Allgemeines
Kreisoberliga Niederlausitz: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Kreisoberliga Niederlausitz

KOL Niederlausitz
Tschernitz
LSV Neustadt
SV Wacker 09 II
1. FC Guben II

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Kreisoberliga Niederlausitz

Torhüter

Marcus Gränitz (SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern)

Defensive

Caio Eduardo De Oliveira Lino (1. FC Guben II)

Nico Fechner (SG Blau-Weiß Schorbus)

Danilo Koall (SG Blau-Weiß Schorbus)

Mittelfeld

Gracjan Arkuszewski (LSV Neustadt/Spree)

Severin Falk (1. FC Guben II)

Ahmad Azad (LSV Neustadt/Spree)

Nico Hetzel (1. FC Guben II)

Angriff

Christian Rinza (SpG Briesen/Dissen)

Ronny Kreher (LSV Neustadt/Spree)

Stephan Klengel (SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern)

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

29.12.2025, 09:00 Uhr
Lasse SchetschineAutor