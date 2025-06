Kreisoberliga-Relegation: Buchenau geht unter und runter

Erksdorf. Das war ein „schwarzer“ Pfingstsamstag für den FSV Buchenau in Erksdorf. Die SG Nordkreis, Vizemeister der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf, steigt in die Fußball-Kreisoberliga Nord auf, die Lahnlustler müssen den bitteren Weg zurück in die A-Liga antreten. Denn Buchenau ging im dritten Spiel der Relegation beim TSV Erksdorf sang- und klanglos 0:4 (0:2) unter – und war dabei noch gut bedient.