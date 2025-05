Kreisoberliga: Seelbach/Scheld will Siegesserie verlängern

Dillenburg. Das Motto für den viertletzten Spieltag in der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West könnte lauten: „Nur ein Sieg führt ans Ziel.“ Dies gilt beispielsweise für Spitzenreiter SG Naunheim/Niedergirmes, der im Heimspiel gegen den TuSpo Beilstein den Titelgewinn perfekt machen könnte. Dieses Motto gilt genauso für den Tabellenzweiten SSV Sechshelden, der seine Verfolger seit Wochen im Nacken spürt. In diesem Zusammenhang werden der Tabellenvierte TSV Bicken und der Dritte RSV Büblingshausen ihr Spiel erst am Dienstag (19 Uhr) nachholen. Und dieses Motto gilt besonders für alle abstiegsbedrohten Teams, von denen sich der SSV Medenbach und die SG Seelbach/Scheld eine gute Ausgangslage erarbeitet haben.