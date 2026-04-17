Kreisoberliga: SSV Medenbach setzt auf Sebastian Lotter Teaser KOL WEST: +++ Der zweimalige Interimstrainer Sebastian Lotter steigt zur Saison 2026/2027 fest als Trainer ein und blickt auf das wichtige Heimspiel gegen Seelbach/Scheld voraus +++ von Redaktion · Heute, 12:17 Uhr · 0 Leser

Sebastian Lotter (r.) klärt mit Umsicht: In dieser Szene im Aufstiegsspiel zur Gruppenliga gegen Mahir Marankoz, der damals für die SG Birklar und inzwischen für Amedspor Wetzlar spielt. (Archivbild) © Henrik Schneider

Breitscheid. Durchatmen hieß es für den SSV Medenbach am vergangenen Wochenende: Der abstiegsbedrohte Fußball-Kreisoberligist gewann beim SSV Sechshelden mit 3:0. Die Lage im Tabellenkeller bleibt für die Edelweiße dennoch angespannt. Umso wichtiger ist es, in Sebastian Lotter jemanden mit kühlem Kopf in den eigenen Reihen zu wissen.