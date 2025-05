Kreisoberliga Schwalm-Eder: SG Antrefftal/Wasenberg zieht Team zurück

Damit reiht sich die SG Antrefftal/Wasenberg in eine Reihe von Absteigern ein: Bereits zuvor hatten die SG Englis/K.-A. und die SG Ungedanken/Mandern den Schritt zurück in die Kreisliga A angekündigt. Für die noch verbleibenden Teams der Kreisoberliga bedeutet dies, dass drei Absteiger feststehen.

Auswirkungen auf die kommende Spielzeit

Sollte kein weiterer Klub seinen Rückzug erklären, werden zur Saison 2025/26 15 Mannschaften in der Kreisoberliga gemeldet sein. Ein weiterer Rückzug würde diese Sollstärke unterschreiten. In diesem Fall könnten die geplanten Entscheidungsspiele der Vizemeister aus den Kreisligen A1 und A2 entfallen. Stattdessen würden beide Zweitplatzierten gemeinsam mit den jeweiligen Meistern direkt in die Kreisoberliga aufrücken.