Kreisoberliga Schwerin-Nordwestmecklenburg: Die FuPa-Elf der Saison

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– Foto: IMAGO IMAGES/FuPa-Grafik

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Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Kreisoberliga Schwerin-Nordwestmecklenburg Torhüter

Mika Schreiber (SFV Holthusen): Drei Nominierungen für die Elf der Woche. Abwehr

Niclas Guthardt (SKV Bobitz 1950): Zwei Nominierungen für die Elf der Woche.

Michael Reuter (Brüsewitzer SV): Zwei Nominierungen für die Elf der Woche.

Eike Lennart Manske (SV Klütz): Zwei Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld Mamadou Bobo Sow (PSV Wismar): Vier Nominierungen für die Elf der Woche. Justin Boller (SG Dynamo Schwerin): Vier Nominierungen für die Elf der Woche. Julius Lawrenz (SFV Holthusen): Vier Nominierungen für die Elf der Woche. Stefan Rose (Brüsewitzer SV): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Max-Levin Petersen (TSG Gadebusch): Drei Nominierungen für die Elf der Woche. Aram Jeghiazarjan (PSV Wismar): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche. Hannes Pöhle (Brüeler SV 1968): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.