Kreisoberliga-Torjäger mit 51 Scorern: Landesligist holt drei Talente

Cornelius Baumart (l.), Tom Mattes Liensdorf (M.) und Yannick Marvin Kunitschke sind neu beim TSV Rot-Weiß Zerbst. – Foto: Simone Zander

Im Trikot des VfL Gehrden hat Cornelius Baumgart eine herausragende Saison 2025/26 gespielt. In 22 Einsätzen in der Kreisoberliga Jerichower Land erzielte der junge Angreifer 30 Treffer und 21 Vorlagen - und empfahl sich damit für einen Wechsel in die LOTTO-Landesliga Süd.

Künftig wird der 19-Jährige für den TSV Rot-Weiß Zerbst auf Torejagd gehen. "An ihm waren auch andere Vereine dran, deshalb freuen wir uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat", sagt Fußball-Abteilungsleiter Florian Sens über den Wechsel des torgefährlichen Angreifer. Zum Spielerprofil:

"Ich kenne ihn schon relativ lange und habe seinen Weg verfolgt", erklärt Sens: "Eine gute Technik hatte er schon immer, auch athletisch ist er auf einem guten Level. Und spätestens mit seiner starken Quote in der vergangenen Saison sind auch andere Clubs auf ihn aufmerksam geworden." Unter anderem erzielte Baumgart zwei Fünferpacks und einen Viererpack im Kreispokal-Halbfinale gegen Landesliga-Aufsteiger Burger BC.

Junge Spieler sollen beim Landesligisten Zeit bekommen

Den Schritt vom VfL Gehrden nach Zerbst geht der junge Torjäger gemeinsam mit Tom Mattes Liensdorf. "Wir sehen bei ihm viele gute Ansätze und das Potenzial, eine Verstärkung für uns zu werden", sagt Sens über den 20-jährigen Mittelfeldspieler. Doch der Abteilungsleiter ergänzt sofort: "Beide Jungs kommen aber aus der Kreisoberliga und müssen sich erst einmal an den Landesliga-Fußball gewöhnen. Deshalb werden wir ihnen keinen Druck machen und ihnen die Zeit geben, die sie brauchen." Zum Spielerprofil: