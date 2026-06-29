 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Kreisoberliga Oberhavel/Barnim: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim

von ts · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: IMAGO IMAGES/FuPa-Grafik

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Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim

Torhüter

George Burghause (SV Lichterfelde 1959): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Hannes Gerfried Badow (SV Lichterfelde 1959): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.

Malte Nimtz (Löwenberger SV): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.
Sigmar Richter (SV Lichterfelde 1959): Fünfzehn Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Kalid El-Ahmar (SV Lichterfelde 1959): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Frank Niemann (SV Lichterfelde 1959): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Philip Opitz (SV Grün-Weiß Bergfelde): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Marek Schroller (SV Glienicke/Nordbahn): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Abdülkerim Akkoyunlu (SG Bärenklau): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Tammes Ole Wolter (SV Lichterfelde 1959): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Max Schläwicke (FC Falkenthaler Füchse 1994): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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