Ligabericht
Kreisoberliga: SSV Allendorf findet Trainer
Teaser KOL WEST: +++ Kreisoberligist SSV Allendorf hat auf den plötzlichen Abschied seines Trainers Florian Kissel reagiert und eine Lösung bis zum Saisonende gefunden +++
Haiger. Fußball-Kreisoberligist SSV Allendorf hat auf den plötzlichen Abschied seines Trainers Florian Kissel reagiert und eine Lösung bis zum Saisonende gefunden. Kai Lomberg leitete am Dienstagabend das erste Mannschaftstraining in dieser Woche. Er wird die Mannschaft bis Ende Mai durch ihre letzten zwölf Punktspiele führen.