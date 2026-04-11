Kreisoberliga: SC Olympia müht sich zum Sieg Der SC Olympia Lorsch verteidigt seine Favoritenrolle, muss jedoch gegen die SG Lindenfels/Winterkasten hart kämpfen. Schon am Wochenende wartet die nächste schwere Aufgabe. von (bore/net/ü) · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Der zweifache Torschütze Lars Palkovitsch (links) war beste Lorscher beim 3:2 Sieg des SC Olympia gegen die SG Lindenfels/Winterkasten. Archivfoto: Thorsten Gutschalk

Kreis Bergstraße .Der SC Olympia Lorsch wurde in der Kreisoberliga seiner Favoritenrolle gerecht und hat das Nachholspiel am Donnerstag gegen die SG Lindenfels/Winterkasten mit 3:2 für sich entschieden. Bis der Sieg jedoch in trockenen Tüchern war, mussten die Lorscher einiges investieren. Die SG präsentierte sich nicht in der Form eines Abstiegskandidaten.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Do., 09.04.2026, 20:00 Uhr SC Olympia Lorsch Oly. Lorsch SG Lindenfels / Winterkasten SG Lindenfels 3 2 Abpfiff „Die Gäste waren der erwartet unbequeme Gegner, haben uns alles abverlangt und es gab auch den einen oder anderen Moment, in dem wir um den Sieg zittern mussten“, lautete das Fazit von Lorschs Stadionsprecher Gerhard Henkes, der von einem „Arbeitssieg“ sprach. Der erste Spielabschnitt ging noch klar an die Gastgeber, die zur Pause verdient mit 3:1 führten, sodass die Begegnung zunächst den im Vorfeld erwarteten Verlauf nahm. Der 3:2 Anschlusstreffer von Michael Kredel (54.) kurz nach dem Seitenwechsel sorgte aber für Spannung.

Am Sonntag könnte es gegenseitige Schützenhilfe geben Morgen, 15:00 Uhr SC Olympia Lorsch Oly. Lorsch VfL Birkenau VfL Birkenau 15:00 PUSH Die Lorscher, die durch den Heimsieg auf den zweiten Tabellenplatz vorgerückt sind, gehen auch am Sonntag gegen den VfL Birkenau als Favorit in ihr Heimspiel und könnten mit einem Sieg der Spielgemeinschaft Lindenfels/Winterkasten Schützenhilfe im Abstiegskampf leisten. Die Burgstädter hingegen treffen mit Eintracht Bürstadt (jeweils 15 Uhr) auf ein weiteres Team aus der Spitzengruppe und könnten ihrerseits die Olympia mit einem Erfolg gegen den Tabellendritten unterstützen. Morgen, 15:00 Uhr FC Starkenburgia Heppenheim Starkenburg. SV Unter-Flockenbach Flockenbach II 15:00 PUSH Der FC Starkenburgia Heppenheim hat hingegen die 30-Punkte-Marke erreicht. „Darüber freuen wir uns sehr, in den restlichen Spielen haben wir jetzt nichts mehr zu verlieren“, sagt Trainer Christian Schmitt. Die Heppenheimer stehen derzeit auf dem sechsten Tabellenrang. „Und wir wollen versuchen, diese Platzierung bis zum Saisonende zu halten“, sagt Schmitt. Am Sonntag, 15 Uhr, empfängt die Starkenburgia im Verfolgerduell den Fünften SV Unter-Flockenbach II (37 Zähler), der selbst Kontakt zu den aktuell punktgleichen Teams Olympia Lorsch (2.) und Eintracht Bürstadt (3.) halten will, die beide bei 41 Punkten stehen. „Gegen Teams aus der vorderen Tabellenregion haben wir in dieser Saison bislang nicht so gut ausgesehen, jetzt wollen wir aber auch gegen so einen Gegner mal punkten“, sagt Schmitt, der betont: „Der SV Unter-Flockenbach II ist eine sehr starke Truppe, das Hinspiel haben wir ja klar mit 0:3 verloren.“

Morgen, 15:00 Uhr SG Reichenbach SG Reichenbach KSG Mitlechtern Mitlechtern 15:00 PUSH

Die KSG Mitlechtern hat in den letzten fünf Spielen neun Punkte geholt und ist 2026 noch ungeschlagen. In der Osterpause hat Trainer Christian Zeiß seinen Spielern deshalb mit einem guten Gewissen freigegeben. „Am Dienstag hatten wir dann nach der Pause wieder ein tolles Training, die Stimmung ist super, ich denke, dass wir weiter voll dabei sind“, sagt der Coach, dessen Team mittlerweile auf den zehnten Tabellenrang geklettert ist. Die Auswärtspartie am Sonntag, 15 Uhr, beim Ligasiebten SG Reichenbach ist für Zeiß auch eine ganz besondere. „Ich habe mit dem Reichenbacher Trainer Christian Bauer ein freundschaftliches Verhältnis“, sagt Zeiß, der aber betont: „Wir wollen auch in dieser Partie punkten.“ VfL Birkenau will in Lorsch punkten Der VfL Birkenau befindet sich derzeit voll im Abstiegskampf. Doch Trainer Daniel Hahn bleibt ruhig. „Zuletzt beim 2:4 gegen die SG Unter-Abtsteinach war doch viel drin gewesen. Wir hatten in der ersten Spielhälfte gute Chancen, fünf Tore wären möglich gewesen“, sagt der VfL-Coach. In der Tabelle belegt der VfL den 13. und damit drittletzten Rang. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz (SG Lindenfels/Winterkasten), beträgt drei Punkte. Bei Olympia Lorsch ist der VfL nun ebenfalls nur Außenseiter. Daniel Hahn gibt sich allerdings kämpferisch. „Nach langer, langer Zeit habe ich endlich mal wieder fast alle Spieler dabei. Nur Johann Wogawa ist noch nicht fit“, sagt der Trainer. Fabrizio Romagnolo, der schon lange ausfiel, muss wohl seine Karriere beenden. „Er hat einen Knorpelschaden“, sagt Hahn, der vor dem Spiel gegen Lorsch betont: „Wir gehen selbstbewusst in die Begegnung und wollen versuchen, zu punkten.“

Außerdem kommt es am Sonntag (15 Uhr) zu zwei Ried-Vergleichen mit unterschiedlicher Bedeutung. Die Tvgg Lorsch will in Groß-Rohrheim den Vorsprung an der Tabellenspitze wahren. Zwischen dem FV Biblis (9.) und der SSG Einhausen (8./beide 26 Punkte) geht es vor allem um die Vorherrschaft im sicheren Tabellen-Mittelfeld.

Morgen, 15:00 Uhr FV Biblis FV Biblis SSG Einhausen Einhausen 15:00 PUSH