 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Kreisoberliga Prignitz/Ruppin: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin

von ts · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Saskia Kobarg / FuPa-Grafik

Verlinkte Inhalte

Kreisoberliga Prig./R
Eiche Weisen
Neuruppin II
FSV Veritas II
SV Alt Rupp. II

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin

Torhüter

Pierre Gabelin (TSV Wustrau): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Jean Steffen Lukaschewski (TSV Wustrau): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.

Valeri Marasov (SV Blumenthal-Grabow): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Sören Grashoff (TSV Wustrau): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Levin Lars Michael (SV Eiche 05 Weisen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Chris Markus Fetzko (SV Union Neuruppin 1990): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Tyler Brauer (SV Eiche 05 Weisen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Tom Stolz (SV Eiche 05 Weisen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Marcus Krahl (SV Union Neuruppin 1990): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Domenic Dean Biemann (TSV Wustrau): Zwölf Nominierungen für die Elf der Woche.
Erik Gürtel (TSV Wustrau): 21 Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________