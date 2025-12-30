 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Kreisoberliga Prignitz/Ruppin: FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin

Torhüter

Ben Heinz Sawatzki (TSV Wustrau)

Defensive

Sören Grashoff (TSV Wustrau)

Valeri Marasov (SV Blumenthal-Grabow)

Hans Lüdke (SV Eiche 05 Weisen)

Mittelfeld

Tom Stolz (SV Eiche 05 Weisen)

Leroy Scheffler (TSV Wustrau)

Levin Lars Michael (SV Eiche 05 Weisen)

Bastian Grimmoni (SV 90 Fehrbellin)

Angriff

Erik Gürtel (TSV Wustrau)

Dominic Dean Biemann (TSV Wustrau)

Schulz (SV Eiche 05 Weisen)

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

