Kreisoberliga-Spitzenreiter zückt im Titelkampf ein Ass aus dem Ärmel

– Foto: Verein

Wofür er gut ist, hat Benjamin Rode gleich im ersten Spiel zurück an seiner alten Wirkungsstätte eindrucksvoll bewiesen. Im Heimspiel gegen den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben, in dem sich die SG Germania Wulferstedt lange schwer tat, traf der Rückkehrer am vergangenen Wochenende doppelt - und führte den Tabellenführer der Bördeoberliga bei seinem Einstand damit zum 2:0-Erfolg.

Dass Rode weiß, wo das gegnerische Tor steht, hat der 31-Jährige in seiner Laufbahn immer wieder bewiesen. Für den SV Langenstein und den Oscherslebener SC erzielte der Angreifer in seinen erfolgreichste Spielzeiten jeweils mehr als 20 Treffer in der Landesklasse. Mit seiner Rückkehr nach Wulferstedt zückt der Spitzenreiter für den Titelkampf ein Ass aus dem Ärmel. Zum Spielerprofil:

Rode sei "ein über den Kreis hinaus bekannter und geschätzter Fußballer", schrieb die SG Germania zur Vorstellung des Winter-Neuzugangs. Zuletzt hatte Rode für den Oscherslebener SC II in der Kreisklasse und Kreisliga die Schuhe geschnürt. Nun will er es noch einmal in Wulferstedt wissen.

Rückkehrer holte mit Wulferstedt schon den Kreispokal

"Bereits von 2014 bis 2016 trug Benni das Trikot unserer Germania und stellte damals eindrucksvoll seine Qualitäten unter Beweis: 24 Tore erzielte er in unseren Farben und empfahl sich damit als echter Unterschiedsspieler", schrieb der Club. Zudem war Rode im Jahr 2015 ein Teil der Mannschaft, die den Kreispokal nach Wulferstedt geholt hat.

Auch dieses Mal soll es mit den Germanen wieder um einen Titel gehen: um den des Kreismeisters. Sein Einstand jedenfalls lief prächtig. "Mit zwei Treffern stellte er seine Torgefährlichkeit sofort unter Beweis und zeigte, dass er nichts von seinem Instinkt vor dem Tor verloren hat", schrieben die Wulferstedter und weiter: "Wir freuen uns sehr, mit Benni einen erfahrenen Stürmer für unsere Germania gewonnen zu haben, einen Spieler, der genau weiß, wo das Tor steht und der unserer Offensive zusätzliche Durchschlagskraft verleiht."