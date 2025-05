In der Kreisoberliga macht es die SKG Walldorf mit einem überraschenden 3:1-Sieg über die SG Arheilgen noch einmal spannend, was den Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz angeht. – Foto: Norbert Kaus - Archiv

Kreisoberliga: SKG Walldorf ärgert die SG Arheilgen Beste Leistung seit der Winterpause +++ Aufsteiger SKV Büttelborn II steht mit weiterem Sieg bestens da Verlinkte Inhalte KOL DA/GG SKG Walldorf Büttelborn II Groß-Gerau II SG Dornheim + 6 weitere

Kreis Groß-Gerau. Mit einem 3:1-Erfolg über die SG Arheilgen hat die SKG Walldorf in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau wieder Spannung ins Rennen um den Relegationsrang gebracht. Aufsteiger SKV Büttelborn II (4:0 gegen SV Germania Eberstadt) festigte vor dem Saisonfinale seinen vierten Rang – in der ersten Saison in der KOL, was eine außergewöhnliche Leistung ist.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Trotz der 0:5-Niederlage bei der Spvgg. Seeheim-Jugenheim bestreitet die SG Dornheim die Abstiegsrelegation, da die TSG Messel (2:1 gegen TSV Goddelau) sich in die A-Liga zurückzieht (wir berichteten). Der VfR Groß-Gerau II musste mit einem 2:7 gegen SV Erzhausen eine deutliche Niederlage hinnehmen.

SGA muss nun um Relegationsplatz zittern Die Gastgeber hatten die beste Aufstellung seit einigen Wochen zur Verfügung und waren insgesamt die bessere Mannschaft. „Walldorf war verdienter Sieger, wir haben zu viele Fehler gemacht“, gab SGA-Trainer Erik Appel zu. Sein Team konnte die notwendige Leistung nicht abrufen und musste damit einen Rückschlag im Aufstiegsrennen einstecken. Walldorf hingegen zeigte über 90 Minuten eine engagierte Leistung und bot die beste Leistung nach der Winterpause.

Tore: 1:0 Beldiman (19.), 2:0 Wolf (41.), 3:0 Jung (67.), 3:0 Perez (59.), 3:1 Schwab (77.).

VfR Groß-Gerau II zeigt konditionelle Probleme In den ersten 45 Minuten waren die Groß-Gerauer gut im Spiel, konnten aber einige gute Torchancen nicht verwerten. Nach dem Seitenwechsel war Erzhausen spielbestimmend und setzte sich auch in der Deutlichkeit durch. „Wir waren in der zweiten Halbzeit besser und haben verdient gewonnen“, freute sich der scheidende Gästetrainer Drago Brkovic. Zudem hatten die Platzherren nach dem Seitenwechsel große konditionelle Schwierigkeiten, was Erzhausen konsequent ausnutzte. Tore: 1:0 Seidel (5.), 1:1, 1:2, 2:4 Basel (25./FE, 30., 48.), 1:3 Rödl (36.), 2:3 Mahmoud (38./FE), 2:5 Pätzold (60.), 2:6 Kranz (80), 2:7 Raab (88.).

SKV Büttelborn II nutzt Chancen einfach besser aus In einer interessanten Partie war die zweite Mannschaft der SKV Büttelborn der verdiente Sieger. Allerdings fiel der Erfolg am Ende etwas zu hoch aus, da auch die Eberstädter einige gute Möglichkeiten hatten. In beiden Halbzeit erspielten sich beide Teams gute Einschusschancen, die aber vor allem von Eberstadt nicht entscheidend genutzt wurden. Zu allem Überfluss scheiterte Zakaria Bairi in der 62. Spielminute mit einem Foulelfmeter an SKV-Torhüter Rimon Sultan. Büttelborn bestätigte derweil die gute Verfassung, konnte allem im spielerischen Bereich überzeugen und festigte somit den vierten Tabellenplatz. Tore: 1:0 Ottenbacher (9./ET), 2:0 Westermann (55.), 3:0 Jung (69.), 4:0 Hawo Ali (83.). Besonderheit: Zakaria Bairi (62./Eberstadt) scheitert mit einem Foulelfmeter an SKV-Torhüter Rimon Sultan.

Torhüter von SG Dornheim verhindert noch Schlimmeres „Wir haben über das gesamte Spiel die bessere Mannschaft“, lobte Peter Polak, Sportlicher Leiter von der gastgebenden Spielvereinigung aus Seeheim-Jugenheim. Der Erfolg hätte sogar noch wesentlich höher ausfallen können, wenn nur die Möglichkeiten besser verwertet worden wären. Bester Dornheimer Spieler war unterdessen Torhüter Florian Langhans, der eine noch höhere Niederlage verhinderte. Die Platzherren zeigten sich aufgrund der Harmlosigkeit der Dornheimer überrascht. Für die Relegationsrunde wird sich das Team der SG erheblich steigern müssen. Tore: 1:0 Krämer (4.), 2:0 Daum (17./FE), 3:0 Cistanzo (60.), 4:0, 5:0 Mohr (76., 89.).

Messel „will sich anständig“ aus der KOL verabschieden Mit dem späten Treffer von Timo Berz sicherte sich die TSG Messel im letzten Heimspiel in der KOL einen verdienten Dreier. Obwohl man sich zum Rückzug aus der Kreisoberliga entschieden hatte, zeigte Messel insgesamt eine engagierte Leistung. „Wir wollen uns anständig verabschieden“, erklärte TSG-Sprecher Mike Rüschenbaum. Beide Mannschaften zeigten eine gute Leistung und erspielten sich einige gute Torchancen. Vor der Pause war Goddelau hingegen die bessere Mannschaft, konnte aber gute Torchancen nicht verwerten. Nach dem Seitenwechsel war Messel wiederum das bessere Team. Tore: 1:0 Hoehne (70.), 1:1 Bahrenberg (87.), 2:1 Berz (90.+3).