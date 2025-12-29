Kreisoberliga Niederlausitz: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Marcus Gränitz (SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern)
Caio Eduardo De Oliveira Lino (1. FC Guben II)
Nico Fechner (SG Blau-Weiß Schorbus)
Danilo Koall (SG Blau-Weiß Schorbus)
Gracjan Arkuszewski (LSV Neustadt/Spree)
Severin Falk (1. FC Guben II)
Ahmad Azad (LSV Neustadt/Spree)
Nico Hetzel (1. FC Guben II)
Christian Rinza (SpG Briesen/Dissen)
Ronny Kreher (LSV Neustadt/Spree)
Stephan Klengel (SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern)
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
