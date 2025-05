Am Sonntag erwartet der Tabellenzweite Seckmauern (blau) im Derby den TSV Günterfürst – Foto: Dirk Affeldt

Kreisoberliga: TSV Seckmauern empfängt den TSV Günterfürst Das Abstiegsduell des 27. Spieltags steigt am Sonntag, wenn am Sonntag der Drittletzte TSV Lengfeld die um zwei Punkte bessere SG Bad König/Zell erwartet Verlinkte Inhalte KOL Dieburg/Odenwald TSV Altheim TSV Lengfeld SC Hassia Fr.-Crumbach + 12 weitere

Odenwaldkreis. Gelingt den dem TSV Seckmauern die Rückkehr in die Gruppenliga Darmstadt? Noch führt in der Kreisoberliga der TSV Altheim mit zwei Zählern Vorsprung vor den Odenwäldern. Am Sonntag erwartet der Tabellenzweite im Derby den TSV Günterfürst (Anstoß 15 Uhr). Nur ein Heimsieg würde die Chance auf den Wiederaufstieg erhalten.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. „Meine Mannschaft ist mental und charakterlich stark, hat in der Rückrunde von möglichen 36 Punkten 29 geholt. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, zuletzt neun von zehn Spielen gewonnen“, sagt Trainer Albano Carneiro, für den im Kampf um die Meisterschaft noch alles drin ist. Für ihn ist der Spieltag mit der Spitzenbegegnung Altheim gegen die SG Mosbach/Radheim eher uninteressant: „Nur unsere Leistung zählt am Sonntag. Wir haben von 19 Spielen daheim kein einziges verloren“, fügt der Coach an.

Ärgerlich für Carneiro sei aber gewesen, dass sein Team die Steilvorlage des Nachbarn SV Lützel-Wiebelsbach nicht zur Tabellenführung nutzen konnte, weil der TSV in Mosbach ebenfalls nur unentschieden spielte, dabei nach 0:3 und 2:5-Rückstand nicht über ein 5:5 hinauskam, „obwohl die Riesenchance in der Nachspielzeit zum 6:5 da war“. Aber der TSV Altheim konnte dadurch auch nicht davonziehen. So bleibt Altheim mit zwei Punkten Vorsprung vor dem TSV Seckmauern an der Spitze. Es stehen noch drei Begegnungen aus, in denen neun Zähler vergeben werden. „Wir bleiben bei uns, haben in dieser Rückrunde unsere Hausaufgaben gemacht“, zeigt sich Carneiro überzeugt von seiner Truppe, dass auch bei einer Altheimer Meisterschaft immer noch die Chance über die Aufstiegsrelegation bliebe, um erneut die Gruppenliga zu erreichen.

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr TSV Seckmauern Seckmauern TSV Günterfürst Günterfürst 15:00 live PUSH

Zum Gegner am Sonntag meint er: „Wir haben gegenüber dem TSV Günterfürst Respekt. Sie stellen die drittbeste Auswärtsmannschaft der Spielklasse. Wir treffen auf einen geschlossen agierenden Gegner, der sich in dieser Saison trotz seiner personellen Verluste alles erarbeitet hat. Ich rechne zunächst mit einem defensiv eingestellten Gegner, der auch gezeigt hat, dass er zusammenhält und deswegen schwer zu schlagen ist.“

Der TV Fränkisch-Crumbach schockte dagegen zuletzt den TSV Günterfürst und gewann an der Saroltastraße mit 4:1. Steinbach verlor in Dieburg zur gleichen Zeit 0:7. Die große Frage ist also, kann sich die TSG Steinbach bei ihrem Publikum für hohe Niederlage bei der Hassia rehabilitieren?