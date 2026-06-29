 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Kreisoberliga Niederlausitz: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Kreisoberliga Niederlausitz

von ts · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Eichholz/FuPa-Grafik

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Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Kreisoberliga Niederlausitz

Torhüter

Marcus Gränitz (SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Denny Tim Trusch (SpG Drebkau/Kausche): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.

Caio Eduardo De Oliveira Lino (1. FC Guben II): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Sten Ole Assatzk (SV Eiche Branitz): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Kevin Karow (VfB Krieschow II): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Nico Hetzel (1. FC Guben II): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Chris Portmann (SpG Drebkau/Kausche): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Severin Falk (1. FC Guben II): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Lars Marten Arlt (FSV Viktoria 1897 Cottbus): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Christian Rinza (SpG Briesen/Dissen II): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Stephan Faber (SpG Drebkau/Kausche): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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