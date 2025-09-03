Kreisoberliga: Oberbiel überrascht, Bicken siegt deutlich

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga West standen am Mittwochabend zwei Partien auf dem Programm. Die SG Oberbiel überraschte daheim den SSV Sechshelden mit einem am Ende verdienten 4:1 (1:1)-Erfolg. Der TSV Bicken setzte sich dagegen bei der SG Ehringshausen/Dillheim mit 3:0 (3:0) durch und verkürzt als Tabellenzweiter den Rückstand auf Primus Amendspor Wetzlar auf zwei Punkte.