Kreisoberliga: TSV Goddelau will sich weiter steigern

Bereits bei seinen Trainerstationen beim TSV Trebur (Kreisoberliga) und SKV Büttelborn (Gruppenliga) zeigte er sich selten zufrieden. So ist ihm ein Dorn im Auge gewesen, dass der TSV in der vergangenen Saison 82 Gegentreffer hinnehmen musste. Vor allem die Schwäche bei den Standards war hierfür verantwortlich. Zudem zeigte sich das Team in der Offensive bei Standards zu harmlos. Die Ausbeute von lediglich elf Punkten auf fremden Plätzen liegt vor allem an der Tatsache begründet, dass dem Team die Trainingsmöglichkeiten auf dem Kunstrasenplatz fehlen

Neben Goddelau hat nur Spvgg. Seeheim-Jugenheim keinen Kunstrasenplatz. Die Verbesserung der Infrastruktur beim TSV ist für Ruben Kiroff entscheidend, wie es im Goddelauer Fußballer um die Zukunft bestellt ist. Bereits seit einem Jahr befindet such der TSV in Gesprächen mit der Gemeinde. Hoffnung macht ihm immerhin, dass die fünf Riedstädter Vereine in Gesprächen über die Gründung eines Jugendfördervereins (JFV) sind. Für ihn ist es ein No-Go, dass in dieser Spielzeit keine A-Jugend in Riedstadt angeboten werden kann. Er sieht dies auch als Warnung für die Zukunft, da dies für höherklassigenen Fußball im Ried keine gute Nachrichten sind.

Nachdem Ortega vor 12 Monaten nicht wusste, was ihn erwartet, hat er bisher keine Minute bereut. So ist deutlich zu sehen, dass das Team mit vielen den Goddelauer Eigengewächsen eine Einheit ist. "Die hohe Trainingsbeteiligung ist kein Zufall", freut sich Kiroff. Auch die Steigerung der Zuschauer sowie der Dauerkartenverkauf sprechen für sich. "Wir werden nun auch beim Bäcker und Metzger auf die Fußballer angesprochen", staunt Kiroff. Die Vorfreude auf den Auftakt bei Genclerbirligi Bischofsheim (2. August) ist deutlich zu spüren.