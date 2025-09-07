Kreisoberliga Schwalm-Eder — 6. Spieltag

Am heutigen Sonntag stehen sechs Begegnungen an, die über Aufstiegsambitionen, Verfolgerrollen und den Kampf um die ersten Zähler für die Kellerteams entscheiden werden.

Wabern dominierte von Beginn an und entschied die Partie früh für sich. Peer Küllmer traf zur Führung in der 9. Minute und erhöhte nur zwei Minuten später auf 2:0. Christoph Bergmann sorgte in der 18. Minute für das 3:0 und verwandelte in der 35. Minute einen Handelfmeter zum 4:0. Nach dem Seitenwechsel markierte Jubin Farhad Ansari das 5:0 in der 48. Minute; Bergmann schloss mit einem weiteren Strafstoß zum 6:0 in der 53. Minute ab. Effizienz vor dem Tor, konsequentes Defensivverhalten und die Verwertung von Standards machten den deutlichen Erfolg aus.

TSV 1926 Mengsberg II – SG Fuldalöwen/Beisetal

Beide Teams stehen mit ähnlicher Punkteausbeute dicht beieinander; Fuldalöwen/Beisetal wirkt im Angriff durchschlagskräftiger, Mengsberg ist eher ausgeglichen und defensiv stabil.

TuSpo Guxhagen – SG Asterode/Christerode/Olberode

Guxhagen steckt tief im Abstiegskampf und braucht dringend Zähler; Asterode reist als Favorit und kann mit einem Dreier in die obere Tabellenhälfte vorrücken. Guxhagen wird auf Stabilität und Konter setzen, Asterode auf Ballbesitz und Chancenverwertung.

SG Ohetal/Frielendorf – SG Geismar/Züschen

Ohetal sucht nach dem ersten Erfolg und muss im Heimspiel unbedingt punkten, um nicht weiter in den Tabellenkeller zu rutschen. Geismar/Züschen kann mit einem Sieg ein beruhigenderes Polster schaffen. Erwartet wird ein kampfbetontes Spiel, in dem Standards und individuelle Fehler spielentscheidend sein könnten.

FC Körle 69 – SpVgg Zella/Loshausen

Körle hat noch Spiele in der Hinterhand und kann mit einem Sieg rasch in ruhigere Regionen vorstoßen; Zella steht tief im Keller und benötigt dringend Zähler. Körle ist Favorit, Zella wird defensiv kompakt auftreten und auf Konter sowie Fehler des Gegners hoffen. Für Zella wäre ein Punktgewinn enorm wichtig für das Selbstvertrauen.

SG Kirchberg/Lohne/Haddamar – FC Domstadt Fritzlar

Kirchberg hat die Chance, mit einem Sieg den Anschluss an die Spitze zu verkürzen; Fritzlar möchte seine weiße Weste verteidigen und Ruhe an der Tabellenspitze bewahren. Das Spiel verspricht hohe Intensität: Kirchberg wird versuchen, das Tempo zu kontrollieren und aus Standards Kapital zu schlagen.

SG Neuental/Jesberg – SG Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth

Neuental geht als klarer Favorit ins Match und kann mit einem Sieg den Druck auf die Tabellenspitze erhöhen; Dillich hofft auf die ersten Punkte der Saison und auf ein Erfolgserlebnis, das Selbstvertrauen gibt. Die Rollen sind deutlich verteilt: Neuental wird das Spiel dominieren wollen, Dillich wird versuchen, defensiv Ordnung zu halten und über Konter Nadelstiche zu setzen.

