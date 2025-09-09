Kreisoberliga Schwalm-Eder — 6. Spieltag

Mengsberg trat im Heimspiel mit der klaren Zielsetzung an, sich mit einem Heimsieg zu stabilisieren; die Gäste aus Beisetal hingegen suchten Anschluss an die Spitzengruppe. Die erste Halbzeit blieb torlos, beide Teams tasteten sich lange ab und konzentrierten sich auf Kompaktheit im Mittelfeld. Nach dem Seitenwechsel brach zunächst SG Fuldalöwen/Beisetal den Bann: Baumgartner traf zum 0:1 ins Netz (51.). Mengsberg reagierte wuchtig, bekam in der 59. Minute einen Foulelfmeter zugesprochen — Krähling verwandelte zum 1:1. Die Gastgeber wirkten nun kurzzeitig am Drücker, doch die Gäster blieben gefährlich bei Umschaltbewegungen; in der 83. Minute setzte Bartholmai einen präzisen Abschluss zum 1:2 und sicherte damit den Auswärtssieg. Mengsberg muss die verpasste Gelegenheit im eigenen Stadion abhaken, während die Fuldalöwen mit dem Dreier ihre Verfolgerposition untermauern.

TuSpo Guxhagen – SG Asterode/Christerode/Olberode 4:1

Guxhagen erwischte einen Traumstart und entschied das Spiel de facto in den ersten 20 Minuten. Bereits in der 8. Minute brachte Weissenborn die Hausherren in Führung, nur vier Minuten später erhöhte Gerhold auf 2:0 (12.). Kurz darauf nutzte Kus seine Gelegenheit und stellte mit dem 3:0 (17.) praktisch die Weichen. Asterode zeigte Moral und schlug prompt zurück: Kaplan verkürzte schon in der 19. Minute auf 3:1, doch das Spiel blieb weiterhin vom hohem Tempo der Gastgeber geprägt. In der zweiten Halbzeit nahm TuSpo etwas Tempo aus der Partie, blieb aber gefährlich — Hakrash setzte in der 55. Minute den Schlusspunkt zum 4:1. Guxhagen demonstrierte in der Offensive Effizienz und Selbstvertrauen; für Asterode waren die frühen Gegentor entscheidend, weil es den Rhythmus nahm.

SG Ohetal/Frielendorf – SG Geismar/Züschen 2:2

Dieses Lokalduell bot über 90 Minuten Wendungen und Emotionalität. Geismar ging relativ früh durch einen Foulelfmeter in Führung — Lemke traf in der 14. Minute — und sorgte so für eine zunächst überraschende Führung. Ohetal/Frielendorf fand im Laufe der ersten Halbzeit besser ins Spiel und glich noch vor der Pause durch Hellmuth aus (32.), was dem Spiel neuen Nerv verlieh. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gastgeber mehr Verantwortung: Kunz gelang die 2:1-Führung (58.), doch nur fünf Minuten später antwortete Kramer mit dem 2:2 (63.) und machte damit den ausgeglichenen Spielverlauf perfekt. Beide Teams hatten danach Chancen auf den Sieg, es blieb jedoch beim gerechten Unentschieden — ein Ergebnis, das Ohetal wichtige Punkte im Abstiegskampf verspricht und Geismar weitere Stabilität gibt.

FC Körle 69 – SpVgg Zella/Loshausen 1:4

Zella setzte früh ein Ausrufezeichen und legte den Grundstein für einen souveränen Auswärtserfolg. Friedrich traf doppelt in der Anfangsphase (6., 9.) und brachte sein Team mit 0:2 in Front, wodurch Körle früh in die Rolle des Aufholers gedrängt wurde. In der 62. Minute erhöhte Pascal Degenhardt zum 0:3. Körle schaffte mit mit Richhardt in der 70. Minute den Anschluss zum 1:3, doch die Aufholjagd kam zu spät, weil Zella defensiv weiterhin kompakt blieb und Nadelstiche setzte. Schmerer machte in der 85. Minute mit dem 1:4 den Deckel drauf.

SG Kirchberg/Lohne/Haddamar – FC Domstadt Fritzlar 1:2

Fritzlar reiste als Spitzenreiter an und legte eine kontrollierte Vorstellung hin, die taktisch sehr diszipliniert wirkte. Die Gäste gingen durch Safiya in Führung (23.) — ein Treffer, der die Ausrichtung der Partie prägte: Fritzlar defensiv kompakt, aus einer stabilen Ordnung heraus auf Konter lauernd. In der 65. Minute setzte Celotto nach einem ruhigen, abgeklärten Angriff das 0:2 und schien die Entscheidung herbeizuführen. Kirchberg/Lohne/Haddamar bäumte sich auf und bekam in der Schlussphase noch einen Strafstoß zugesprochen; Karwath verwandelte sicher (84.), doch die Zeit reichte nicht zum Punktgewinn. Domstadt Fritzlar nahm den Auswärtssieg mit und bestätigte damit die Spitzenposition.

SG Neuental/Jesberg – SG Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth 7:0

Neuental präsentierte sich in allen Mannschaftsteilen überlegen und feierte einen der deutlichsten Siege der Saison. Die Gastgeber legten früh los: Knigge eröffnete das Trefferkonto bereits in der 9. Minute, Lau erhöhte in der 16. und 21. Minute auf 3:0 — ein schneller Doppelschlag, der das Spiel früh entschied. Kurz vor der Pause setzte Krüger noch das 4:0 (45.+2) und machte die Überlegenheit zur Halbzeit deutlich. Nach dem Wechsel nahm Neuental keineswegs Tempo raus: Rockensüß traf doppelt (54., 64.) und Lau setzte mit seinem dritten Tor in der 89. Minute den Schlusspunkt zum 7:0. Die Heimmannschaft zeigte variantenreiche Angriffe, hohe Laufbereitschaft und Effizienz vor dem Tor — für Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth war dies ein bitterer Tag, der die Leistungsdifferenz beider Teams an diesem Tag unterstreicht.

Tabelle nach dem 6. Spieltag (Kreisoberliga Schwalm-Eder)

1. FC Domstadt Fritzlar 6 6-0-0 31:3 18

2. SG Neuental/Jesberg 7 6-0-1 28:3 18

3. SG Fuldalöwen/Beisetal 7 4-2-1 27:16 14

4. TSV Wabern II 7 4-0-3 23:14 12

5. SG Kirchberg/Lohne/Haddamar 7 4-0-3 14:15 12

6. TSV 1926 Mengsberg II 7 3-2-2 9:13 11

7. TSV Besse 6 3-1-2 10:8 10

8. SG Asterode/Christerode/Olberode 7 3-1-3 16:18 10

9. TSV Obermelsungen (Ab) 7 3-0-4 14:26 9

10. TuSpo Guxhagen 7 2-2-3 16:20 8

11. SG Geismar/Züschen (Auf) 6 2-1-3 11:12 7

12. FC Körle 69 (Auf) 5 2-0-3 5:10 6

13. SpVgg Zella/Loshausen (Auf) 6 1-1-4 9:17 4 1

4. SG Ohetal/Frielendorf 6 0-2-4 8:14 2

15. SG Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth (Auf) 7 0-0-7 2:34 0