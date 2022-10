Kreisoberliga: Ohne Kampf, Biss und Einstellung Die Mängelliste ist lang bei der KSG Mitlechtern+++SG Lampertheim benötigt Verstärkungen

Thorsten Schnitzer, Trainer des FV Biblis, hätte sich im Spiel gegen Birkenau (2:4) die viereckigen Holz-Torpfosten aus den Siebzigern zurückgewünscht. Dann wären vielleicht ein oder zwei der vier Schüsse an das Gebälk des Gegners ins Tor geflutscht. So blieb lediglich das Lob von Birkenau Trainer Ludwig Brenner. Ein Dutzend Chancen notierte Thorsten Schnitzer doch nur zweimal traf der Aufsteiger. Der Bibliser Übungsleiter steuerte nach der dritten Niederlage in Folge gegen und ließ ausschließlich Torschusstraining absolvieren und Spielzüge einstudieren. Früchte tragen sollen die Maßnahmen in der Partie beim SV Unter-Flockenbach II.

Ronny Sauer, Trainer der KSG, brachte es auf den Punkt: kein Zweikampf, kein Biss, keine Einstellung. „Wir ließen alles vermissen, was man braucht, um in der Kreisoberliga zu bestehen“, ärgerte sich Sauer, der gegen den FC Groß-Rohrheim eine Trotzreaktion nach der „mit Abstand schlechtesten Leistung“ erwartet: „Das sind wir unseren Zuschauern schuldig.“ Gefragt seien die Basistugenden. „Das bedeutet Laufen, kämpfen und über die Schmerzgrenze hinausgehen.“ Christian Tremper nach Rotsperre und Christoph Schneider nach Krankheit kehren zurück. Dafür fehlt Leistungsträger Pascal Eisele.

Nach dem ersten Sieg sowie vier Punkten aus zwei Spielen ist der SV-Vorsitzende Stefan Jünger zufrieden und sagt: „Wir hoffen, dass wir die positive Entwicklung mit einem guten Ergebnis bei Eintracht Wald-Michelbach II fortsetzen können.“

Lage sei noch nicht aussichtslos

Die Rücklichter des Vorletzten Lörzenbach (der noch zwei Spiele nachzuholen hat), könnte Schlusslicht Azzurri/Olympia Lampertheim bald nur noch schemenhaft erkennen. Trainer Giovanni Marino gibt aber den Glauben nicht auf. Da es nur einen direkten Absteiger gibt, sieht der Italiener die Lage trotz lediglich zwei Punkten aus elf Spielen noch nicht als aussichtslos an: „Dass es so schwer für uns wird, hätte ich nicht gedacht. Spätestens in der Winterpause muss was passieren.“ Will heißen: Trainer und Vereinsführung wollen sich zusammensetzen, Verstärkungen für alle Mannschaftsteile holen und vor allem die Abwehr stabilisieren. Marino weiß: „Wir brauen eine Mannschaft, die kreisoberligatauglich ist.“ Vor eigenem Publikum gegen den SV Fürth sind die Lampertheimer einmal mehr der Außenseiter und unter Zugzwang.





Seit der Kerwe geht‘s bergab mit der SSG Einhausen

Die Formkurve bei der SSG Einhausen zeigt deutlich nach unten- Jüngst gab es nur fünf von zwölf möglichen Zählern, zu wenig, um die Tabellenführung zu halten. Trainer Thomas Süß kann den Zeitpunkt, an dem die Formkurve bei seiner Mannschaft nach unten ging, klar benennen: „Anfang Oktober war in Einhausen Kerwe, die wurde von der Mannschaft intensiv gefeiert. Ein Fest, das für den Zusammenhalt in der Truppe sehr förderlich ist, aber leider auch negative Auswirkungen auf den kompletten Kader hatte. Seit Anfang Oktober haben 75 Prozent meiner Spieler krankheits- oder verletzungsbedingt gefehlt, wir schaffen es kaum noch, zwölf oder dreizehn Spieler in einer Trainingseinheit auf dem Platz zu haben. So kannst du ein Level nicht halten und dafür haben wir jetzt die Quittung bekommen.“

Härtes Training soll helfen

Der Coach hat bei seinen Kickern auch deutliche Konditionsmängel festgestellt, sodass er wieder länger und härter trainieren lässt. „Gefühlt brauchen wir eigentlich noch einmal eine kleine Saisonvorbereitung“, so Süß.

Am Sonntag tritt die SSG im Spitzenspiel bei der SG Unter-Abtsteinach an.