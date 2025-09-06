Kreisoberliga: Nicht alles Gold, was glänzt beim SV Lützel-Wiebelsbach

Odenwaldkreis. In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald hat der SV Lützel-Wiebelsbach an die Form der Vorsaison angeknüpft. Mit vier Punkten Abstand zum führenden TSV Höchst hat sich die Mannschaft im oberen Tabellendrittel festgesetzt. Am Sonntag (15 Uhr) präsentiert sich der SC Hassia Dieburg in der Großgemeinde.

Entsprechend unterschiedlich bewertete Dewitz die letzten zwei Vorstellungen seiner Schützlinge. Gegen die KSG Georgenhausen gewann der SVL mit 3:1. „Die KSG hat gut gearbeitet, aber wir waren die Mannschaft mit der zwingenderen Spielweise. Nach unserem Ausgleich hatte Georgenhausen noch zwei dicke Chancen. Dadurch hätte das Spiel auch unentschieden enden können, obwohl wir die Mehrzahl an Chancen besaßen.“ Die bislang beste Vorstellung gab die Dewitz-Elf kurioserweise beim 0:3 bei der SSV Brensbach ab. Für Lützelbachs Trainer war seine Formation die bessere Mannschaft, die mehr Ballbesitz hatte, aber durch unglückliche Schiedsrichter-Entscheidungen benachteiligt wurde. „Es hätte im Ergebnis auch anders laufen können. Wir haben ruhig gespielt, in engen Räumen besser den Ball behauptet und in Pressing-Situationen konsequenter agiert als in den Spielen davor“, berichtet Lützelbachs Trainer.

„Ich bin eigentlich sehr glücklich, dass uns ein ordentlicher Start in diese Spielzeit gelungen ist, weil sich für mich als Trainer die Vorbereitung nicht optimal angefühlt hat. Ich konnte nie meine Wunschformation spielen lassen“, kommentiert Jochen Dewitz die Lützelbacher Vorbereitungszeit. Und auch spielerisch zwickt es doch noch: „Wir produzieren noch zu viele unnötige Pässe in Räume, auf die der Gegner nur wartet.“ In der Rückserie der letzten Saison habe es der SVL deutlich besser gemacht. „Wir haben da einfach ruhiger und cleverer gespielt.“ Das einzige was derzeit stimme, sei die Punktausbeute.

Die nächste Herausforderung ist am Sonntag Hassia Dieburg, die über unbestreitbare Qualitäten verfügen. „In der Offensiv sind sie stark besetzt, da müssen wir sie im Zaun halten. Das Spiel könnte schwierig werden. Wir wollen sie nicht in den Spielfluss kommen lassen. Ich hoffe natürlich auf einen Heimsieg“, so Jochen Dewitz abschließend.

Die TS Ober-Roden II wartet dagegen noch immer auf den ersten Saisonsieg. Beim TV Fränkisch-Crumbach lastet bereits Druck auf dem Aufsteiger. Für die Rodensteiner wird es darauf ankommen, die TSO nicht ins Spiel kommen lassen, denn offensiv hat die U23 der Turnerschaft schon einiges zu bieten.

Steinbach und Höchst im Fernduell um die Spitze

Da kann es einem schon im warmen Herbst frösteln, wenn man sich die Günterfürster Bilanz aus den letzten drei Spielen genauer anschaut, in denen der TSV lediglich einen Zähler verbuchte. Zu Hause gegen die SG Mosbach/Radheim soll alles anders werden.

Steinbach hat das knifflige Spiel bei der KSG Georgenhausen mit 2:1 gewonnen. Die TSG-Abwehr steht wie eine schwer einnehmbare Festung und ist Ausgangspunkt für den Steinbacher Höhenflug, der am Sonntag gegen den FV Eppertshausen weitergehen soll. Gleiches gilt freilich auch für Spitzenreiter TSV Höchst, der mit 15 Zählern aus fünf Spielen noch ungeschlagen ist. Zuletzt siegte der TSV 6:0 im Derby bei der SG Rimhorn/Neustadt. Viktoria Kleestadt muss sich an der Jahnstraße warm anziehen.

Schließlich gastiert die SSV Brensbach beim TSV Lengfeld. Brensbach rangiert derzeit auf Platz drei und strahlt Selbstvertrauen und Souveränität aus.





