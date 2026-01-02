 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Kreisoberliga Oberhavel/Barnim: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim

Torhüter

Nicolas Rink (Oranienburger FC Eintracht 1901 II)

Defensive

Malte Nimtz (Löwenberger SV)

Sigmar Richter (SpG Lichterfelde/Finow)

Danijel Krpan (SV Glienicke/Nordbahn)

Mittelfeld

Philip Opitz (SV Grün-Weiß Bergfelde)

Kalid El-Ahmar (SpG Lichterfelde/Finow)

Philipp Tulke (SpG Lichterfelde/Finow)

Marek Schroller (SV Glienicke/Nordbahn)

Angriff

Abdülkerim Akkoyunlu (SG Grün-Weiß Bärenklau)

Tammes Ole Wolter (SpG Lichterfelde/Finow)

Dwayn Kaßner (SpG Lichterfelde/Finow)

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

