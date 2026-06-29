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Kreisoberliga Niederlausitz: Die FuPa-Elf der Saison steht fest
Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Kreisoberliga Niederlausitz
Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Das ist die Elf der Saison der Kreisoberliga Niederlausitz
Torhüter
Marcus Gränitz (SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
Abwehr
Denny Tim Trusch (SpG Drebkau/Kausche): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Caio Eduardo De Oliveira Lino (1. FC Guben II): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Sten Ole Assatzk (SV Eiche Branitz): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Mittelfeld
Kevin Karow (VfB Krieschow II): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Nico Hetzel (1. FC Guben II): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Chris Portmann (SpG Drebkau/Kausche): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Severin Falk (1. FC Guben II): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Angriff
Lars Marten Arlt (FSV Viktoria 1897 Cottbus): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Christian Rinza (SpG Briesen/Dissen II): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Stephan Faber (SpG Drebkau/Kausche): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.