Kreisoberliga Niederlausitz: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

---

Defensive

Caio Eduardo De Oliveira Lino (1. FC Guben II)

Nico Fechner (SG Blau-Weiß Schorbus)

Danilo Koall (SG Blau-Weiß Schorbus)

---

Mittelfeld

Gracjan Arkuszewski (LSV Neustadt/Spree)

Severin Falk (1. FC Guben II)

Ahmad Azad (LSV Neustadt/Spree)

Nico Hetzel (1. FC Guben II)

---

Angriff

Christian Rinza (SpG Briesen/Dissen)

Ronny Kreher (LSV Neustadt/Spree)

Stephan Klengel (SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

___________________________________________________________________________