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Kreisoberliga Schwerin-Nordwestmecklenburg: Die FuPa-Elf der Saison
Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Kreisoberliga Schwerin-Nordwestmecklenburg
Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Das ist die Elf der Saison der Kreisoberliga Schwerin-Nordwestmecklenburg
Torhüter
Mika Schreiber (SFV Holthusen): Drei Nominierungen für die Elf der Woche.
Abwehr
Niclas Guthardt (SKV Bobitz 1950): Zwei Nominierungen für die Elf der Woche.
Michael Reuter (Brüsewitzer SV): Zwei Nominierungen für die Elf der Woche.
Eike Lennart Manske (SV Klütz): Zwei Nominierungen für die Elf der Woche.
Mittelfeld
Mamadou Bobo Sow (PSV Wismar): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Justin Boller (SG Dynamo Schwerin): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Julius Lawrenz (SFV Holthusen): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Stefan Rose (Brüsewitzer SV): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Angriff
Max-Levin Petersen (TSG Gadebusch): Drei Nominierungen für die Elf der Woche.
Aram Jeghiazarjan (PSV Wismar): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Hannes Pöhle (Brüeler SV 1968): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.