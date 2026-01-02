Kreisoberliga Oberhavel/Barnim: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

---

Defensive

Malte Nimtz (Löwenberger SV)

Sigmar Richter (SpG Lichterfelde/Finow)

Danijel Krpan (SV Glienicke/Nordbahn)

---

Mittelfeld

Philip Opitz (SV Grün-Weiß Bergfelde)

Kalid El-Ahmar (SpG Lichterfelde/Finow)

Philipp Tulke (SpG Lichterfelde/Finow)

Marek Schroller (SV Glienicke/Nordbahn)

---

Angriff

Abdülkerim Akkoyunlu (SG Grün-Weiß Bärenklau)

Tammes Ole Wolter (SpG Lichterfelde/Finow)

Dwayn Kaßner (SpG Lichterfelde/Finow)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

