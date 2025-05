Kreisoberliga: SG Arheilgen und SV Hellas Darmstadt erfolgreich

Darmstadt/Groß-Gerau. Der Zweikampf zwischen der SG Arheilgen (5:1 gegen den VfR Groß-Gerau II) und dem SV Hellas Darmstadt (3:0 gegen die SKG Walldorf) um die Aufstiegsrelegation in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau geht weiter.

Das Ergebnis täuscht über den Spielverlauf, da die Groß-Gerauer über 90 Minuten gut im Spiel waren. „Beide Mannschaften hatten viele Torchancen und haben ohne Abwehr gespielt“, erkannte SGA-Pressesprecher Stefan Braun. In den ersten Minuten verhinderte der Arheilger Schlussmann Yannik Schwab den Rückstand. „Es hätte auch 15:5 ausgehen können“, so Braun. Tore: 1:0 Marius Zeising (19.), 2:0, 3:0 Tim Zeising (25., 34.), 4:0 Lus Dominik Schwab (45.+1), 4:1 Seidel (61.), 5:1 Höhl (88.).

Mit dem klaren Erfolg haben die Darmstädter den Aufstieg in die Gruppenliga weiter in der eigenen Hand. Die Gastgeber waren spielbestimmend und vor allem spielerisch besser, als die ersatzgeschwächten Walldorfer. Nachdem Darmstadt vor dem Seitenwechsel noch einige Probleme in der Chancenverwertung hatten, war die Partie nach dem Seitewechsel früh entschieden. Tore: 1:0, 2:0 Alikotsis (16., 54.), 3:0 Mutunga (63.).