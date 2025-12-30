Kreisoberliga Prignitz/Ruppin: FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

---

Defensive

Sören Grashoff (TSV Wustrau)

Valeri Marasov (SV Blumenthal-Grabow)

Hans Lüdke (SV Eiche 05 Weisen)

---

Mittelfeld

Tom Stolz (SV Eiche 05 Weisen)

Leroy Scheffler (TSV Wustrau)

Levin Lars Michael (SV Eiche 05 Weisen)

Bastian Grimmoni (SV 90 Fehrbellin)

---

Angriff

Erik Gürtel (TSV Wustrau)

Dominic Dean Biemann (TSV Wustrau)

Schulz (SV Eiche 05 Weisen)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

