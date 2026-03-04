Kreisoberliga: SSV Allendorf findet Trainer Teaser KOL WEST: +++ Kreisoberligist SSV Allendorf hat auf den plötzlichen Abschied seines Trainers Florian Kissel reagiert und eine Lösung bis zum Saisonende gefunden +++ von Redaktion · Heute, 19:05 Uhr · 0 Leser

Christian Dobener (l.) aus dem Sportvorstand des SSV Allendorf stellte Kai Lomberg (r.) schon einmal als Trainer vor (damals der zweiten Mannschaft): Das Foto stammt aus dem Januar 2023. (Archivfoto) © SSV Allendorf

Haiger. Fußball-Kreisoberligist SSV Allendorf hat auf den plötzlichen Abschied seines Trainers Florian Kissel reagiert und eine Lösung bis zum Saisonende gefunden. Kai Lomberg leitete am Dienstagabend das erste Mannschaftstraining in dieser Woche. Er wird die Mannschaft bis Ende Mai durch ihre letzten zwölf Punktspiele führen.