV Motor Eggesin
So., 02.05.27 14:00 Uhr SV Rollwitz 68 - VfB Pommern Löcknitz
22. Spieltag
Fr., 07.05.27 19:00 Uhr FC Insel Usedom - Greifswalder SV Puls 1970
Fr., 07.05.27 20:00 Uhr VFC Anklam II - FV Rot-Weiß Ahlbeck 05
Sa., 08.05.27 14:00 Uhr FC Einheit Strasburg - SV Rollwitz 68
Sa., 08.05.27 14:00 Uhr SV Sturmvogel Lubmin - SV Ducherow
Sa., 08.05.27 14:00 Uhr VSV Lassan - SV Eintracht Zinnowitz
So., 09.05.27 14:00 Uhr SV Blankensee 49 - SV Ostseebad Ückeritz 1952
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Motor Eggesin - VfB Pommern Löcknitz
23. Spieltag
Fr., 21.05.27 19:00 Uhr SV Eintracht Zinnowitz - SV Sturmvogel Lubmin
Fr., 21.05.27 19:00 Uhr SV Ostseebad Ückeritz 1952 - FC Insel Usedom
Fr., 21.05.27 19:30 Uhr Greifswalder SV Puls 1970 - VSV Lassan
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr VfB Pommern Löcknitz - VFC Anklam II
Sa., 22.05.27 14:00 Uhr SV Ducherow - FC Einheit Strasburg
So., 23.05.27 14:00 Uhr SV Rollwitz 68 - SV Motor Eggesin
So., 23.05.27 14:00 Uhr FV Rot-Weiß Ahlbeck 05 - SV Blankensee 49
24. Spieltag
Fr., 28.05.27 19:00 Uhr FC Insel Usedom - FV Rot-Weiß Ahlbeck 05
Fr., 28.05.27 20:00 Uhr VFC Anklam II - SV Motor Eggesin
Sa., 29.05.27 14:00 Uhr SV Ducherow - SV Rollwitz 68
Sa., 29.05.27 14:00 Uhr VSV Lassan - SV Ostseebad Ückeritz 1952
Sa., 29.05.27 14:00 Uhr SV Sturmvogel Lubmin - Greifswalder SV Puls 1970
Sa., 29.05.27 14:00 Uhr FC Einheit Strasburg - SV Eintracht Zinnowitz
So., 30.05.27 14:00 Uhr SV Blankensee 49 - VfB Pommern Löcknitz
25. Spieltag
Fr., 04.06.27 19:00 Uhr SV Eintracht Zinnowitz - SV Ducherow
Fr., 04.06.27 19:00 Uhr SV Ostseebad Ückeritz 1952 - SV Sturmvogel Lubmin
Fr., 04.06.27 19:30 Uhr Greifswalder SV Puls 1970 - FC Einheit Strasburg
Fr., 04.06.27 20:00 Uhr VFC Anklam II - SV Rollwitz 68
Sa., 05.06.27 14:00 Uhr VfB Pommern Löcknitz - FC Insel Usedom
Sa., 05.06.27 14:00 Uhr SV Motor Eggesin - SV Blankensee 49
So., 06.06.27 14:00 Uhr FV Rot-Weiß Ahlbeck 05 - VSV Lassan
26. Spieltag
Sa., 12.06.27 14:00 Uhr SV Blankensee 49 - VFC Anklam II
Sa., 12.06.27 14:00 Uhr VSV Lassan - VfB Pommern Löcknitz
Sa., 12.06.27 14:00 Uhr SV Sturmvogel Lubmin - FV Rot-Weiß Ahlbeck 05
Sa., 12.06.27 14:00 Uhr FC Einheit Strasburg - SV Ostseebad Ückeritz 1952
Sa., 12.06.27 14:00 Uhr SV Ducherow - Greifswalder SV Puls 1970
Sa., 12.06.27 14:00 Uhr SV Rollwitz 68 - SV Eintracht Zinnowitz
Sa., 12.06.27 19:00 Uhr FC Insel Usedom - SV Motor Eggesin