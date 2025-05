Du wirst automatisch weitergeleitet...

„Augen zu und durch“, könnte das Motto für Jesaja Schmitz (r.) und den SSV Sechshelden vor seinen entscheidenden Spielen in Bicken und gegen Dietzhölztal lauten. Im Optimalfall würde seine Mannschaft dann in der Relegationsrunde um einen Platz in der Gruppenliga spielen. Marcel Merkardt (l.) und die SG Seelbach/Scheld haben den Klassenerhalt bereits sicher, könnten aber noch Kreispokalsieger werden. © Sven Jessen

Kreisoberliga: SSV Sechshelden kommt seinem Ziel näher Teaser KOL WEST: +++ Am vorletzten Spieltag der Fußball-Kreisoberliga West tritt der SSV Sechshelden beim TSV Bicken an, um dort Relegationsrang zwei zu verteidigen +++ Verlinkte Inhalte KOL West FSV Braunfels Ehringsh./Dillh. TSV Bicken Burgsolms II + 12 weitere Dillenburg. Wer hätte vor wenigen Wochen gedacht, dass vor dem vorletzten Spieltag der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West viele Fragen schon geklärt sind? Doch zwei Teams müssen noch unter Dampf bleiben. So geht es für den Tabellenzweiten SSV Sechshelden im Schlagerspiel beim TSV Bicken darum, seinen Verfolger TSV Büblingshausen mit einem guten Ergebnis auf Distanz halten. Die SG Dietzhölztal wiederum könnte mit zwei Siegen aus ihren letzten beiden Saisonspielen und mit etwas Schützenhilfe sogar noch den direkten Klassenerhalt schaffen. Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.