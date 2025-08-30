Kreisoberliga: So lief das Gladenbacher Derby ab

Gladenbach-Weidenhausen. Nach über zwölf Jahren standen sich der VfL Weidenhausen und der Gladenbacher SC am Freitag erstmals wieder in einem Ligaspiel gegenüber. Blutgrätschen oder wüste Fouls, von denen der verletzte VfL-Torjäger und Livestream-Experte Lucas Ortmüller aus länger zurückliegenden Partien zu berichten wusste, gab es keine. Ansonsten aber alles, was ein Derby ausmacht: eine stattliche Zuschauerkulisse (etwa 400), Flutlicht, packende Zweikämpfe, viele Emotionen und am Ende einen 3:1 (2:1)-Sieg des GSC beim VfL in der Fußball-Kreisoberliga Nord.