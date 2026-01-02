Kreisoberliga Oberhavel/Barnim: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Nicolas Rink (Oranienburger FC Eintracht 1901 II)
---
Malte Nimtz (Löwenberger SV)
Sigmar Richter (SpG Lichterfelde/Finow)
Danijel Krpan (SV Glienicke/Nordbahn)
---
Philip Opitz (SV Grün-Weiß Bergfelde)
Kalid El-Ahmar (SpG Lichterfelde/Finow)
Philipp Tulke (SpG Lichterfelde/Finow)
Marek Schroller (SV Glienicke/Nordbahn)
---
Abdülkerim Akkoyunlu (SG Grün-Weiß Bärenklau)
Tammes Ole Wolter (SpG Lichterfelde/Finow)
Dwayn Kaßner (SpG Lichterfelde/Finow)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
