Kreisoberliga Schwalm-Eder 2025/26

FC Domstadt Fritzlar – SG Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth

Der FC Domstadt Fritzlar zeigte in der Vorsaison seine ganze Offensivfreude. Mit einer der besten Torausbeuten der Liga belegte die Mannschaft am Ende Platz 3, wurde Kreispokalsieger und schnupperte an der Spitze. Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth ist nach einem Jahr in der Kreisliga wieder zurück in der Kreisoberliga – und bringt aus einer starken Aufstiegssaison reichlich Schwung mit.