Kreisoberliga Schwalm-Eder — 4. Spieltag

TSV Wabern II – SG Fuldalöwen/Beisetal 5:2

Wabern ließ von Beginn an keinen Zweifel daran aufkommen, dass man das Heft in die Hand nehmen wollte. Die Hausherren gingen durch Küllmer früh in Führung (1:0, 17.). Die Gäste antworteten zwar kurz darauf mit dem Ausgleich (1:1, 26.), doch der Strafstoß von Bergmann brachte Wabern noch vor der Pause wieder in Front (2:1, 33.). Ansari sorgte mit seinem Abschluss kurz vor der Halbzeit für die vorentscheidende Szene (3:1, 41.). In der zweiten Halbzeit baute Ansari seine starke Vorstellung aus und erhöhte auf 4:1 (64.). Ein Anschlusstreffer der Fuldalöwen machte die Partie wieder kurzzeitig spannend (4:2, 74.), doch ein unglückliches Eigentor in der Schlussminute besiegelte das 5:2 für Wabern (5:2, 90.). Fazit: Ein offener Schlagabtausch, in dem Wabern vor allem in der ersten Halbzeit den Unterschied machte.

TSV 1926 Mengsberg II – FC Domstadt Fritzlar 1:7

Domstadt zeigte eindrucksvoll, warum man als Titelkandidat gilt: Güney eröffnete das Spektakel nach 18 Minuten (0:1, 18.), Mengsberg glich durch Keller aus (1:1, 32.), doch nur drei Minuten später stellte Güney erneut die Führung her (1:2, 35.). Kurz vor der Pause erhöhte Langhans auf 1:3 (1:3, 42.). In der zweiten Halbzeit setzte Domstadt seine Überlegenheit fort: Güney traf erneut (1:4, 67.), Safiya schrieb sich ein (1:5, 79.), Langhans mit seinem zweiten Tor machte das halbe Dutzend voll (1:6, 85.) und Wagner setzte kurz nach der regulären Spielzeit den Schlusspunkt (1:7, 90.+1). Das Ergebnis liest sich wie eine Lehrstunde in Effektivität: Domstadt nutzte seine Chancen gnadenlos und bleibt ungeschlagen an der Spitze.

TuSpo Guxhagen – TSV Besse 1:3

Guxhagen begann fulminant und ging früh in Führung durch Becker (1:0, 1.). Lange schien es, als könnte der frühe Treffer den Gastgebern Sicherheit geben, ehe Besse kurz vor der Halbzeit den Ausgleich erzielte (1:1, 42.). Nach dem Seitenwechsel drehte Besse das Spiel: Huy traf zur Führung (1:2, 67.), und Abel machte mit dem 1:3 wenige Minuten später den Sack zu (1:3, 74.). Besse zeigte Ruhe und Kaltschnäuzigkeit im Abschluss — Guxhagen dagegen ließ nach dem starken Start die letzte Konstanz vermissen.

SG Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth – SG Asterode/Christerode/Olberode 0:3

Die Gäste agierten diszipliniert und effektiv: Wagner brachte Asterode/Christerode/Olberode in Führung (0:1, 18.), Brandner baute den Vorsprung noch vor der Pause aus (0:2, 43.). Erst in der Schlussphase sorgte John mit dem späten 0:3 für die Entscheidung (0:3, 89.). Für die Hausherren ist das Ergebnis ein herber Rückschlag — die Angriffsbemühungen blieben zu selten zielstrebig, während der Gegner die sich bietenden Räume konsequent nutzte.

TSV Obermelsungen – SG Neuental/Jesberg 0:7

Neuental/Jesberg hinterließ in Obermelsungen ein kaum zu glaubendes Ausrufezeichen: Winter traf früh (0:1, 16.), Lau erhöhte binnen kurzer Zeit auf 0:2 (0:2, 21.) und Dörrbecker sorgte für eine schnelle Vorentscheidung (0:3, 25.). Lau setzte noch einen drauf und markierte sein zweites Tor vor der Pause (0:4, 30.) — kurz vor dem Seitenwechsel machte er sogar das halbe Dutzend möglich und stellte auf 0:5 (0:5, 45.). In der zweiten Halbzeit ließen die Gäste nichts mehr anbrennen: Knigge traf zweimal (0:6, 70.; 0:7, 87.) und rundete eine beeindruckende Offensivleistung ab. Bemerkenswert: Neuental/Jesberg bleibt nach vier Spielen ohne Gegentreffer und demonstriert damit sowohl offensive Klasse als auch defensive Kompaktheit.

FC Körle 69 – SG Ohetal/Frielendorf 2:1

Körle startete mit einem frühen Treffer durch Pehar (1:0, 8.) und verwaltete die knappe Führung bis in die zweite Halbzeit. Blumenstein baute den Vorsprung aus (2:0, 58.), sodass die Gastgeber in der Phase danach die Kontrolle hatten. Kunz antwortete für Ohetal/Frielendorf (2:1, 72.), doch mehr als Ergebniskosmetik gelang den Gästen nicht. Körle brachte den Erfolg über die Zeit und punktet dadurch im oberen Mittelfeld.

SG Kirchberg/Lohne/Haddamar – SG Geismar/Züschen 3:1

Kirchberg/Lohne/Haddamar legte früh los: Bingül traf bereits nach fünf Minuten zur Führung (1:0, 5.), und Greif sorgte mit dem 2:0 vor der Pause für die komfortable Ausgangslage (2:0, 36.). Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste durch einen verwandelten Elfmeter von Lemke nochmals heran (2:1, 57.), doch in der Nachspielzeit setzte Eckhardt mit dem 3:1 den Schlusspunkt (3:1, 90.+4). Ein verdienter Sieg für die Gastgeber, die besonders in den Anfangsminuten und zum Ende des Spiels ihre Durchschlagskraft zeigten.

Tabelle — Kreisoberliga Schwalm-Eder (nach dem 4. Spieltag)