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Kreisoberliga Prignitz/Ruppin: Die FuPa-Elf der Saison steht fest
Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin
Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Das ist die Elf der Saison der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin
Torhüter
Pierre Gabelin (TSV Wustrau): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
Abwehr
Jean Steffen Lukaschewski (TSV Wustrau): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Valeri Marasov (SV Blumenthal-Grabow): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Sören Grashoff (TSV Wustrau): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Mittelfeld
Levin Lars Michael (SV Eiche 05 Weisen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Chris Markus Fetzko (SV Union Neuruppin 1990): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Tyler Brauer (SV Eiche 05 Weisen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Tom Stolz (SV Eiche 05 Weisen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Angriff
Marcus Krahl (SV Union Neuruppin 1990): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Domenic Dean Biemann (TSV Wustrau): Zwölf Nominierungen für die Elf der Woche.
Erik Gürtel (TSV Wustrau): 21 Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.