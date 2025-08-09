Kreisoberliga: Schon wieder heißt es Beilstein - Bicken

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Dillenburg. Die Fußball-Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West setzt den zweiten Spieltag fort. Der TuSpo Beilstein wird im Heimspiel gegen Bicken erstmals ins Geschehen eingreifen. TuSpo Beilstein – TSV Bicken (So., 15 Uhr): Rückblende in die Schlussphase der vergangenen Saison: Beilstein beantwortete die 1:2-Niederlage gegen Bicken im Pokalhalbfinale zwei Wochen darauf mit einem 2:1-Erfolg in der Liga. Das dritte Kräftemessen zwischen diesen beiden Mannschaften innerhalb eines Vierteljahres könnte also prestigeträchtig sein, steht aber unter anderen Voraussetzungen.