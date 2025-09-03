 2025-09-03T11:53:45.970Z

Ligabericht
Trainer Florim Gash und die SG Oberbiel feiern in der Kreisoberliga West gegen Sechshelden den zweiten Saisonsieg. (Archivfoto). © Andres Lopez
Trainer Florim Gash und die SG Oberbiel feiern in der Kreisoberliga West gegen Sechshelden den zweiten Saisonsieg. (Archivfoto). © Andres Lopez

Kreisoberliga: Oberbiel überrascht, Bicken siegt deutlich

Teaser KOL WEST: +++ Die SG Oberbiel sorgt in der Fußball-Kreisoberliga West am Mittwoch für ein Ausrufezeichen gegen Sechshelden, während der TSV Bicken in Dillheim nichts anbrennen lässt +++

Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga West standen am Mittwochabend zwei Partien auf dem Programm. Die SG Oberbiel überraschte daheim den SSV Sechshelden mit einem am Ende verdienten 4:1 (1:1)-Erfolg. Der TSV Bicken setzte sich dagegen bei der SG Ehringshausen/Dillheim mit 3:0 (3:0) durch und verkürzt als Tabellenzweiter den Rückstand auf Primus Amendspor Wetzlar auf zwei Punkte.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

