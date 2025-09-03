Kreisoberliga: Oberbiel überrascht, Bicken siegt deutlich

Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga West standen am Mittwochabend zwei Partien auf dem Programm. Die SG Oberbiel überraschte daheim den SSV Sechshelden mit einem am Ende verdienten 4:1 (1:1)-Erfolg. Der TSV Bicken setzte sich dagegen bei der SG Ehringshausen/Dillheim mit 3:0 (3:0) durch und verkürzt als Tabellenzweiter den Rückstand auf Primus Amendspor Wetzlar auf zwei Punkte.