 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligavorschau
Die beiden Trainer verfolgen das Geschehen mit einer gewissen Anspannung. Im Vordergrund hat sich Bickens Michel Kiefler den Ball geschnappt. Im Hintergrund grübelt Beilsteins Dominique Haas. Archivfoto: Sven Jessen © Sven Jessen
Kreisoberliga: Schon wieder heißt es Beilstein - Bicken

Teaser KOL WEST: +++ Die Fußball-Kreisoberliga West setzt den zweiten Spieltag fort. Der TuSpo Beilstein wird gegen Bicken erstmals ins Geschehen eingreifen und ist über drei seiner Youngster froh +++

Dillenburg. Die Fußball-Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West setzt den zweiten Spieltag fort. Der TuSpo Beilstein wird im Heimspiel gegen Bicken erstmals ins Geschehen eingreifen. TuSpo Beilstein – TSV Bicken (So., 15 Uhr): Rückblende in die Schlussphase der vergangenen Saison: Beilstein beantwortete die 1:2-Niederlage gegen Bicken im Pokalhalbfinale zwei Wochen darauf mit einem 2:1-Erfolg in der Liga. Das dritte Kräftemessen zwischen diesen beiden Mannschaften innerhalb eines Vierteljahres könnte also prestigeträchtig sein, steht aber unter anderen Voraussetzungen.

Aufrufe: 09.8.2025, 13:10 Uhr
