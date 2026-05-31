Kreisoberliga-Relegation: FSV dreht Spiel gegen VfL

Spiel gedreht: Buchenaus Michel Oklitschek (M.) ballt die Faust nach seinem 2:1-Siegtreffer gegen Weidenhausen und wird von seinen Teamkameraden beglückwünscht. © Jens Schmidt

Dautphetal-Buchenau. Der FSV Buchenau legt zum Auftakt der Relegationsrunde zur Fußball Kreisoberliga Nord vor! Die „Lahnlustler“ siegen vor der stattlichen Kulisse von 700 Anhängern an der heimischen „Wellerspitze“ mit 2:1 (0:1) gegen den VfL Weidenhausen. Der VfL bestreitet damit am Mittwoch (18.30 Uhr) das zweite Match der Dreierrunde daheim gegen den Marburger A-Ligisten FC Oberwalgern und ist dabei zum Siegen verdammt, will er die kleine Chance auf den Klassenerhalt wahren.