Kreisoberliga: Schon wieder heißt es Beilstein - Bicken

Dillenburg. Die Fußball-Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West setzt den zweiten Spieltag fort. Der TuSpo Beilstein wird im Heimspiel gegen Bicken erstmals ins Geschehen eingreifen. TuSpo Beilstein – TSV Bicken (So., 15 Uhr): Rückblende in die Schlussphase der vergangenen Saison: Beilstein beantwortete die 1:2-Niederlage gegen Bicken im Pokalhalbfinale zwei Wochen darauf mit einem 2:1-Erfolg in der Liga. Das dritte Kräftemessen zwischen diesen beiden Mannschaften innerhalb eines Vierteljahres könnte also prestigeträchtig sein, steht aber unter anderen Voraussetzungen.