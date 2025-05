Kreisoberliga: Seelbach/Scheld strebt Ligaerhalt entgegen

Dillenburg. In der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West klärt sich die Frage nach Relegationsteilnehmern und Direktabsteigern langsam. Vor dem drittletzten Spieltag will der SSV Sechshelden mit einem Erfolg über Meister SG Naunheim/Niedergirmes seinen zweiten Tabellenplatz so langsam absichern. Die SG Seelbach/Scheld wiederum will das Erreichen des Pokalfinales (2:1 am Mittwoch gegen den SSV Sechshelden) mit einem Sieg über Frohnhausen veredeln. Das würde den Direktabstieg verhindern. Vor diesem Schritt steht neben anderen Teams auch der SSV Medenbach, der bei der SG Ehringshausen/Dillheim antritt.