 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Kreisoberliga Schwerin-Nordwestmecklenburg: Die FuPa-Elf der Saison

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Kreisoberliga Schwerin-Nordwestmecklenburg

von ts · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: IMAGO IMAGES/FuPa-Grafik

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KOL SN-NWM
PSV Wismar
Gadebusch
Brüsewitz
SF Schwerin

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Kreisoberliga Schwerin-Nordwestmecklenburg

Torhüter

Mika Schreiber (SFV Holthusen): Drei Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Niclas Guthardt (SKV Bobitz 1950): Zwei Nominierungen für die Elf der Woche.

Michael Reuter (Brüsewitzer SV): Zwei Nominierungen für die Elf der Woche.
Eike Lennart Manske (SV Klütz): Zwei Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Mamadou Bobo Sow (PSV Wismar): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.

Justin Boller (SG Dynamo Schwerin): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.

Julius Lawrenz (SFV Holthusen): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.

Stefan Rose (Brüsewitzer SV): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Max-Levin Petersen (TSG Gadebusch): Drei Nominierungen für die Elf der Woche.

Aram Jeghiazarjan (PSV Wismar): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Hannes Pöhle (Brüeler SV 1968): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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