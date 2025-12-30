Kreisoberliga Prignitz/Ruppin: FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Ben Heinz Sawatzki (TSV Wustrau)
---
Sören Grashoff (TSV Wustrau)
Valeri Marasov (SV Blumenthal-Grabow)
Hans Lüdke (SV Eiche 05 Weisen)
---
Tom Stolz (SV Eiche 05 Weisen)
Leroy Scheffler (TSV Wustrau)
Levin Lars Michael (SV Eiche 05 Weisen)
Bastian Grimmoni (SV 90 Fehrbellin)
---
Erik Gürtel (TSV Wustrau)
Dominic Dean Biemann (TSV Wustrau)
Schulz (SV Eiche 05 Weisen)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
