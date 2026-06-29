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Kreisoberliga Oberhavel/Barnim: Die FuPa-Elf der Saison steht fest
Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim
Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Das ist die Elf der Saison der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim
Torhüter
George Burghause (SV Lichterfelde 1959): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Abwehr
Hannes Gerfried Badow (SV Lichterfelde 1959): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Malte Nimtz (Löwenberger SV): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.
Sigmar Richter (SV Lichterfelde 1959): Fünfzehn Nominierungen für die Elf der Woche.
Mittelfeld
Kalid El-Ahmar (SV Lichterfelde 1959): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Frank Niemann (SV Lichterfelde 1959): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Philip Opitz (SV Grün-Weiß Bergfelde): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Marek Schroller (SV Glienicke/Nordbahn): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Angriff
Abdülkerim Akkoyunlu (SG Bärenklau): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Tammes Ole Wolter (SV Lichterfelde 1959): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Max Schläwicke (FC Falkenthaler Füchse 1994): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.