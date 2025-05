Kreisoberliga: Spitzenteams nutzen Patzer nicht

Darmstadt-Dieburg. In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald hält der Zweikampf um die Meisterschaft zwischen Spitzenreiter TSV Altheim und Verfolger TSV Seckmauern unvermindert an. Beide Teams konnten die Schwäche des Rivalen nicht ausnutzen. So kam Altheim gegen den SV Lützel-Wiebelsbach nicht über ein 0:0 hinaus, während Seckmauern nach 0:3-Rückstand zu einem 5:5 bei der SG Mosbach/Radheim kam. Altheim liegt so weiter zwei Punkte vor dem Verfolger.