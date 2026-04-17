Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Kreisoberliga: SSV Medenbach setzt auf Sebastian Lotter
Teaser KOL WEST: +++ Der zweimalige Interimstrainer Sebastian Lotter steigt zur Saison 2026/2027 fest als Trainer ein und blickt auf das wichtige Heimspiel gegen Seelbach/Scheld voraus +++