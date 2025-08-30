 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligabericht
Moritz Happel (v. li.) und der Gladenbacher SC setzen sich beim VfL Weidenhausen, Ruhat Ibrahim Okus und Adil Ibrovic 3:1 durch. Rechts beobachtet GSC-Akteur Paul Weber die Szene. © Jens Schmidt
Kreisoberliga: So lief das Gladenbacher Derby ab

Teaser KOL NORD: +++ Vier Tore, zwei Platzverweise, 400 Zuschauer: Der VfL Weidenhausen und der Gladenbacher SC liefern sich ein packendes Nachbarschaftsduell in der Fußball-Kreisoberliga Nord +++

Gladenbach-Weidenhausen. Nach über zwölf Jahren standen sich der VfL Weidenhausen und der Gladenbacher SC am Freitag erstmals wieder in einem Ligaspiel gegenüber. Blutgrätschen oder wüste Fouls, von denen der verletzte VfL-Torjäger und Livestream-Experte Lucas Ortmüller aus länger zurückliegenden Partien zu berichten wusste, gab es keine. Ansonsten aber alles, was ein Derby ausmacht: eine stattliche Zuschauerkulisse (etwa 400), Flutlicht, packende Zweikämpfe, viele Emotionen und am Ende einen 3:1 (2:1)-Sieg des GSC beim VfL in der Fußball-Kreisoberliga Nord.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

