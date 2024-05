Kreisoberliga: Sperre und Nasenbeinbruch

Dillenburg. In der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West kommt die SG Eschenburg dem Titelgewinn immer näher. Ein Sieg beim TuS Naunheim, und jeder Punkt, den der TSV Bicken nicht macht, würde die Sache schon so gut wie entscheiden. Im Kampf um Rang zwei brechen für den TSV Bicken und für die Verfolger SSV Frohnhausen und SSV Medenbach die Wochen der Wahrheit an.