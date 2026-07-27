Kreisoberliga-Torschützenkönig geht zu Aufsteiger: "Freuen uns riesig"

– Foto: Verein

Nur ein Jahr nach dem Abstieg ist der SV Reinsdorf zurück in der Kreisoberliga des KFV Wittenberg. Einzig die Tordifferenz verhinderte im Saisonfinale der abgelaufenen Saison die Kreisliga-Meisterschaft , den Aufstieg hatte man am Wasserturm dennoch sicher. Und mit ihrem ersten Neuzugang nach der Kreisoberliga-Rückkehr haben die Reinsdorfer gleich mal ein Ausrufezeichen gesetzt.

"Here we go!", kündigte der SVR auf seinen Social-Media-Kanälen an: "Unser erster Neuzugang für die neue Saison ist perfekt!" Mit Steven Herold wechselt der amtierende Torschützenkönig der Kreisoberliga Wittenberg zum Aufsteiger. "Wer den Namen Steven Herold hört, denkt sofort an eines: Tore, Tore, Tore." Zum Spielerprofil:

Mit 24 Treffern für den Aufsteiger SV Einheit Wittenberg hat der Angreifer in der abgelaufenen Spielzeit die Torjägerkanone geholt. Seinen ausgeprägten Instinkt hatte der 35-Jährige in den vergangenen Jahren immer wieder nachgewiesen - unter anderem in der Saison 2023/24 mit 28 Toren für den SV Seegrehna auf den Weg zum Landesklasse-Aufstieg. Künftig will Herold für den SV Reinsdorf jubeln.

Herold bringt die Qualitäten eines "echten Torjägers"

"Steven bringt genau das mit, was einen echten Torjäger auszeichnet: einen ausgeprägten Torriecher, jede Menge Erfahrung, Cleverness und die gesunde Schlitzohrigkeit, die Verteidiger regelmäßig zur Verzweiflung bringt", schrieb der SVR zur Vorstellung und weiter: "Mit seinen 35 Jahren gehört er zwar nicht mehr zu den Jüngsten, dafür bringt er reichlich Erfahrung aus der Landesklasse und viele Jahre im Männerfußball mit. Seine Qualität vor dem Tor, seine Übersicht und seine Kaltschnäuzigkeit werden unsere Offensive bereichern."