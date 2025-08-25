Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Herbert Bruder
Kreisoberliga Schwalm-Eder — 4. Spieltag
Spitzenreiter im Gleichschritt – Aufsteiger mit gemischten Bilanzen, Absteiger Obermelsungen gerät ins Straucheln
Ein intensiver Spieltag mit klaren Ergebnissen und einigen emotionalen Wendungen: Während die Spitzenteams ihre Ambitionen untermauerten, liefern die Aufsteiger ein unterschiedliches Bild – und der aus der Gruppenliga Kassel abgestiegene TSV Obermelsungen sucht noch nach seiner Form.
TSV Wabern II – SG Fuldalöwen/Beisetal 5:2
Wabern ließ von Beginn an keinen Zweifel daran aufkommen, dass man das Heft in die Hand nehmen wollte. Die Hausherren gingen durch Küllmer früh in Führung (1:0, 17.). Die Gäste antworteten zwar kurz darauf mit dem Ausgleich (1:1, 26.), doch der Strafstoß von Bergmann brachte Wabern noch vor der Pause wieder in Front (2:1, 33.). Ansari sorgte mit seinem Abschluss kurz vor der Halbzeit für die vorentscheidende Szene (3:1, 41.). In der zweiten Halbzeit baute Ansari seine starke Vorstellung aus und erhöhte auf 4:1 (64.). Ein Anschlusstreffer der Fuldalöwen machte die Partie wieder kurzzeitig spannend (4:2, 74.), doch ein unglückliches Eigentor in der Schlussminute besiegelte das 5:2 für Wabern (5:2, 90.). Fazit: Ein offener Schlagabtausch, in dem Wabern vor allem in der ersten Halbzeit den Unterschied machte.
TSV 1926 Mengsberg II – FC Domstadt Fritzlar 1:7
Domstadt zeigte eindrucksvoll, warum man als Titelkandidat gilt: Güney eröffnete das Spektakel nach 18 Minuten (0:1, 18.), Mengsberg glich durch Keller aus (1:1, 32.), doch nur drei Minuten später stellte Güney erneut die Führung her (1:2, 35.). Kurz vor der Pause erhöhte Langhans auf 1:3 (1:3, 42.). In der zweiten Halbzeit setzte Domstadt seine Überlegenheit fort: Güney traf erneut (1:4, 67.), Safiya schrieb sich ein (1:5, 79.), Langhans mit seinem zweiten Tor machte das halbe Dutzend voll (1:6, 85.) und Wagner setzte kurz nach der regulären Spielzeit den Schlusspunkt (1:7, 90.+1). Das Ergebnis liest sich wie eine Lehrstunde in Effektivität: Domstadt nutzte seine Chancen gnadenlos und bleibt ungeschlagen an der Spitze.
TuSpo Guxhagen – TSV Besse 1:3
Guxhagen begann fulminant und ging früh in Führung durch Becker (1:0, 1.). Lange schien es, als könnte der frühe Treffer den Gastgebern Sicherheit geben, ehe Besse kurz vor der Halbzeit den Ausgleich erzielte (1:1, 42.). Nach dem Seitenwechsel drehte Besse das Spiel: Huy traf zur Führung (1:2, 67.), und Abel machte mit dem 1:3 wenige Minuten später den Sack zu (1:3, 74.). Besse zeigte Ruhe und Kaltschnäuzigkeit im Abschluss — Guxhagen dagegen ließ nach dem starken Start die letzte Konstanz vermissen.
Die Gäste agierten diszipliniert und effektiv: Wagner brachte Asterode/Christerode/Olberode in Führung (0:1, 18.), Brandner baute den Vorsprung noch vor der Pause aus (0:2, 43.). Erst in der Schlussphase sorgte John mit dem späten 0:3 für die Entscheidung (0:3, 89.). Für die Hausherren ist das Ergebnis ein herber Rückschlag — die Angriffsbemühungen blieben zu selten zielstrebig, während der Gegner die sich bietenden Räume konsequent nutzte.
TSV Obermelsungen – SG Neuental/Jesberg 0:7
Neuental/Jesberg hinterließ in Obermelsungen ein kaum zu glaubendes Ausrufezeichen: Winter traf früh (0:1, 16.), Lau erhöhte binnen kurzer Zeit auf 0:2 (0:2, 21.) und Dörrbecker sorgte für eine schnelle Vorentscheidung (0:3, 25.). Lau setzte noch einen drauf und markierte sein zweites Tor vor der Pause (0:4, 30.) — kurz vor dem Seitenwechsel machte er sogar das halbe Dutzend möglich und stellte auf 0:5 (0:5, 45.). In der zweiten Halbzeit ließen die Gäste nichts mehr anbrennen: Knigge traf zweimal (0:6, 70.; 0:7, 87.) und rundete eine beeindruckende Offensivleistung ab. Bemerkenswert: Neuental/Jesberg bleibt nach vier Spielen ohne Gegentreffer und demonstriert damit sowohl offensive Klasse als auch defensive Kompaktheit.
FC Körle 69 – SG Ohetal/Frielendorf 2:1
Körle startete mit einem frühen Treffer durch Pehar (1:0, 8.) und verwaltete die knappe Führung bis in die zweite Halbzeit. Blumenstein baute den Vorsprung aus (2:0, 58.), sodass die Gastgeber in der Phase danach die Kontrolle hatten. Kunz antwortete für Ohetal/Frielendorf (2:1, 72.), doch mehr als Ergebniskosmetik gelang den Gästen nicht. Körle brachte den Erfolg über die Zeit und punktet dadurch im oberen Mittelfeld.
Kirchberg/Lohne/Haddamar legte früh los: Bingül traf bereits nach fünf Minuten zur Führung (1:0, 5.), und Greif sorgte mit dem 2:0 vor der Pause für die komfortable Ausgangslage (2:0, 36.). Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste durch einen verwandelten Elfmeter von Lemke nochmals heran (2:1, 57.), doch in der Nachspielzeit setzte Eckhardt mit dem 3:1 den Schlusspunkt (3:1, 90.+4). Ein verdienter Sieg für die Gastgeber, die besonders in den Anfangsminuten und zum Ende des Spiels ihre Durchschlagskraft zeigten.
Tabelle — Kreisoberliga Schwalm-Eder (nach dem 4. Spieltag)